गले में फंदा डालकर किसानों का प्रदर्शन, खाद की किल्लत दूर करने की मांग,समिति प्रबंधक के खिलाफ भी गुस्सा

राजनांदगांव के सिंघोला में खाद की किल्लत और समिति प्रबंधक के भ्रष्टाचार से परेशान किसानों ने अनोखा प्रदर्शन किया.

Protest of farmers with noose
गले में फंदा डालकर किसानों का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 11, 2025 at 2:45 PM IST

राजनांदगांव : राजनांदगांव जिले के सिंघोला में खाद की किल्लत और समिति प्रबंधक को हटाने की मांग लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. कांग्रेस नेता निखिल द्विवेदी के नेतृत्व में किसानों ने गले में फांसी का फंदा बांधकर कलेक्टोरेट दफ्तर का घेराव किया.

समिति प्रबंधक को हटाने की मांग : इस दौरान किसानों ने नारेबाजी करते हुए प्रबंधक को तत्काल हटाने की मांग की और जमकर नारेबाजी की.सिंघोला क्षेत्र में खाद की कमी से जूझ रहे किसानों ने प्रशासन से खाद उपलब्ध कराने की मांग की है.वहीं अपने ज्ञापन में समिति प्रबंधक तामेश्वर साहू और प्राधिकृत अफसर अशोक साहू को हटाने का ज्ञापन सौंपा है.

गले में फंदा डालकर किसानों का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

समिति प्रबंधक पर भ्रष्टाचार के लगाए आरोप : किसान डोमार साहू और अन्य किसानों ने कहा कि समिति प्रबंधक तामेश्वर साहू पर कई भ्रष्टाचार के आरोप है,जिसका सबूत भी उनके पास है,उन्होंने कहा कि समिति प्रबंधक को हटाने के लिए वह एक माह से मांग कर रहे हैं,लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है.

सिंघोला में लगभग 500 किसान एकत्रित थे. जो अपनी मांगों को लेकर ट्रैक्टर में सवार होकर कलेक्टोरेट आ रहे थे.लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही उन्हें रोककर ट्रैक्टर जब्त कर लिया.यहां के किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है और भ्रष्टाचार के सैकड़ों आरोप होने के बाद भी समिति प्रबंधक पर कार्रवाई नहीं की जा रही हैं.जब हमने इस विषय में अफसरों से बात की तो उनका कहना था कि उनके ऊपर मधुसूदन यादव का दबाव है.इसके कारण समिति प्रबंधक के ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती.यदि इस तरीके से यदि अफसर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो किसान सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगा - निखिल द्विवेदी, कांग्रेस नेता

खाद की किल्लत दूर करने समेत समिति प्रबंधक को हटाने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

समिति प्रबंधक को हटाने की मांग : किसानों और कांग्रेस नेताओं ने मिलकर अनोखे प्रदर्शन से प्रशासन को नींद से जगाने की कोशिश की है. जिसमें समिति प्रबंधक को हटाने की मांग के साथ ही खाद बीज उपलब्ध कराए जाने की मांग जिला प्रशासन से की गई है.इस दौरान बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद कलेक्टोरेट के पास मौजूद थे.

खाद की किल्लत किसानों का प्रदर्शन

