'ड्यूटी दी पर दो साल से नहीं मिला वेतन' पटना में फूटा आपदा मित्रों का गुस्सा

पटना में आपदा मित्रों ने स्थायी नौकरी और वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. भुगतान नहीं मिलने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी.

पटना आपदा मित्रों का प्रदर्शन
पटना आपदा मित्रों का प्रदर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 9, 2025 at 1:41 PM IST

पटना: राजधानी पटना के गांधी मैदान इलाके में मंगलवार को बड़ी संख्या में आपदा मित्रों ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग थी कि सरकार उनकी सेवाओं को स्थायी करे और उन्हें 26,910 रुपये मासिक वेतन दिया जाए. उनका कहना है कि सरकार ने प्रशिक्षण के बाद उन्हें तैनात तो कर दिया, लेकिन अब तक न मानदेय दिया गया और न ही सेवाओं को नियमित करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया गया है.

पटना आपदा मित्रों का प्रदर्शन: प्रदर्शन के दौरान आपदा मित्रों ने आरोप लगाया कि विभागीय मंत्री यह कहकर गुमराह कर रहे हैं कि सभी को मानदेय मिल रहा है, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है. प्रदर्शनकारियों ने बताया कि जुलाई 2023 में तैनाती के बाद से उन्हें एक भी रुपये का भुगतान नहीं मिला है. उन्होंने इसे बड़ा प्रशासनिक घोटाला करार दिया और सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया.

पटना में आपदा मित्रों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

सरकार को आपदा मित्रों ने दी चेतावनी: हालात तब सामान्य हुए जब पुलिस और प्रशासन ने समझा-बुझाकर प्रदर्शनकारियों को शांत किया. हालांकि आपदा मित्रों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ अधिकार की लड़ाई है, जिसे अब किसी भी हालत में अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा.

अब तक नहीं मिला मानदेय: प्रदर्शन में शामिल आपदा मित्र जितेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार ने तैनाती के समय वादा किया था कि प्रतिदिन 800 रुपये मानदेय दिया जाएगा. वे न केवल सुरक्षित शनिवार जैसे अभियानों में काम कर रहे हैं, बल्कि त्योहारों के समय भी ड्यूटी दे रहे हैं. इसके बावजूद अब तक किसी को भुगतान नहीं हुआ है. अब वे सिर्फ मानदेय नहीं बल्कि स्थायी नौकरी चाहते हैं.

पटना में आपदा मित्रो का प्रदर्शन
पटना में आपदा मित्रो का प्रदर्शन (ETV Bharat)

"प्रदेश में लगभग 96,000 आपदा मित्र कार्यरत हैं, जिनमें से किसी को भी पिछले दो वर्षों से भुगतान नहीं हुआ है. उन्होंने सरकार पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मांग की कि आपदा मित्रों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए. साथ ही अभय राज जैसे साथी की ड्यूटी के दौरान मौत होने पर उनके परिवार को 20 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए." -रोशन कुमार, राज्य अध्यक्ष आपदा मित्र संगठन

नौकरी स्थाई करने की मांग : रोशन कुमार ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया तो आगामी विधानसभा चुनाव में वे भी सरकार को सबक सिखाएंगे. उन्होंने कहा कि वेतन के बकाया भुगतान के साथ-साथ देरी के लिए अतिरिक्त मुआवजा भी दिया जाना चाहिए. आंदोलन को अब राज्यव्यापी स्तर पर ले जाने की तैयारी की जा रही है.

