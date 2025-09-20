ETV Bharat / state

सुविवि कुलगुरु के खिलाफ सर्व समाज ने खोला मोर्चा, की बर्खास्त करने की मांग

उदयपुर: मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के खिलाफ अब उदयपुर का सर्व समाज विरोध में उतर आया है. सर्व समाज के लोगों ने शनिवार को विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के बाहर प्रदर्शन करते हुए कुलगुरु को बर्खास्त करने की मांग की. विश्वविद्यालय से कुछ दूरी पर लोग इकट्ठा हुए और रैली के रूप में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर पहुंचे. इस दौरान सभी ने महाराणा प्रताप का अपमान और औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताने वाली कुलगुरु को एक स्वर में बर्खास्त करने की मांग करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया.

श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के संभागीय अध्यक्ष परमवीर सिंह डुलावत ने बताया कि मेवाड़ हमेशा से आन-बान और शान की धरती रही है. महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगलों की पराधीनता स्वीकार नहीं की. ऐसे में कुलगुरु का यह बयान पूर्णरूप से गलत है. कुलगुरु के इस बयान के बाद उन्हें माफ करना काफी नहीं होगा. इसलिए उदयपुर के सर्व समाज की मांग है कि कुलगुरु को बर्खास्त किया जाए.