पानी का मुद्दा उठाने पर हमला : बंद रहे कपासन के बाजार, आंजना बोले- लोकतंत्र में इस प्रकार की घटना निंदनीय है
चित्तौड़गढ़ में इंस्टाग्राम पर पानी का मुद्दा उठाने वाले युवक के साथ मारपीट के मामले में विरोध जारी है.
Published : September 20, 2025 at 5:20 PM IST
चित्तौड़गढ़ : इंस्टाग्राम पर पानी की मांग करने वाले युवक सूरज माली पर गत दिनों हुए हमले के मामले में तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी लोगों का आक्रोश शांत होता नहीं दिख रहा है. सर्व समाज की ओर से शनिवार को कपासन उपखंड मुख्यालय बंद का आह्वान किया था. इस कारण आज बाजार बंद रहे. इस दौरान लोगों ने धरना भी दिया. पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना सहित कई कांग्रेस के नेता भी धरने में शामिल हुए हैं. धरने पर पहुंचे पूर्व सहकारिता मंत्री एवं कांग्रेस नेता उदयलाल आंजना ने कहा कि लोकतंत्र में इस प्रकार की घटना निंदनीय है. एक वीडियो के ऊपर इतनी क्रूरता से मारपीट की जा सकती है. उसने पानी की ही मांग की थी. इस घटना के बाद लोग उसके समर्थन में उतरे हैं.
पूर्व सीएम आ सकते हैं कपासन : पूर्व सीएम अशोक गहलोत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के बाद उनके भी अब रविवार को कपासन आने की संभावना है. गहलोत ने भाजपा सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए स्वयं ने ही कपासन आने की बात कही है. सोमवार को सांसद एवं आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के आने की संभावनाएं जताई जा रही है.
राजस्थान में चारों ओर अराजकता का माहौल बन चुका है। बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती जैसे क्राइम आम हो गए हैं। चिंताजनक ये है कि अब भाजपा विधायक ही गुंडागर्दी में शामिल हो रहे हैं।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) September 20, 2025
चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन स्थित राजराजेश्वर तालाब को मातृकुंडिया बांध से भरने की मांग को लेकर युवक सूरज माली लंबे समय से इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल रहा था. अपने अधिकतर पोस्ट में वह विधायक अर्जुनलाल जीनगर को संबोधित करते हुए तालाब को भरने की मांग कर रहा था. करीब 5 दिन पूर्व फैक्ट्री से घर लौटने के दौरान इस युवक पर एसयूवी में सवार होकर आए बदमाशों ने जानलेवा हमला किया था. युवक सूरज माली को कपासन चिकित्सालय से पहले चित्तौड़गढ़, यहां से उदयपुर और बाद में अहमदाबाद रेफर कर दिया गया.
इससे मामले में सर्व समाज की ओर से कपासन मुख्यालय पर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है. इसी मामले में शुक्रवार को ही पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन लोगों का आक्रोश शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. मामले को लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है और बंद के आह्वान को जारी रखा. ऐसे में कपासन के बाजार शनिवार को सुबह से ही बंद दिखाई दिए. सभी ग्रामीण और प्रदर्शनकारियों ने एक स्थान पर एकत्रित होकर धरना दिया और निष्पक्ष जांच की मांग की है. बंद का भी माकूल असर देखने को मिला है. यहां दिए जा रहे धरने पर पूर्व सहकारिता मंत्री एवं कांग्रेस नेता उदयलाल आंजना, कांग्रेस जिलाध्यक्ष भैरूलाल जाट, भैरूलाल चौधरी आदि पहुंचे हैं और धरने को संबोधित किया है.