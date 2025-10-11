ETV Bharat / state

अलवर में युवक की हत्या के विरोध में धरना, मुआवजे और कार्रवाई की मांग

हत्या के विरोध में प्रदर्शन करते लोग ( ETV Bharat Alwar )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 11, 2025 at 4:27 PM IST 2 Min Read

अलवर: उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक युवक करण मल्होत्रा की हत्या के मामले ने शनिवार को उस समय तूल पकड़ लिया, जब पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा सहित कई संगठन के कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और धरना दिया. प्रदर्शनकारियों ने मृतक के परिवार को एक करोड़ का मुआवजा व सरकारी नौकरी देने, आरोपियों के अतिक्रमण को गिराने और कठोर कार्रवाई की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि हत्या से पहले आरोपियों ने नारे लगाए. प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बातचीत के बाद विरोध समाप्त हुआ और एक आठ-सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया. गुरुवार रात करीब 10:30 बजे बख्तल चौकी के पास लेन-देन को लेकर हुई रंजिश के बाद एक पक्ष के लोगों ने दो चचेरे भाइयों, करण मल्होत्रा और चिंटू पर तलवार, फरसा और टांची से हमला किया. दोनों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां करण की मौत हो गई, जबकि चिंटू के हाथ में फ्रैक्चर हो गया. पढ़ें: भिवाड़ी में युवक की हत्या के बाद आक्रोशित परिजन, थाने में किया हंगामा