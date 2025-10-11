अलवर में युवक की हत्या के विरोध में धरना, मुआवजे और कार्रवाई की मांग
अलवर में युवक की हत्या के विरोध में एक करोड़ का मुआवजा देने और आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई करने की मांग की गई.
Published : October 11, 2025 at 4:27 PM IST
अलवर: उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक युवक करण मल्होत्रा की हत्या के मामले ने शनिवार को उस समय तूल पकड़ लिया, जब पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा सहित कई संगठन के कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और धरना दिया. प्रदर्शनकारियों ने मृतक के परिवार को एक करोड़ का मुआवजा व सरकारी नौकरी देने, आरोपियों के अतिक्रमण को गिराने और कठोर कार्रवाई की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि हत्या से पहले आरोपियों ने नारे लगाए. प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बातचीत के बाद विरोध समाप्त हुआ और एक आठ-सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया.
गुरुवार रात करीब 10:30 बजे बख्तल चौकी के पास लेन-देन को लेकर हुई रंजिश के बाद एक पक्ष के लोगों ने दो चचेरे भाइयों, करण मल्होत्रा और चिंटू पर तलवार, फरसा और टांची से हमला किया. दोनों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां करण की मौत हो गई, जबकि चिंटू के हाथ में फ्रैक्चर हो गया.
अतिरिक्त कलक्टर शहर बीना महावर ने बताया कि फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है. कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है. मृतक का पोस्टमार्टम किया जा रहा है. मांगपत्र पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.
विरोध कर रहे नेताओं के बयान: पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने इस हत्या को जघन्य बताते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यह यह लेन-देन का मामला था, तो कानून का सहारा लेना चाहिए था, हत्या का नहीं. प्रेम सिंह राजावत ने इस घटना को 'मॉब लिंचिंग' करार देते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराया और आगे की कार्रवाई जारी है.