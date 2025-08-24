रायपुर. जिले में बैंक अधिकारियों की गिरफ्तारी के खिलाफ सभी बैंक कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है. रविवार को एकजुट होकर बैंक कर्मचारियों ने नारेबाजी की. बैंक अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि बैंक अधिकारियों की गरिमा और अधिकारों पर सीधा आघात है.

धरना-प्रदर्शन का आयोजन: रायपुर के कई बैंकों के कर्मचारियों ने रविवार को इंडियन ओवरसीज बैंक के रीजनल ऑफिस, एलआईसी बिल्डिंग, रायपुर के सामने धरना दिया. बड़ी संख्या में बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की.

रायपुर में बैंक अधिकारियों की गिरफ्तारी के विरोध में धरना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्यों हुई है गिरफ्तारी: बता दें कि, साइबर ठगी के लिए म्यूल खाता खुलवाने में मदद करने पर गिरफ्तारी हुई है. 3 बैंककर्मियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि, ठगों और उनके एजेंटों की मदद करने के लिए बैंक के कई नियमों का पालन नहीं किया. कई म्यूल बैंक खातों का संचालन किया गया. जिसमें लाखों रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है.

म्यूल खातों को लेकर 3 बैंक अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सम्मान और अधिकारों की रक्षा का संकल्प: धरना स्थल पर मौजूद बैंक कर्मचारियों ने कहा कि बेबुनियाद गिरफ्तारी से बैंकिंग समुदाय में आक्रोश है. यह भविष्य में किसी भी अधिकारी और कर्मचारी के लिए असुरक्षा का कारण बन सकती है. उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि बैंकिंग सेवा से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की अधिकारों के लिए संगठन हर स्तर पर संघर्ष करेगा.

लगातार हो रही गिरफ्तारियों और पुलिस की चेतावनियों ने पूरे बैंकिंग समुदाय को गहरे भय और असुरक्षा में डाल दिया है. सभी बैंक अधिकारी बैंक की निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ही खाते खोलते हैं- वाई गोपाल कृष्णा, ऑल इंडिया बैंक अधिकारी महासंघ के राज्य सचिव

यदि केवल खाते खोलने की प्रक्रिया को आधार बनाकर निर्दोष अधिकारियों को दोषी ठहराया जाएगा तो भविष्य में अधिकारी खाते खोलने से हिचकिचाएंगे. इससे केंद्र सरकार की वित्तीय समावेशन योजना गंभीर रूप से प्रभावित होगी- कर्मचारी संगठन के द्रोहित शिवहरे

किसी भी अधिकारी की संलिप्तता यदि ठोस प्रमाणों के साथ सिद्ध होती है तो उसका समर्थन नहीं किया जाएगा- गोपाल कृष्णा

आगे की रणनीति: बैंक अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि इस मामले में न्यायपूर्ण कार्रवाई नहीं हुई और गिरफ्तार अधिकारी को तुरंत सम्मानपूर्वक रिहा नहीं किया गया, तो विरोध और अधिक उग्र स्वरूप ले सकता है.

इन पर हुई है कार्रवाई: पुलिस के मुताबिक टिकरापारा, सिविल लाइन और गुढ़ियारी थाने में दर्ज साइबर ठगी के मामलों की जांच के दौरान ये कार्रवाई हुई है. एक्सिस बैंक के सेल्स मैनेजर अभिनव सिंह, इंडियन ओवरसीज बैंक के मैनेजर प्रवीण वर्मा और रत्नाकर बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर प्रीतेश शुक्ला को गिरफ्तार किया गया.