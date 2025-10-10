ETV Bharat / state

धनबाद में नए बस टर्मिनल को लेकर विरोध, JLKM ने दी चेतावनी, सांसद ढुल्लू महतो भी आए सामने

धनबाद: कतरास के लिलोरी मंदिर के समीप नया अंतरराज्यीय बस टर्मिनल स्थापित किया जाएगा. जिसे लेकर नगर निगम ने कुल 18 एकड़ जमीन का भी चयन कर लिया है. लेकिन इस बस टर्मिनल के निर्माण से पहले ही कोयलांचल में घमासान मचा हुआ है.

नए बस टर्मिनल का क्यों हो रहा है विवाद

बस एसोसिएशन और राजनीतिक पार्टी के साथ ही स्थानीय लोग भी कतरास में बस टर्मिनल स्थापित किए जाने का विरोध कर रहें हैं. फिलहाल धनबाद के बरटांड़ में बस स्टैंड है, जिसकी स्टेशन दूरी महज डेढ़ से दो किलोमीटर है जो बस स्टेशन यात्रियों के लिए काफी सहूलियत भरा है. वहीं, कतरास के लिलोरी मंदिर के समीप स्थापित किए जाने पर बस टर्मिनल की दूरी धनबाद मुख्यालय से करीब 20 से 22 किलोमीटर होगी.

जानकारी देते एसोसिएशन अध्यक्ष, जेएलकेएम प्रवक्ता, सांसद और विधायक (ETV BHARAT)

बस एसोसिएशन और पार्टी के साथ-साथ लोग भी यही तर्क दे रहें हैं कि दूरी काफी बढ़ जाएगी. विशेषकर रात्रि में लोगों की ज्यादा परेशानी होगी. जिसका विरोध होना स्वाभाविक है. वहीं, विरोध के साथ यह भी मांग उठ रही है कि कतरास के बजाय बरटांड़ बस स्टैंड में ही टर्मिनल का निर्माण कराने की जरूरत है. कतरास में 18 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है. जबकि बरटांड़ बस स्टैंड में 22 एकड़ जमीन है.

नए बस टर्मिनल से लोगों को होगी परेशानी

धनबाद जिला बस ऑनर एसोसिएशन ISBT को कतरास के बजाय धनबाद के पंडुकी या फिर बरटांड बस स्टैंड में ही निर्मित करने की मांग जिला प्रशासन और राज्य सरकार से की है. एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि ISBT को कतरास में निर्मित करने से बस यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ेगी. मध्यम वर्गीय लोग ही बसों से यात्रा करते हैं. जिन्हें 20 से 22 किमी दूर तय कर बस सेवा लेनी पड़ेगी. धनबाद में महज 30 से 40 बसे ही इंटर स्टेट चलती हैं. जबकि 120 के करीब बसे लोकल सवारी लेकर चलती हैं. एसोसिएशन ने आंदोलन की भी चेतावनी दी है.

JLKM ने भी बस टर्मिनल का जताया विरोध

वहीं, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, (जेएलकेएम) के नेताओं ने भी बस टर्मिनल को कतरास स्थानांतरित किए जाने के प्रस्ताव का विरोध जताया है. संगठन ने इसे जनता की सुविधा के खिलाफ और अव्यावहारिक निर्णय बताया.