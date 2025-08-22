ETV Bharat / state

दुर्ग में स्वदेशी जागरण मंच ने विदेश सामानों के बहिष्कार का नारा दिया है.डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसकी शपथ दिलाई है.

कोल्डड्रिंक की बोतलें खाली कर विदेशी सामान का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 22, 2025 at 7:07 PM IST

दुर्ग : नया बस स्टैंड में स्वदेशी जागरण मंच ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का लोकार्पण किया. जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डिप्टी सीएम अरुण साव और दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर पहुंचे.इस दौरान जनप्रतिनिधि और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे. इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का लोकार्पण किया.

विदेशी कंपनी भारत छोड़ों का नारा : दुर्ग नया बस स्टैंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्वदेशी जागरण मंच ने विदेशी कंपनी भारत छोड़ो का नारा दिया गया. इस दौरान स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान की शुरुआत की गई.उपमुख्यमंत्री अरुण साव और अन्य कार्यकर्ताओं ने विदेशी कंपनियों के बहिष्कार का संदेश देते हुए कोल्डड्रिंक की बोतलें नाली में बहाकर प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया. इस अवसर पर लोगों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और भारतीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने का आह्वान किया.

विदेशियों कंपनियों के खिलाफ निकाली रैली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्वदेशी सामान खरीदने का दिलाया गया संकल्प : सभी लोगों ने मिलकर स्वदेशी सामान खरीदने का संकल्प भी लिया. कार्यक्रम के बाद स्वदेशी जागरण मंच के नेतृत्व में नया बस स्टैंड से रैली निकाली गई, जो पटेल चौक तक पहुंची. यहां विदेशी वस्तुओं का पुतला दहन किया गया.इस दौरान उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने संबोधित करते हुए कहा कि स्वदेशी जागरण मंच का अभियान वोकल फॉर लोकल है, जो आज की आवश्यकता है.

कोल्डड्रिंक की बोतलें खाली कर विदेशी सामान का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्वावलंबन हमारे भारतीय संस्कार का हिस्सा है, और देशभर में यह अभियान तेजी से चलाया जा रहा है.ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने स्वनिर्मित उपकरणों का सफलतापूर्वक उपयोग किया, जो हमारी आत्मनिर्भरता का उदाहरण है-अरुण साव,डिप्टी सीएम छग

अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हित में लगातार कार्य कर रही है और लंबे समय से लंबित मामलों का समाधान किया जा रहा है. कार्यक्रम ने स्वदेशी जागरण मंच के संकल्प को और मजबूत किया तथा जनता में स्वदेशी उत्पादों के प्रति जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

