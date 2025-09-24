ETV Bharat / state

लालटेन के साथ बढ़े बिजली बिल का विरोध, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने आंदोलन की दी चेतावनी

बढ़े हुए बिजली बिल का विरोध : कलेक्टोरेट में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने लालटेन के साथ प्रदर्शन किया. इस दौरान सभी ने बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर नारेबाजी की. इस दौरान पार्टी के जिला महामंत्री पप्पू मेश्राम ने कहा कि सरकार ने उन्हें आधुनिक युग से वापस पुराने जमाने की ओर धकेल दिया है.

दुर्ग : छत्तीसगढ़ में हाफ बिजली बिल योजना के बंद होने के बाद लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है. प्रदेश में बढ़े हुए बिजली बिल के विरोध में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के बैनर तले सैकड़ों महिलाओं ने बच्चों को साथ हाथों में लालटेन लेकर प्रदर्शन किया.जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद एसडीएम को बिजली दरों में बढ़ोतरी के फैसले को वापस लेने की मांग की.

भाजपा सरकार ने विकास के नाम पर लोगों को भ्रमित किया है. अब हालत ये है कि लोग फिर से लालटेन जलाने को मजबूर हो गए हैं.एक मध्यमवर्गीय परिवार को चार से पांच हजार रुपये का बिजली बिल मिलना बेहद चिंता का विषय है, जिससे आम लोगों के जीवन यापन पर गहरा संकट खड़ा हो गया है- पप्पू मेश्राम,जिला महामंत्री जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी

जिला संयोजक कामेश साहू ने भी कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि 25 साल पहले लोग घरों में लालटेन जलाने को मजबूर थे, लेकिन अब सरकार ने फिर वही स्थिति पैदा कर दी है.

सरप्लस बिजली वाले राज्य में दरों में इतनी बढ़ोतरी समझ से परे है.यह सब पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश है.जबकि आम जनता परेशान हो रही है- कामेश साहू, जिला संयोजक जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा. सरकार को चाहिए कि वो बिजली बिल में राहत दे और आम जनता के लिए मूलभूत सुविधाओं की गारंटी सुनिश्चित करे.नहीं तो जनता आने वाले दिनों में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी.



