गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने की मांग, गौसेवकों का प्रदर्शन

3 घंटे नेशनल हाईवे मार्ग रहा जाम,प्रशासन ने किया रूट डायवर्ट: गौसेवकों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपना चाहा लेकिन कलेक्टर से बाहर नहीं आए, जिससे नाराज गौ सेवकों ने कलेक्ट्रेट के बाहर रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे में चक्का जाम कर दिया. इसके बाद पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग ने मोर्चा संभाला और रूट डायवर्ट कर यातायात व्यवस्था दुरुस्त की गई.

बेमेतरा: बेमेतरा शहर में गौ भक्तों ने शहर के सिंघौरी चौक में प्रदर्शन किया. गौसेवकों ने शहर में रैली निकालकर गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने की शासन प्रशासन से मांग की है.

सड़क जाम के कारण लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना भी करना पड़ा. शाम 5:00 बजे से लेकर रात 9:00 बजे तक चक्काजाम चला. आखिरकार कलेक्टर रणबीर शर्मा बाहर आए और गौ सेवकों से ज्ञापन लिया. जिसके बाद गौसेवकों ने सड़क बहाल किया.

गौ माता को राज्य माता का दर्जा की मांग (ETV Bharat Chhattisgarh)

गौसेवकों का आरोप: गौसेवकों की अगुवाई कर रहे दंडी स्वामी ज्योतिर्मयानंद महाराज और गौ भक्त आदेश सोनी ने कहा की बेमेतरा कलेक्टर से ज्ञापन के संबंध में फोन पर बातचीत की गई. उन्होंने बेमेतरा से बाहर हूं कहा, फिर लाइव लोकेशन मंगाया गया, तब वह बेमेतरा में ही थे. गौ सेवकों ने कलेक्टर को उग्र आंदोलन की चेतावनी दी, जिसके बाद कलेक्टर ने आकर ज्ञापन लेने की बात कही, लेकिन 3 घंटे तक नहीं आए, जिसकी वजह से चक्का जाम करना पड़ गया.

गौसेवकों का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

कलेक्टर ने दिया ये जवाब: गौसेवकों ने बेमेतरा कलेक्टर रणबीर शर्मा पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है. वहीं कलेक्टर रणबीर शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ब्रह्मचारी ज्योतिर्मयानंद महाराज के नेतृत्व में ज्ञापन मिला है, जिसे राज्यपाल को भेज दिया जाएगा. उन्होंने कहां कि मैं झूठ नहीं बोलता, शहर से बाहर था.