सूरज माली प्रकरण: सर्व समाज का धरना जारी, विधायक जीनगर बोले- कांग्रेस ने हाईजैक किया मंच

धरने को कांग्रेस ने किया हाईजैक : कपासन विधायक अर्जुनलाल जीनगर ने बताया कि सूरज माली पर 15 सितंबर शाम को जो हमला हुआ, वह बड़ा दुखद, चिंताजनक है. जैसे ही इस घटना के बारे उन्हें पता चला तो तत्काल चित्तौड़गढ़ एसपी को उचित, त्वरित व सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए. फिर वे मौके के लिए रवाना भी हो गए, लेकिन तब तक विपक्षी पार्टी ने उनके विरुद्ध ही भड़काऊ वीडियो वायरल कर दिया. इससे लोगों में कई तरह की भ्रांतियां उत्पन्न हो गईं. इस कारण वे नहीं गए, लेकिन वे इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए कटिबद्ध हैं. सूरज माली को आर्थिक रूप से भी सहयोग करने, परिवार के एक सदस्य को नौकरी, निर्माणाधीन सब्जी मंडी में एक दुकान इस पीड़ित परिवार को आवंटन के लिए कटिबद्ध हैं.

राजसमंद/चित्तौड़गढ़ : कपासन शहर में 15 सितंबर को सोशल मीडिया पर पानी की मांग करने वाले सूरज माली पर जानलेवा हमले के मामले में राजनीति गरमा गई है. सूरज माली फिलहाल अहमदाबाद अस्पताल में उपचाररत है. उससे मिलने के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी के साथ कई दिग्गत नेता भी अहमदाबाद अस्पताल पहुंचे. वहीं, घटना के विरोध में धरना जारी है. सर्व समाज का कहना है कि अब तक उनके पास सरकार का कोई नुमाइंदा यानी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया. कपासन बस स्टैंड पर परिजनों के साथ सर्व समाज का धरना जारी है.

उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से जिलाध्यक्ष रतनलाल गाडरी के साथ विशेष कमेटी का गठन कर धरनास्थल पर भेजी गई. वहां भी कांग्रेस के लोगों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया. इसके बाद सूरज माली की मां से भड़काऊ बातें कहलवाई गई, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं. सूरज माली तो जनहित की बात राजेश्वर तालाब में पानी लाने की मांग कर रहा था. वे इसके लिए दो माह से लगातार प्रयासरत भी हैं. अब पहुंचने भी लगा है. कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है, इसलिए जनता को भ्रमित करने के लिए इस घटना को राजनीतिक अखाड़ा बना दिया है. सूरज माली हमले में पुलिस अब तक 3 आरोपियों को पकड़ चुकी है और एक आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी पुलिस जल्द करेगी.

डमी आरोपी पकड़े, मुख्य षड्यंत्रकर्ता बेनकाब हो : कांग्रेस जिलाध्यक्ष व कपासन प्रधान भेरू लाल चौधरी ने कहा कि सूरज माली कपासन तालाब में पानी लाने के लिए वीडियो बनाकर विधायक से मांग कर रहा था. उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक के इशारे पर ही जानलेवा हमला हुआ. इसके बाद सर्व समाज चंदा जुटाकर सूरज का इलाज करवा रहा है. न तो विधायक पीड़ित से मिलने पहुंचे और न ही सरकार का कोई नुमाइंदा सर्व समाज के धरनास्थल पर पहुंचा है. कांग्रेस पार्टी अपना धर्म निभा रही है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है. धरने को हाईजैक करने के आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं. सूरज की मां जो बोली हैं, वह उनका दर्द है. विधायक महोदय वाकई सच्चे हैं, तो निष्पक्ष जांच करवाएं. पर्दे के पीछे वाले आरोपी भी पकड़े जाएं.

पहले धमकाया, फिर बेटे के पैर तोड़ डाले : कपासन पुराना बस स्टैंड पर धरने पर बैठी सूरज माली की मां कंकू देवी ने कहा कि उनके बेटे को मारने का प्रयास किया गया. उसके दोनों पैर तोड़ डाले. अब वह कोई काम नहीं कर पाएगा. इलाज के लिए भी सर्व समाज की ओर से पैसा दिया जा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से सुनवाई नहीं की जा रही है. जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक धरना जारी रहेगा. गायक कलाकार भेरू लाल बारेगामा ने बताया कि सूरज माली को न्याय दिलाने के लिए सर्व समाज धरने पर बैठे हैं और यहां काेई राजनीति नहीं हो रही है. उनकी मांग है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, निर्माणाधीन सब्जी मंडी में एक दुकान परिवार को आवंटित करने और इलाज पर खर्च राशि सरकार वहन करें.