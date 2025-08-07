जगदलपुर: इंसान के लिए बुनियादी सुविधाओं में से एक सुविधा बिजली है. छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते दिनों बिजली दरों में फेरबेदल किया. कांग्रेस ने बिजली दरों में फेर बदल को मुद्दा बनाते हुए आंदोलन छेड़ दिया है. आज कांग्रेस पार्टी सभी जिला मुख्यालयों में बिजली दफ्तरों पर प्रदर्शन कर रही है. इसी कड़ी में बस्तर के तेतरखूंटी बिजली दफ्तर पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया.

बिजली बढ़ोत्तरी के विरोध में प्रदर्शन: बढ़ी हुई बिजली दरों के विरोध में सुबह से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता तेतरखूंटी पहुंचने लगे. कार्यकर्ताओं के जमा होने के बाद कांग्रेस ने बिजली बढ़ोत्तरी के खिलाफ नारेबाजी की. कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए नेशनल हाईवे 30 को जाम कर दिया गया.

बिजली बिल में बढ़ोत्तरी जनता से बेईमानी (ETV Bharat)

नाराज कार्यकर्ताओं ने फूंका सरकार का पुतला: बिजली बिल हाफ और बिजली दरों में बढ़ोत्तरी को लेकर कांग्रेस ने सरकार का पुतला भी फूंका. पुतला जलाने के दौरान पुलिस ने उनसे पुतला छीनने की भी कोशिश की. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झूमाझटकी भी हुई.

भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम जनता की जेब पर डाका डालने का काम किया है. जब से छत्तीसगढ़ में सरकार बदली है तब से चार दफा बिजली बिल बढ़ाया जा चुका है. जब हमारी सरकार प्रदेश में थी तब हमने बिजली कम रेट पर जनता को दी. केवल 2 पैसा प्रति यूनिट बिजली बिल हमारी सरकार के दौरान बढ़ा था. बीजेपी की सरकार में बिजली बिल बढ़ते बढ़ते 80 पैसे तक पहुंच गया है: सुशील मौर्य, शहर जिला अध्यक्ष, कांग्रेस

बिजली बिल हॉफ: कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बिजली बिल हाफ योजना को 400 यूनिट से 100 यूनिट तक लाया गया है. आम आदमी 1 भी बल्ब अपने घर में इस्तेमाल करता है तो उसका 100 यूनिट से अधिक हो जाता है. ऐसी स्थित में छत्तीसगढ़ की जनता काफी परेशान है. जिसके विरोध में बस्तर में कांग्रेस पार्टी के सभी विंग ने एक साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया. बिजली बिल को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार नाम ज्ञापन भी सौंपा गया. कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बिजली बिल बढ़ोत्तरी को वापस नहीं लिया गया तो हम बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे.

