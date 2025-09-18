ETV Bharat / state

लखनऊ में अवैध कब्जा हटाने गई LDA टीम का विरोध, गोमतीनगर विस्तार में बुलडोजर देख रोने लगे लोग

लखनऊ : LDA ने गुरुवार को गोमती नगर विस्तार में अभियान चलाकर अपनी 10,500 वर्गमीटर अर्जित भूमि से अवैध कब्जा हटाया. लगभग डेढ़ दर्जन अवैध निर्माणों को जमींदोज किया गया. खाली करायी गयी इस जमीन की कीमत लगभग 150 करोड़ रुपये है. कब्जा हटाए जाने के दौरान स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध भी किया. लोगों ने कहा कि LDA ने बिना नोटिस के कार्रवाई की है. बुलडोजर देख कुछ लोग रोते भी नजर आए. LDA प्रशासन ने कहा कि यह जमीन सरकारी है, सभी कब्जे अवैध हैं.

LDA के अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अंतर्गत वर्ष 2000 में ग्राम-मलेशेमऊ की जमीन का अधिग्रहण किया था. इसमें गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-6 में स्थित खसरा संख्या-406, 407, 408 एवं 409 की अर्जित भूमि पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा करते हुए अवैध निर्माण करा लिये गये थे.

उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के आदेश पर हाल ही में कराये गये सर्वे में इन अवैध कब्जों को चिन्हित किया गया था. जिस पर उपाध्यक्ष ने जमीन को कब्जामुक्त कराकर स्थल पर आवासीय व व्यावसायिक भूखण्ड नियोजित करने के निर्देश दिये थे.