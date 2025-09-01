महासमुंद: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में लंबे समय से खाद की किल्लत और खाद की कालाबाजारी चल रही है. जिससे अंचल के किसान काफी आक्रोशित हैं. किसानों का सोमवार को गुस्सा फूट पड़ा. बसना विधानसभा के सांकरा अंचल के सैकड़ों किसानों ने नेशनल हाईवे- 53 में चक्काजाम कर दिया.

जमकर हुई नारेबाजी: घंटों चक्काजाम और शासन प्रशासन के खिलाफ किसान उग्र प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करते रहे. वहीं किसानों के प्रदर्शन का भी समर्थन मिला. कांग्रेस के किसान नेता और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए. आपको बता दें कि महीनों बीत जाने के बाद भी किसानों को सरकारी सोसायटियों के माध्यम से अब तक पर्याप्त मात्र में खाद की आपूर्ति नहीं की गई है.

महासमुंद में खाद की किल्लत और कालाबाजारी के खिलाफ प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्राइवेट सेक्टर में कैसे आ रहा खाद?: खाद नहीं मिलने से एक तरफ किसान परेशान हैं, उनकी फसल खराब हो रही है. वहीं बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अगर सरकारी सोसायटियों में खाद आपूर्ति नहीं है तो फिर प्राइवेट सेक्टरों के दुकानों में कैसे ट्रकों से यूरिया और DAP खाद आ रहा है.

किसान खेती-किसानी छोड़कर घर-द्वार छोड़कर सड़क पर बैठने को मजबूर है. अगर सरकार कह रही है खाद की कमी नहीं है तो किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे- मोक्ष प्रधान, जिला पंचायत सदस्य

29 अगस्त तक हमने समय दिया था लेकिन खाद सिर्फ 1-2 गाड़ी में कुछ सोसायटी में पहुंचा. मजबूरन हमको यहां चक्काजाम करना पड़ा. मार्केट में भी कालाबजारी हो रही है- जागेश्वर जुगनू चंद्राकर, जिला पंचायत सदस्य

प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का आरोप: कांग्रेस किसान नेता आरोप लगा रहे हैं कि, शासन प्रशासन जानबुझकर किसानों को खाद उपलब्ध नहीं करा रही है. अब किसान प्राइवेट सेक्टर से 266 रुपए के यूरिया को 1000 रुपए में खरीदने को मजबूर है. दुकानदार खाद की कालाबाजारी कर किसानों को मनमाने कीमत पर बेच रहें हैं

दूसरे राज्य में भी तस्करी का आरोप: किसानों ने ओडिशा में खाद की तस्करी करने का आरोप भी लगाया है. वहीं क़ृषि विभाग के अधिकारी का कहना है कि, शासन की ओर से खाद की आपूर्ति कम हो रही है इसलिए समस्या आ रही है. फिलहाल किसानों को समझाया गया है कि और वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी गई है.

हम कालाबाजारी पर कार्रवाई कर रहे हैं. जिले में करीब 40 दुकानों का लाइसेंस सस्पेंड किए हैं. आगे भी ज्यादा मूल्य पर बेचने पर कार्रवाई करेंगे- ब्रजेश कुमार, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी

गौरतलब है कि खेती किसानी के लिए किसानों को खाद यूरिया की कितनी जरूरत होती है ये बात शासन-प्रशासन हर कोई जानता है. इसके बाद भी सोसायटी मे कमी होना और वही दुकानों भारी मात्रा में मिलना सवाल खड़े करता है.