सुकमा: भूमकाल सेनानी के गांव में लोगों का हंगामा, अधूरी सड़क पर फूटा गुस्सा

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : September 11, 2025 at 4:03 PM IST | Updated : September 11, 2025 at 4:12 PM IST 3 Min Read

सुकमा: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा में लोगों ने सड़क निर्माण की खातिर हल्ला बोल दिया. गुरुवार को सुकमा के एलेंगनार गांव में लोग सड़क पर उतरे और जोरादर विरोध प्रदर्शन किया. पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर बवाल काटा. सभी ग्रामीण झीरम गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करने लगे. नेशनल हाईवे 30 किया जाम: ग्रामीण नेशनल हाईवे 30 पर पहुंचे और चक्काजाम कर दिया. इससे एक घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा. सैकड़ों ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग को लेकर बीच सड़क पर बैठे रहे. ट्रैफिक प्रभावित होने के बाद जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास किया. पूरे इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया. सुकमा में सड़क के लिए लोगों का हल्ला बोल (ETV BHARAT) बिना सड़क के हो रही परेशानी: ग्रामीण ने बताया कि एलेंगनार गांव भूमकाल विद्रोह के सेनानी डेबरी धुर का पैतृक गांव है. यहां आज भी बिजली, सड़क और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंची है. बरसात के दिनों में गांव का संपर्क पूरी तरह टूट जाता है. बीमार पड़ने पर एम्बुलेंस तक गांव तक नहीं पहुंच पाती. गांव वालों ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी हम लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं. गांव में न बिजली की नियमित सुविधा है, न शुद्ध पेयजल की व्यवस्था. बरसात में कीचड़ और दलदल के बीच गुजरना ग्रामीणों की मजबूरी है. सड़क की मांग को लेकर सुकमा में प्रदर्शन (ETV BHARAT)

