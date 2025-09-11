सुकमा: भूमकाल सेनानी के गांव में लोगों का हंगामा, अधूरी सड़क पर फूटा गुस्सा
सुकमा के ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर सड़क निर्माण की मांग की है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट
सुकमा: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा में लोगों ने सड़क निर्माण की खातिर हल्ला बोल दिया. गुरुवार को सुकमा के एलेंगनार गांव में लोग सड़क पर उतरे और जोरादर विरोध प्रदर्शन किया. पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर बवाल काटा. सभी ग्रामीण झीरम गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करने लगे.
नेशनल हाईवे 30 किया जाम: ग्रामीण नेशनल हाईवे 30 पर पहुंचे और चक्काजाम कर दिया. इससे एक घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा. सैकड़ों ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग को लेकर बीच सड़क पर बैठे रहे. ट्रैफिक प्रभावित होने के बाद जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास किया. पूरे इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया.
बिना सड़क के हो रही परेशानी: ग्रामीण ने बताया कि एलेंगनार गांव भूमकाल विद्रोह के सेनानी डेबरी धुर का पैतृक गांव है. यहां आज भी बिजली, सड़क और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंची है. बरसात के दिनों में गांव का संपर्क पूरी तरह टूट जाता है. बीमार पड़ने पर एम्बुलेंस तक गांव तक नहीं पहुंच पाती. गांव वालों ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी हम लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं. गांव में न बिजली की नियमित सुविधा है, न शुद्ध पेयजल की व्यवस्था. बरसात में कीचड़ और दलदल के बीच गुजरना ग्रामीणों की मजबूरी है.
हमारे बच्चों की पढ़ाई और बीमारों का इलाज दोनों ही सड़क के अभाव में प्रभावित हैं. बरसात में गर्भवती महिलाओं तक को चारपाई पर उठाकर कई किलोमीटर पैदल ले जाना पड़ता है- ग्रामीण, एलेंगनार गांव
हमारे लिए सड़क सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि जीवन और मौत का सवाल है- बुजुर्ग महिला
सरकार और जिला प्रशासन पर वादाखिलाफी का आरोप: इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी ने मीडिया से बात की. उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में एनएच-30 से एलेंगनार तक सड़क बनाने की स्वीकृति मिली थी और कांग्रेस सरकार में कोंटा विधायक कवासी लखमा ने स्वयं इसका भूमिपूजन किया था. आज तीन साल बीत गए और सड़क निर्माण शुरू ही नहीं हो सका है.
भाजपा सरकार, पूर्ववर्ती सरकार में पास हुई योजनाओं को रद्द करने का काम कर रही है. इस राजनीति का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है. गांव के लोग विकास से कोसों दूर रह गए हैं- हरीश कवासी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष
प्रशासन ने सड़क निर्माण का दिया भरोसा: इस विरोध प्रदर्शन को लेकर जिला प्रशासन हरकत में दिखा. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) सुकमा के कार्यपालन अभियंता रविन्द्र ताती ने कहा कि एलेंगनार मार्ग का प्रस्ताव पहले राशि के अभाव में अटक गया था. अब इसे जिला स्तर से स्वीकृत कर उच्च कार्यालय भेजा गया है.जैसे ही वहां से स्वीकृति मिलेगी, काम शुरू कर दिया जाएगा.
प्रशासन के आश्वासन पर सड़क जाम हटा: जिला प्रशासन के भरोसे के बाद चक्काजाम समाप्त हो गया. उसके बाद एनएच-30 को खोला गया और यहां आवाजाही शुरू हुई. ग्रामीणों ने प्रदर्शन तो खत्म कर दिया लेकिन उन्होंने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि जब तक सड़क निर्माण नहीं होगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.