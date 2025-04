ETV Bharat / state

पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ झारखंड में आक्रोश, रांची सहित कई जिलों में बीजेपी और सामाजिक संगठनों का प्रदर्शन - PROTEST AGAINST TERRORIST ATTACK

रांची में प्रदर्शन करते बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची/पलामू/धनबाद/जामताड़ा/पाकुड़/खूंटी / देवघर: जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी घटना के विरोध में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की ओर से राजधानी रांची में प्रदर्शन किया गया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए और आतंकियों से बदला लेने की मांग की. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहलगाम घटना के विरोध में बुधवार शाम सड़क पर उतरे. इस दौरान जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से राजधानी के अलबर्ट एक्का चौक तक आक्रोशपूर्ण मशाल जुलूस निकालकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतंकियों को सबक सिखाने की मांग की. बाबूलाल ने पहलगाम की घटना को सुनियोजित बताया इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिस तरह से यह घटना हुई है उससे पूरा देश स्तब्ध है. आवश्यकता है कि घटना में शामिल अपराधियों को चुन- चुनकर बदला लिया जाए. उन्होंने पहलगाम आतंकी हमला को सुनियोजित घटना करार दिया है. बाबूलाल ने कहा कि कुछ दिन पहले जिस तरह से पाकिस्तान के जनरल का बयान आया था उससे साफ लग रहा था कि उनकी मंशा क्या है. बाबूलाल मरांडी ने इस दौरान रॉबर्ट वाड्रा पर हमला बोलते हुए उनपर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की. रांची में प्रदर्शन के दौरान बयान देते बाबूलाल मरांडी, सीपी सिंह और अजय नाथ शाहदेव . (वीडियो-ईटीवी भारत) रॉबर्ट वाड्रा पर बरसे विधायक सीपी सिंह वहीं रांची विधायक सीपी सिंह ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि आतंकवादी या तो पाकिस्तान में हो या अपने देश के अंदर छुपा हुआ हो, उन्हें ढूंढ कर निकाला जाए और बदला लिया जाना चाहिए. इस दौरान उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने कायराना हरकत किया है. जाति और धर्म पूछ कर गोली मारी गई है. उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर नाराजगी जताई और कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया. एनएसएस के छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च पहलगाम में हुई आतंकी घटना के विरोध में एनएसएस के छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध दर्ज किया. राजधानी के संत जेवियर कॉलेज के एनएसएस छात्रों ने इस दौरान आतंकी घटना की निंदा करते हुए केंद्र सरकार से सख्त कार्रवाई करने की मांग की. रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर हाथों में कैंडिल लेकर पहुंचे छात्रों का नेतृत्व पूर्व डिप्टी मेयर अजय नाथ शाहदेव कर रहे थे. रांची में प्रदर्शन करते आजसू कार्यकर्ता. (फोटो-ईटीवी भारत) आतंकवादियों से बदला लेने की जरूरत इस मौके पर अजय नाथ शाहदेव ने कहा कि आतंकियों से बदला लेने के लिए पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ है. जिस तरह की घटना हुई है उससे पूरे देश में मातम है. ऐसे में आतंकियों से हर हाल में बदला लेने और सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है. वहीं एनएसएस छात्र संबल कुमार महतो ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ हमसब खड़े हैं. इस घटना में शामिल अपराधियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे. वहीं इस मौके पर आजसू पार्टी की ओर से भी युवाओं ने आक्रोश मार्च निकाला और आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की. पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पलामू में भी आक्रोश पलामूः पहलगाम आतंकी घटना के खिलाफ पलामू में भी लोगों का आक्रोश फूट पड़ा. पलामू के विभिन्न इलाकों में बुधवार की शाम कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया. भाजपा की ओर से बुधवार की देर शाम पर प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर में जुलूस निकाला गया. इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष अमित तिवारी ने कहा कि यह घटना काफी निंदनीय है. सीमा पार से यह कायराना हरकत हुई है. सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं. वहीं स्मिता आनंद ने कहा कि घटना से पूरा देश मर्माहत है. इस घटना का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जरूर देंगे. विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में भाजपा के लोग शामिल थे. पहलगाम आतंकी हमले का विरोध सोशल मीडिया ग्रुप खुला मंच के द्वारा भी किया गया. मंच के द्वारा पलामू के कचहरी चौक से जुलूस निकाला गया था, जो छहमुहान तक गया. प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं नवदीप सिंह, ऋषि, रजनीश सिंह, नवीन तिवारी और राहुल मिश्रा ने कहा कि घटना काफी निंदनीय है. इस तरह की घटना को अब हिंदुस्तान बर्दाश्त करने वाला नहीं है. पहलगाम घटना के विरोध मारवाड़ी युवा मंच के तरफ से भी किया गया है. मारवाड़ी विवाह मंच के सदस्यों ने जुलूस निकाला और विरोध प्रदर्शन किया है. पलामू में प्रदर्शन करते बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता. (फोटो-ईटीवी भारत)

