ETV Bharat / state

रीवा में गांधी जयंती पर गांधी स्टाइल में विधायक का धरना, बापू की तस्वीर के साथ किया प्रदर्शन

गांधी जयंती पर कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा का धरना. बापू की तस्वीर के साथ मौन धारण करके कालेक्ट्रेट गेट पर बैठे.

Protest in Bapu Style
कलेक्ट्रेट कार्यालय में धरने पर बैठे विधायक अभय मिश्रा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 4:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रीवा : अक्सर सुर्खियों में रहने वाली रीवा की 8 विधानसभा सीटों मे सबसे हॉट विधानसभा सीट एक बार सुर्खियों में हैं. यहां से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा अपनी गांधी स्टाइल की वजह से इस बार चर्चा का विषय बने हुए हैं. गांधी जयंती के अवसर पर कांग्रेस विधायक ने 6 घंटे तक गांधी स्टाइल में सत्याग्रह किया. विधायक ने महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ मौन धारण करते हुए कलेक्टरेट कार्यालय के गेट पर धरना दे दिया. विधायक ने इस दौरान मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जिला प्रशासन पर कई आरोप लगाए.

गांधी जयंती पर रीवा विधायक का सत्यगृह

आजादी के बाद से लोग भी महात्मा गांधी की राह पर चलकर जनता के हितों की बात शासन और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए धरना प्रदर्शन और सत्याग्रह का रास्ता चुनते आ रहें हैं. आज गांधी जयंती के अवसर पर रीवा के सेमरिया विधानसभा से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने भी कुछ ऐसा ही किया है. सेमरिया विधानसभा से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा अचानक कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और मौन धारण करते हुए महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ गेट पर बैठ गए.

रीवा में गांधी जयंती पर गांधी स्टाइल में विधायक का धरना (Etv Bharat)

इस वजह से धरने पर बैठे विधायक

इस संबंध मे जब रीवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष अरुण तिवारी से बात की गई तो उन्होंने बताया, " सेमरिया विधायक अभय मिश्रा गांधी जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट गेट पर महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ मौन धारण करते हुए धरने पर हैं. कांग्रेस विधायक होने के नाते जानबूझकर उन्हें बैठकों की जानकारी नहीं दी जाती, उनके क्षेत्र की योजनाओं और विकास कार्यों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है.''

REWA GANDHI JAYANTI
कलेक्ट्रेट कार्यालय रीवा (Etv Bharat)

बैठक में शामिल न करने से हुए नाराज

कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष ने कहा, '' बीते 29 सितंबर को कलेक्टर कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें बीजेपी के सभी विधायकों को आमंत्रित किया गया. इसमें मंत्री भी शामिल हुए थे लेकिन हमारे सेमरिया क्षेत्र की जनता से सौतेला व्यवहार किया गया. कलेक्टर प्रतिभा पाल के द्वारा बैठक में शामिल होने के लिए न तो सेमरिया विधायक अभय मिश्रा को जानकारी दी गई और ना ही कोई पत्र भेजा गया. अगर बैठक में उन्हें आमंत्रित किया जाता तो अभय मिश्रा अपने क्षेत्र की जानता के हित और क्षेत्र के विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा करते मगर ऐसा नहीं किया गया.

For All Latest Updates

TAGGED:

REWA NEWS HINDI TODAYREWA MLA ABHAY MISHRA PROTESTREWA GANDHI JAYANTIMADHYA PRADESH NEWSPROTEST IN BAPU STYLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'हां मैं रावण हूं' उज्जैन में लंकापति का खास संदेश, कलाकारी ऐसी कि खरीदने को दौड़े चले आ रहे बच्चे

कौमी एकता की मिसाल है शाकिर का परिवार, 3 पीढ़ियों से बना रहा रावण, मेघनाथ और कुंभकरण का पुतला

दमोह में भक्तों को मिलता है अभिमंत्रित गड़ा, 97 साल से एक ही स्वरूप में होती हैं मां विद्यमान

चमत्कार और आस्था का अद्भुत संगम, कर्री का चंडी माता मंदिर, गुफा में सुनाई देती है शेर की दहाड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.