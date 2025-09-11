ETV Bharat / state

गले में फंदा डालकर किसानों का प्रदर्शन, खाद की किल्लत दूर करने की मांग,समिति प्रबंधक के खिलाफ भी गुस्सा

राजनांदगांव : राजनांदगांव जिले के सिंघोला में खाद की किल्लत और समिति प्रबंधक को हटाने की मांग लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. कांग्रेस नेता निखिल द्विवेदी के नेतृत्व में किसानों ने गले में फांसी का फंदा बांधकर कलेक्टोरेट दफ्तर का घेराव किया.

समिति प्रबंधक को हटाने की मांग : इस दौरान किसानों ने नारेबाजी करते हुए प्रबंधक को तत्काल हटाने की मांग की और जमकर नारेबाजी की.सिंघोला क्षेत्र में खाद की कमी से जूझ रहे किसानों ने प्रशासन से खाद उपलब्ध कराने की मांग की है.वहीं अपने ज्ञापन में समिति प्रबंधक तामेश्वर साहू और प्राधिकृत अफसर अशोक साहू को हटाने का ज्ञापन सौंपा है.

समिति प्रबंधक पर भ्रष्टाचार के लगाए आरोप : किसान डोमार साहू और अन्य किसानों ने कहा कि समिति प्रबंधक तामेश्वर साहू पर कई भ्रष्टाचार के आरोप है,जिसका सबूत भी उनके पास है,उन्होंने कहा कि समिति प्रबंधक को हटाने के लिए वह एक माह से मांग कर रहे हैं,लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है.