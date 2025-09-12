ETV Bharat / state

खुले में मांस मछली बेचने का विरोध, विक्रेताओं को व्यवस्थित करने की मांग

चिरमिरी में खुले में मांस मछली बेचने के खिलाफ श्री बजरंग सेना ने रैली निकाली.

demand to organize vendors
विक्रेताओं को व्यवस्थित करने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 12, 2025 at 3:35 PM IST

2 Min Read
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : श्री बजरंग सेना की महिला विंग ने नगर पालिका निगम चिरमिरी के कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर खुले में मांस और मछली की बिक्री बंद करने की मांग की है. संगठन की प्रदेश अध्यक्ष भारती सिंह ने कहा कि यदि एक महीने के भीतर इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे.


एक माह में व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग : श्री बजरंग सेना ने मांग की है कि नगर पालिका निगम चिरमिरी क्षेत्र में खुले में मांस मछली बिक्री एक व्यवस्थित सुनिश्चित स्थान पर कराया जाए. संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि नगर निगम प्रशासन खुले में मांस मछली बिक्री को एक माह में सुव्यवस्थित नहीं करती है. तो श्री बजरंग सेना उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होगी.

खुले में मांस मछली बेचने का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खुले में मांस और मछली की बिक्री से लोगों को परेशानी हो रही है. ये समस्या काफी समय से चली आ रही है. अगर नगर निगम प्रशासन इस समस्या का समाधान नहीं करता है, तो श्री बजरंग सेना को उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा- भारती सिंह,प्रदेश अध्यक्ष , श्री बजरंग सेना

खुले में मांस मछली बेचने का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संगठन का मुख्य उद्देश्य मांस विक्रेताओं के लिए व्यवस्थित स्थान प्रदान करना है, न कि उनके व्यवसाय को रोकना- सूरज देवांगन, जिला अध्यक्ष, श्री बजरंग सेना

खुले में मांस मछली बेचने का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


इसे लेकर श्री बजरंग सेना के उपाध्यक्ष विजय सिंह का कहना है कि श्री बजरंग सेना का उद्देश्य किसी के पेट पर लात मारना नहीं है, बल्कि व्यवस्था बनाकर सभी के लिए काम करना है. श्री बजरंग सेना संगठन के मुताबिक वो मांस विक्रेताओं के व्यवसाय के लिए व्यवस्थित स्थान की मांग कर रहे हैं.लेकिन निगम प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है,ये देखना होगा.

TAGGED:

PROTEST AGAINST SELLING MEATSELLING MEAT AND FISH IN OPEN AREAमांस मछलीश्री बजरंग सेनाDEMAND TO ORGANIZE VENDORS

ETV Bharat Logo

