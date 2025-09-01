ETV Bharat / state

सोनभद्र में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प - PROTEST AGAINST RAHUL GANDHI

सोमवार को भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष पुष्पा सिंह और नगरपालिका अध्यक्ष रूबी प्रसाद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर से जुलूस निकाला.

सोनभद्र में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 11:09 PM IST

सोनभद्र: जिला मुख्यालय पर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन के दौरान आमने-सामने आ गए. बिहार के दरभंगा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माता के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी का वीडियो सामने आया.

सोमवार को भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष पुष्पा सिंह और पूर्व विधायक व नगरपालिका अध्यक्ष रूबी प्रसाद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय से जुलूस निकाला. यह जुलूस कांग्रेस कार्यालय तक पहुंचा. वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और अन्य नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

सोनभद्र में प्रदर्शन करते बीजेपी-कांग्रेस कार्यकर्ता (Photo Credit: ETV Bharat)

कांग्रेस दफ्तर के सामने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता: इस दौरान महिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में राहुल गांधी के बैनर पर लिपस्टिक और बिंदी लगा दी था. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैनर के साथ कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की. कांग्रेस दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे. बीजेपी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी देखकर उन्होंने भी नारेबाजी शुरू कर दी.

बीजेपी और कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं में झड़प: कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के चित्र पर चप्पल से प्रहार कर के लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया है. कोतवाली पुलिस मूकदर्शक बनी रही. इस दौरान भाजपा और कांग्रेसियों के महिला नेत्रियों में जमकर नोक झोंक और छीना झपटी भी हुई.

सोनभद्र में जुलूस निकालते बीजेपी कार्यकर्ता (Photo Credit: ETV Bharat)

पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया: पुलिस प्रशासन ने किसी तरह दोनों पक्षों को शांत कराया. बिगड़ती स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भारी फोर्स तैनात कर दी. कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गये. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि पुलिस उन पर दबाव बना रही है. उन्होंने भाजपाइयों के खिलाफ रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई.

इस मामले में एडीशनल एसपी अनिल कुमार ने बताया कि भाजपा महिला मोर्चा का कार्यक्रम प्रस्तावित था. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यालय के बाहर नारेबाजी की. सभी को समझा बुझा कर स्थिति शांत कराई गई.
