लखनऊ में अवैध कब्जा हटाने गई LDA टीम का विरोध, गोमतीनगर विस्तार में बुलडोजर देख रोने लगे लोग
लोगों ने आरोप लगाया कि बिना नोटिस दिए उनका मकान तोड़ा जा रहा है. LDA ने कहा, जमीन सरकारी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2025 at 11:32 PM IST
लखनऊ : LDA ने गुरुवार को गोमती नगर विस्तार में अभियान चलाकर अपनी 10,500 वर्गमीटर अर्जित भूमि से अवैध कब्जा हटाया. लगभग डेढ़ दर्जन अवैध निर्माणों को जमींदोज किया गया. खाली करायी गयी इस जमीन की कीमत लगभग 150 करोड़ रुपये है. कब्जा हटाए जाने के दौरान स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध भी किया. लोगों ने कहा कि LDA ने बिना नोटिस के कार्रवाई की है. बुलडोजर देख कुछ लोग रोते भी नजर आए. LDA प्रशासन ने कहा कि यह जमीन सरकारी है, सभी कब्जे अवैध हैं.
LDA के अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अंतर्गत वर्ष 2000 में ग्राम-मलेशेमऊ की जमीन का अधिग्रहण किया था. इसमें गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-6 में स्थित खसरा संख्या-406, 407, 408 एवं 409 की अर्जित भूमि पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा करते हुए अवैध निर्माण करा लिये गये थे.
उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के आदेश पर हाल ही में कराये गये सर्वे में इन अवैध कब्जों को चिन्हित किया गया था. जिस पर उपाध्यक्ष ने जमीन को कब्जामुक्त कराकर स्थल पर आवासीय व व्यावसायिक भूखण्ड नियोजित करने के निर्देश दिये थे.
गुरुवार को अर्जन व प्रवर्तन अनुभाग की संयुक्त टीम ने स्थल पर अभियान चलाया. इस दौरान अवैध कब्जेदारों ने विरोध करते हुए कार्रवाई का विरोध किया. लेकिन, पुलिस बल के मुस्तैद होने के कारण विरोध ज्यादा देर नहीं चला. अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर जमीन खाली करा ली गई.
अपर सचिव ने बताया कि अभियान में लगभग 10,500 वर्गमीटर अर्जित भूमि कब्जामुक्त करायी गयी है. जिसकी वर्तमान कीमत 150 करोड़ रुपये से अधिक है. उन्होंने बताया कि कब्जा मुक्त कराई गई जमीन पर प्लॉटिंग करने की तैयारी चल रही है. नियोजन अनुभाग द्वारा प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है.
