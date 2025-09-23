ETV Bharat / state

जयपुर के सरकारी स्कूल में स्टूडेंट्स का हंगामा, प्रिंसिपल और शिक्षक पर गंभीर आरोप

पढ़ाई की बजाय सफाई कराने व अभद्रता का आरोप: विद्यार्थियों का कहना था कि शिक्षा के मंदिर में पढ़ाई के बजाय पेड़ कटवाने और सफाई कराई जाती है. इसकी पहले भी शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर छात्रों ने मंगलवार को प्रोटेस्ट किया. छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल उनसे सफाई कार्य कराती है. स्कूल में लगे हरे-भरे पेड़ भी कटवा दिए. कई छात्राओं ने कहा कि एक शिक्षक बेड टच जैसी हरकतें करता है, लेकिन शिकायत करने पर प्रिंसिपल कार्रवाई के बजाय छात्राओं का डराने-धमकाने का काम करती है.

जयपुर : राजधानी के एक सरकारी स्कूल में मंगलवार को विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल और एक शिक्षक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं स्कूल के मेन गेट पर धरने पर बैठ गए और प्रिंसिपल और स्कूल स्टाफ को निलंबित करने की मांग की और नारे लगाए. इस दौरान कांग्रेस पार्षद भी स्टूडेंट्स के समर्थन में उतरे.

स्थानीय पार्षदों का समर्थन: विवाद बढ़ने पर स्थानीय पार्षद प्रदीप तिवाड़ी और राजेश गुर्जर भी छात्रों के समर्थन में आ गए और दोषी स्टाफ को निलंबित करने की मांग की. कांग्रेस पार्षदों ने मामले पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि छात्राएं धरने पर बैठी हैं तो ये सोचकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वे कितनी प्रताड़ित होंगी. उनसे स्कूल में काम कराया जा रहा है. एक शिक्षक अभद्रता करता है. शर्मनाक है कि जहां बच्चों को 'बेड टच' और 'गुड टच' जैसी संवेदनशील बातें सिखाई जाती हैं, वहीं, एक शिक्षक ऐसी हरकत कर रहा है. सरकारी स्कूलों में बच्चों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है तो ये गंभीर मामला है. उन्होंने मांग की कि आरोपी शिक्षक पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो और जिस प्रिंसिपल ने छात्रों को सफाई के काम में लगाया, उसे तत्काल सस्पेंड करें.

प्रिंसिपल का तबादला : उधर मामले पर संज्ञान लेते जॉइंट डायरेक्टर मंजू शर्मा ने मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी को भेजकर जांच कराई. उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल के खिलाफ पहले भी कुछ शिकायतें आई थी. मंगलवार रात आई तबादला सूची में प्रिंसिपल का ट्रांसफर हो गया. ऑनलाइन उन्हें रिलीव भी कर दिया. फिर भी उनके खिलाफ दो जांच बठाई गई है. इसमें एक छात्रों को परेशान करने और दूसरी पेड़ काटने की है. जिस शिक्षक पर बेड टच का आरोप है, उसकी भी जांच करा रहे हैं. जांच सही मिली तो कार्रवाई जरूर की जाएगी.