ETV Bharat / state

पानी का मुद्दा उठाने पर हमला : बंद रहे कपासन के बाजार, आंजना बोले- लोकतंत्र में इस प्रकार की घटना निंदनीय है

चित्तौड़गढ़ में इंस्टाग्राम पर पानी का मुद्दा उठाने वाले युवक के साथ मारपीट के मामले में विरोध जारी है.

पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना धरने में शामिल
पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना धरने में शामिल (ETV Bharat Chittorgarh)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 20, 2025 at 5:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चित्तौड़गढ़ : इंस्टाग्राम पर पानी की मांग करने वाले युवक सूरज माली पर गत दिनों हुए हमले के मामले में तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी लोगों का आक्रोश शांत होता नहीं दिख रहा है. सर्व समाज की ओर से शनिवार को कपासन उपखंड मुख्यालय बंद का आह्वान किया था. इस कारण आज बाजार बंद रहे. इस दौरान लोगों ने धरना भी दिया. पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना सहित कई कांग्रेस के नेता भी धरने में शामिल हुए हैं. धरने पर पहुंचे पूर्व सहकारिता मंत्री एवं कांग्रेस नेता उदयलाल आंजना ने कहा कि लोकतंत्र में इस प्रकार की घटना निंदनीय है. एक वीडियो के ऊपर इतनी क्रूरता से मारपीट की जा सकती है. उसने पानी की ही मांग की थी. इस घटना के बाद लोग उसके समर्थन में उतरे हैं.

पूर्व सीएम आ सकते हैं कपासन : पूर्व सीएम अशोक गहलोत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के बाद उनके भी अब रविवार को कपासन आने की संभावना है. गहलोत ने भाजपा सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए स्वयं ने ही कपासन आने की बात कही है. सोमवार को सांसद एवं आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के आने की संभावनाएं जताई जा रही है.

पढ़ें. इंस्टाग्राम पर आवाज उठाने वाले युवक पर हमला, कपासन में सियासी सरगर्मी तेज, कांग्रेस हुई हमलावर

चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन स्थित राजराजेश्वर तालाब को मातृकुंडिया बांध से भरने की मांग को लेकर युवक सूरज माली लंबे समय से इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल रहा था. अपने अधिकतर पोस्ट में वह विधायक अर्जुनलाल जीनगर को संबोधित करते हुए तालाब को भरने की मांग कर रहा था. करीब 5 दिन पूर्व फैक्ट्री से घर लौटने के दौरान इस युवक पर एसयूवी में सवार होकर आए बदमाशों ने जानलेवा हमला किया था. युवक सूरज माली को कपासन चिकित्सालय से पहले चित्तौड़गढ़, यहां से उदयपुर और बाद में अहमदाबाद रेफर कर दिया गया.

पढे़ं. इंस्टाग्राम पर पानी की मांग उठाने वाले युवक पर हमले के तीन आरोपी गिरफ्तार

इससे मामले में सर्व समाज की ओर से कपासन मुख्यालय पर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है. इसी मामले में शुक्रवार को ही पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन लोगों का आक्रोश शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. मामले को लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है और बंद के आह्वान को जारी रखा. ऐसे में कपासन के बाजार शनिवार को सुबह से ही बंद दिखाई दिए. सभी ग्रामीण और प्रदर्शनकारियों ने एक स्थान पर एकत्रित होकर धरना दिया और निष्पक्ष जांच की मांग की है. बंद का भी माकूल असर देखने को मिला है. यहां दिए जा रहे धरने पर पूर्व सहकारिता मंत्री एवं कांग्रेस नेता उदयलाल आंजना, कांग्रेस जिलाध्यक्ष भैरूलाल जाट, भैरूलाल चौधरी आदि पहुंचे हैं और धरने को संबोधित किया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAISING WATER ISSUE ON INSTAGRAMMAN THRASHED RAISING WATER ISSUEइंस्टाग्राम पर पानी का मुद्दा उठायाPROTEST AFTER MAN BEATEN BRUTALLY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ट्रंप ने खोला अमेरिका में बसने का रास्ता, लॉन्च किया गोल्ड कार्ड, ये है फीस

ईटीवी भारत की खबर ने बदली कालबेलिया परिवार की किस्मत, बच्चों ने पहली बार चश्मे से देखी सपनों की दुनिया

इंसानियत की मिसाल: अपना घर आश्रम ने 44 बेसहारा लोगों को दी श्रद्धांजलि, पितृपक्ष अमावस्या को करेंगे सामूहिक श्राद्ध

शुक्ल योग में शुरू हो रहा शारदीय नवरात्रि 2025.. जानें कलश स्थापना और पूजा सामग्री की लिस्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.