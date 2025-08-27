ETV Bharat / state

TRE4 अभ्यर्थियों का उम्र सीमा को लेकर हंगामा, शिक्षा मंत्री का किया घेराव - RUCKUS IN PATNA

TRE4 अभ्यर्थियों ने उम्र सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर जदयू कार्यालय के पास प्रदर्शन किया. शिक्षा मंत्री ने जल्द फैसला करने का आश्वासन दिया.

पटना में TRE4 अभ्यर्थियों का प्रदर्शन
पटना में TRE4 अभ्यर्थियों का प्रदर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 27, 2025 at 3:38 PM IST

पटना: TRE4 अभ्यर्थियों ने बुधवार को फिर से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को घेरने का प्रयास किया. अभ्यर्थी जदयू कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर हंगामा किया. बिहार में टीआरई 4 के तहत शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है, लेकिन अभ्यर्थियों ने अपनी चिंता जाहिर की है.

बहाली प्रक्रिया में उम्र सीमा को लेकर विवाद: अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि उम्र सीमा नहीं बढ़ाई गई तो बड़ी संख्या में STET पास अभ्यर्थी बहाली प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे. बताया जा रहा है कि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 70 से 75 हजार के बीच है, जो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं.

पटना में TRE4 अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का किया घेराव (ETV Bharat)

उम्र सीमा में कटौती से नाराजगी: वैशाली के सुमन कुमार ने बताया कि पहले उम्र सीमा 47 वर्ष थी, लेकिन इसे घटाकर 37 वर्ष कर दिया गया है. 13 साल बाद शिक्षक बहाली निकली है, जिससे उनका सारा डॉक्यूमेंट और मेहनत बेकार हो जाएगी यदि उम्र सीमा नहीं बढ़ाई गई.

अभ्यर्थियों का लगातार आंदोलन: बिहार के विभिन्न जिलों से आए अभ्यर्थी लगातार शिक्षा मंत्री से मिलकर अपनी मांगों को लेकर चर्चा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि 2012, 2019 और 2023 में परीक्षा पास करने वालों को केवल एक ही मौका मिला है, इसलिए उम्र सीमा बढ़ाना आवश्यक है.

प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा में लगे महिला पुलिस
प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा में लगे महिला पुलिस (ETV Bharat)

प्रदर्शन के दौरान हंगामा: अभ्यर्थी पिछले दो साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही है. इस कारण से वे जदयू कार्यालय के पास प्रदर्शन करने पहुंचे और लंबे समय तक हंगामा किया.

जदयू कार्यलय के पास प्रदर्शन
जदयू कार्यलय के पास प्रदर्शन (ETV Bharat)

"उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर कुछ अभ्यर्थियों से मुलाकात हुई है. इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है और एक सप्ताह के भीतर इस मामले में निर्णय लिया जाएगा."- सुनील कुमार, शिक्षा मंत्री

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम: अभ्यर्थियों के प्रदर्शन और हंगामे को देखते हुए जदयू कार्यालय के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि स्थिति नियंत्रण में रखी जा सके.

