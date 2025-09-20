ETV Bharat / state

मांदर की थाप पर कुड़माली में आंदोलनकारी महिलाओं ने गाया गीत, मांगा अधिकार, बोले जयराम - छले गए हम

एसटी में शामिल किए जाने की मांग को लेकर कुड़मी समाज ने आंदोलन छेड़ रखा है. इस दौरान गीत गाकर महिलाएं मांग करती नजर आयीं.

Kudmi Protest
मांदर बजाते लोग (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 20, 2025 at 7:29 PM IST

2 Min Read
गिरिडीह: आदिवासी कुड़मी समाज के बैनर तले शुरू हुए "रेल टेका डहर छेका" आंदोलन में कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग की गई है. इसका असर कई जगहों पर देखने को मिला है. गिरिडीह में भी ट्रेनें रोकी गईं. दिल्ली को गया और धनबाद होते हुए हावड़ा से जोड़ने वाली ग्रैंड कॉर्ड लाइन को भी जाम कर दिया गया. प्रदर्शनकारी सुबह से ही पटरियों पर बैठे रहे.

आंदोलन को गति देने के लिए प्रदर्शनकारियों ने मांदर की थाप पर गीत प्रस्तुत किए. महिलाओं ने स्थानीय भाषा में आंदोलन के गीत गाए, जबकि प्रदर्शनकारी संगीत पर नाचते नजर आए. डुमरी विधायक और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम कुमार महतो, बगोदर विधायक नागेंद्र महतो और आजसू नेता यशोदा देवी सहित विभिन्न दलों के नेता भी इस प्रदर्शन में मौजूद रहे.

जानकारी देते संवाददाता अमरनाथ सिन्हा (ईटीवी भारत)

डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो ने कहा कि ब्रिटिश काल में कुड़मियों को 12 अन्य जातियों के साथ अनुसूचित जाति में शामिल किया गया था. हालांकि, अंग्रेजों ने जाते समय उन्हें अनुसूचित जाति से हटा दिया. यह पूरी तरह से खनन और कारखानों के लिए किया गया था. चूंकि कुड़मियों के पास जमीन का बड़ा हिस्सा था, इसलिए अगर वे जनजाति में ही रहते, तो जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता था. बहुत ही चालाकी के साथ योजना बनाई गई और गणतंत्र की स्थापना के कुछ ही दिनों के भीतर, बिना किसी स्पष्टीकरण के कुड़मियों को अनुसूचित जाति से हटा दिया गया.

उन्होंने कहा कि समय-समय पर आंदोलन होते रहे हैं. उन्होंने कहा, "अलग झारखंड राज्य के आंदोलन में हमारी सबसे बड़ी भागीदारी थी, इसलिए राज्य की स्थापना तक इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था. इस राज्य के निर्माण के लिए सैकड़ों कुड़मियों ने शहादत दी." उन्होंने आगे कहा कि ऐसे अनगिनत मौके आए हैं जब आंदोलन हुए हैं और आश्वासन मिले हैं. अब, यह आंदोलन चल रहा है और हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए समाज के बैनर तले जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि दोनों सरकारें हमारी मांगों को पूरा करें.

