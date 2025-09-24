ETV Bharat / state

लालटेन के साथ बढ़े बिजली बिल का विरोध, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने आंदोलन की दी चेतावनी

दुर्ग में बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने लालटेन लेकर प्रदर्शन किया.

Protest against electricity bill
लालटेन लेकर बढ़े बिजली बिल का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 24, 2025 at 1:02 PM IST

2 Min Read
दुर्ग : छत्तीसगढ़ में हाफ बिजली बिल योजना के बंद होने के बाद लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है. प्रदेश में बढ़े हुए बिजली बिल के विरोध में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के बैनर तले सैकड़ों महिलाओं ने बच्चों को साथ हाथों में लालटेन लेकर प्रदर्शन किया.जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद एसडीएम को बिजली दरों में बढ़ोतरी के फैसले को वापस लेने की मांग की.

Protest against electricity bill
लालटेन युग में ले जाने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बढ़े हुए बिजली बिल का विरोध : कलेक्टोरेट में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने लालटेन के साथ प्रदर्शन किया. इस दौरान सभी ने बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर नारेबाजी की. इस दौरान पार्टी के जिला महामंत्री पप्पू मेश्राम ने कहा कि सरकार ने उन्हें आधुनिक युग से वापस पुराने जमाने की ओर धकेल दिया है.

लालटेन लेकर बढ़े बिजली बिल का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भाजपा सरकार ने विकास के नाम पर लोगों को भ्रमित किया है. अब हालत ये है कि लोग फिर से लालटेन जलाने को मजबूर हो गए हैं.एक मध्यमवर्गीय परिवार को चार से पांच हजार रुपये का बिजली बिल मिलना बेहद चिंता का विषय है, जिससे आम लोगों के जीवन यापन पर गहरा संकट खड़ा हो गया है- पप्पू मेश्राम,जिला महामंत्री जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी

Protest against electricity bill
महिलाओं ने बच्चों के साथ किया प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Protest against electricity bill
बिजली दरों को वापस लेने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिला संयोजक कामेश साहू ने भी कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि 25 साल पहले लोग घरों में लालटेन जलाने को मजबूर थे, लेकिन अब सरकार ने फिर वही स्थिति पैदा कर दी है.

Protest against electricity bill
जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने आंदोलन की दी चेतावनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Protest against electricity bill
जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरप्लस बिजली वाले राज्य में दरों में इतनी बढ़ोतरी समझ से परे है.यह सब पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश है.जबकि आम जनता परेशान हो रही है- कामेश साहू, जिला संयोजक जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी

Protest against electricity bill
कलेक्टोरेट में की नारेबाजी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा. सरकार को चाहिए कि वो बिजली बिल में राहत दे और आम जनता के लिए मूलभूत सुविधाओं की गारंटी सुनिश्चित करे.नहीं तो जनता आने वाले दिनों में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी.

JOHAR CHHATTISGARH PARTYPARTY WARNED OF AGITATIONजोहार छत्तीसगढ़ पार्टीबिजली बिलPROTEST AGAINST ELECTRICITY BILL

