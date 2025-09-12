ETV Bharat / state

गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने की मांग, गौसेवकों का प्रदर्शन

बेमेतरा में गौसेवकों ने चक्काजाम कर प्रदर्शन किया.

BEMETARA PROTEST
बेमेतरा चक्काजाम (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 12, 2025 at 1:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बेमेतरा: बेमेतरा शहर में गौ भक्तों ने शहर के सिंघौरी चौक में प्रदर्शन किया. गौसेवकों ने शहर में रैली निकालकर गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने की शासन प्रशासन से मांग की है.

3 घंटे नेशनल हाईवे मार्ग रहा जाम,प्रशासन ने किया रूट डायवर्ट: गौसेवकों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपना चाहा लेकिन कलेक्टर से बाहर नहीं आए, जिससे नाराज गौ सेवकों ने कलेक्ट्रेट के बाहर रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे में चक्का जाम कर दिया. इसके बाद पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग ने मोर्चा संभाला और रूट डायवर्ट कर यातायात व्यवस्था दुरुस्त की गई.

BEMETARA PROTEST
गौसेवकों का चक्काजाम (ETV Bharat Chhattisgarh)

सड़क जाम के कारण लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना भी करना पड़ा. शाम 5:00 बजे से लेकर रात 9:00 बजे तक चक्काजाम चला. आखिरकार कलेक्टर रणबीर शर्मा बाहर आए और गौ सेवकों से ज्ञापन लिया. जिसके बाद गौसेवकों ने सड़क बहाल किया.

BEMETARA PROTEST
गौ माता को राज्य माता का दर्जा की मांग (ETV Bharat Chhattisgarh)

गौसेवकों का आरोप: गौसेवकों की अगुवाई कर रहे दंडी स्वामी ज्योतिर्मयानंद महाराज और गौ भक्त आदेश सोनी ने कहा की बेमेतरा कलेक्टर से ज्ञापन के संबंध में फोन पर बातचीत की गई. उन्होंने बेमेतरा से बाहर हूं कहा, फिर लाइव लोकेशन मंगाया गया, तब वह बेमेतरा में ही थे. गौ सेवकों ने कलेक्टर को उग्र आंदोलन की चेतावनी दी, जिसके बाद कलेक्टर ने आकर ज्ञापन लेने की बात कही, लेकिन 3 घंटे तक नहीं आए, जिसकी वजह से चक्का जाम करना पड़ गया.

BEMETARA PROTEST
गौसेवकों का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

कलेक्टर ने दिया ये जवाब: गौसेवकों ने बेमेतरा कलेक्टर रणबीर शर्मा पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है. वहीं कलेक्टर रणबीर शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ब्रह्मचारी ज्योतिर्मयानंद महाराज के नेतृत्व में ज्ञापन मिला है, जिसे राज्यपाल को भेज दिया जाएगा. उन्होंने कहां कि मैं झूठ नहीं बोलता, शहर से बाहर था.

दुर्घटनाग्रस्त कंटेनर ट्रक से करोड़ों का इलेक्ट्रॉनिक सामान लूट ले गए ग्रामीण
बारनवापारा से महासमुंद पहुंचा तेंदुआ, गरियाबंद वन मंडल के दो नर हाथियों से बढ़ी दहशत
राजनांदगांव में खाने का स्टॉल लगाकर एनएचएम कर्मचारियों का आंदोलन

For All Latest Updates

TAGGED:

बेमेतरा चक्काजामगौसेवकों का प्रदर्शनGAUSEVAKS PROTEST BEMETARAगौ माता राज्य माताBEMETARA PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.