खुले में मांस मछली बेचने का विरोध, विक्रेताओं को व्यवस्थित करने की मांग

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : श्री बजरंग सेना की महिला विंग ने नगर पालिका निगम चिरमिरी के कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर खुले में मांस और मछली की बिक्री बंद करने की मांग की है. संगठन की प्रदेश अध्यक्ष भारती सिंह ने कहा कि यदि एक महीने के भीतर इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे.





एक माह में व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग : श्री बजरंग सेना ने मांग की है कि नगर पालिका निगम चिरमिरी क्षेत्र में खुले में मांस मछली बिक्री एक व्यवस्थित सुनिश्चित स्थान पर कराया जाए. संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि नगर निगम प्रशासन खुले में मांस मछली बिक्री को एक माह में सुव्यवस्थित नहीं करती है. तो श्री बजरंग सेना उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होगी.