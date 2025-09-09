डायल 112 के ड्राइवर्स को नहीं मिली सैलरी, अफसरों से वेतन दिलाने की मांग
राजनांदगांव के डायल 112 के ड्राइवर्स ने वेतन नहीं मिलने पर कलेक्टोरेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है.
राजनांदगांव : राजनांदगांव जिले के डायल 112 के ड्राइवरों ने दो माह से वेतन नहीं मिलने से परेशान होकर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है. अफसरों से वेतन दिलाए जाने की मांग ड्राइवरों ने की है. आपको बता दें कि जिले में लगभग 75 ड्राइवर हैं, जिनकी 2018 में भर्ती हुई थी. लेकिन पिछले दो माह से वेतन नहीं मिलने के कारण आर्थिक रूप से सभी ड्राइवर परेशान हैं.
जिले के 75 ड्राइवर्स को नहीं मिला वेतन : वेतन दिलाए जाने की मांग को लेकर ड्राइवरों ने प्रदर्शन किया. राजनांदगांव कलेक्टोरेट और एसपी दफ्तर पहुंचकर डायल 112 के ड्राइवर्स ने अपनी व्यथा बताई. ड्राइवरों का कहना है कि वो साल 2018 में भर्ती हुए थे.उस दौरान से अब तक कम वेतन दिया जा रहा है. दो माह का वेतन अभी तक नहीं मिल पाया है. जिसके कारण सभी परेशान हैं. राजनांदगांव जिले में 25 डायल 112 की गाड़ियां 75 ड्राइवर चला रहे हैं.
आर्थिक रुप से परेशान हो रहे हैं ड्राइवर : वेतन नहीं मिलने के कारण आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जिसके कारण सभी परेशान है उनकी मांग है कि समय पर वेतन दिया जाए. जिससे इस तरह की परेशानी ना आए. इसके साथ ही वेतन में भी बढ़ोतरी किया जाए. जिससे उन्हें सुविधा मिले.
वर्तमान में 8606 रुपए वेतन दिया जा रहा है,जिसमें बढ़ोतरी किया जाए और दो माह का रुका हुआ वेतन जल्द दिया जाए. इन्हीं मांगों को लेकर डायल 112 के ड्राइवर्स ने ज्ञापन सौंपा है-गिरवर लाल साहू, ड्राइवर डायल 112
आपको बता दें कि माह का वेतन नहीं मिलने के कारण वाहन चालकों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने आ रही है. बच्चों की स्कूल फीस के साथ ही राशन पानी और अन्य चीजों को लेकर परेशानियों का सामना वाहन चालकों को करना पड़ रहा है. जल्द से जल्द दो माह का रुका हुआ वेतन दिए जाने और वेतन बढ़ोतरी किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है.
