सुविवि कुलगुरु के खिलाफ सर्व समाज ने खोला मोर्चा, की बर्खास्त करने की मांग

सुविवि कुलगुरु के बयान के विरोध में शनिवार को सर्व समाज ने विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के बाहर प्रदर्शन किया.

PROTEST AGAINST VC OF MLSU
प्रदर्शन के दौरान सर्व समाज के लोग (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 20, 2025 at 6:02 PM IST

2 Min Read
उदयपुर: मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के खिलाफ अब उदयपुर का सर्व समाज विरोध में उतर आया है. सर्व समाज के लोगों ने शनिवार को विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के बाहर प्रदर्शन करते हुए कुलगुरु को बर्खास्त करने की मांग की. विश्वविद्यालय से कुछ दूरी पर लोग इकट्ठा हुए और रैली के रूप में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर पहुंचे. इस दौरान सभी ने महाराणा प्रताप का अपमान और औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताने वाली कुलगुरु को एक स्वर में बर्खास्त करने की मांग करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया.

श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के संभागीय अध्यक्ष परमवीर सिंह डुलावत ने बताया कि मेवाड़ हमेशा से आन-बान और शान की धरती रही है. महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगलों की पराधीनता स्वीकार नहीं की. ऐसे में कुलगुरु का यह बयान पूर्णरूप से गलत है. कुलगुरु के इस बयान के बाद उन्हें माफ करना काफी नहीं होगा. इसलिए उदयपुर के सर्व समाज की मांग है कि कुलगुरु को बर्खास्त किया जाए.

सर्व समाज ने किया विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें: औरंगजेब पर MLSU की कुलगुरु के बयान से विवाद, माफी की मांग...

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है. डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं होना शर्म की बात है. जबकि यहां के दोनों विधायकों के साथ सांसद और जनजातीय मंत्री भी कुलगुरु को बर्खास्त करने का समर्थन कर चुके हैं. इसके बावजूद सरकार की ओर से अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है.

