डूंगरपुर में दो युवकों पर हमले के विरोध में प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट पर धरना

चार दिन पहले एक पक्ष ने पातेला बस्ती में 2 युवकों पर हमला किया. घायल युवकों का डूंगरपुर अस्पताल में इलाज कराया. इसके बाद हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी दोनों युवकों के परिजनों से मिलने उनके घर गए तो उन पर भी हमले का प्रयास हुआ. भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या और विहिप जिलाध्यक्ष प्रकाश भट्ट पर भी हमले का प्रयास किया गया.

डूंगरपुर: शहर में कोतवाली थाना क्षेत्र के पातेला वाल्मीकि बस्ती में दो दलित युवकों पर हमले के विरोध में हिंदू संघर्ष समिति ने सोमवार को प्रदर्शन किया. हिंदू संगठनों ने गेपसागर की पाल से रैली निकाली और कलेक्ट्री के सामने विरोध प्रदर्शन किया. लोग उदयपुर रोड पर बैठ गए और नारे लगाए. हिंदू संगठनों ने हमलावरों के साथ ही उनके मददगारों को गिरफ्तार करने व सख्त कार्रवाई की मांग की.

इसके विरोध में हिंदू संघर्ष समिति ने सोमवार को प्रदर्शन किया. इसमें विहिप बजरंग दल और भाजपा के अलावा कई हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी भी शामिल हुए. ये गैपसागर की पाल पहुंचे और हमले पर आक्रोश जताया. हमलावरों के साथ ही सहयोगियों की गिरफ्तारी की मांग की. आक्रोश रैली नारेबाजी करते गेपसागर की पाल से रवाना हुई.

आधे दिन बंद रही दुकानें (ETV Bharat Dungarpur)

भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या, चैंबर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री प्रभु पटेल समेत बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवा शामिल हुए. रैली तहसील चौराहा से कलेक्ट्री पहुंची. यहां जमकर नारेबाजी की गई. इसके बाद डूंगरपुर से उदयपुर मैन रोड पर जाजम बिछाकर बैठ गए. इसके चलते ट्रैफिक डायवर्ट करना पड़ा. चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष केके गुप्ता, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वेलजी पाटीदार भी पहुंचे.

दुकानें भी बंद: विरोध-प्रदर्शन और रैली को देखते गेपसागर की पाल से कलेक्ट्री तक कई दुकानें बंद रही. पाल पर सुबह से दुकानें नहीं खुलीं. कलेक्ट्री रोड पर रैली के आते ही व्यापारियों ने दुकानें बंद कर ली. आधे दिन बाद सभी दुकानें खुल गई. चैंबर ऑफ कॉमर्स ने विरोध-प्रदर्शन को समर्थन दिया था.