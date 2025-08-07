Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

डीएफओ के खिलाफ जनप्रतिनिधियों का प्रदर्शन, गड़बड़ी करने का आरोप, तत्काल हटाने की मांग - PROTEST AGAINST DFO

मनेंद्रगढ़ वनमंडल में डीएफओ के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया.जनप्रतिनिधियों ने डीएफओ पर कई गंभीर आरोप लगाकर हटाने की मांग की.

Protest against DFO
डीएफओ के खिलाफ जनप्रतिनिधियों का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 7, 2025 at 8:21 PM IST

3 Min Read

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : मनेंद्रगढ़ वनमंडल में डीएफओ मनीष कश्यप के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया. नगर पालिका मनेंद्रगढ़ के बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के पार्षद डीएफओ कार्यालय के सामने एक साथ धरने पर बैठ गए. इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने डीएफओ पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. जिनमें महुआ बचाओ अभियान में समितियों से जबरन राशि वसूली, लाभांश की राशि में गड़बड़ी,अडानी समूह के पौधारोपण में वन भूमि सीमांकन व मुनारे निर्माण में एक ही ठेकेदार को लगातार ठेका देना और जेम पोर्टल से की जा रही खरीदी में नियमों की अनदेखी प्रमुख है.

डीएफओ को हटाने की मांग : जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि डीएफओ को तत्काल हटाया जाए और पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए. जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा. धरना प्रदर्शन जारी है और जनप्रतिनिधियों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक डीएफओ का स्थानांतरण नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा.

Protest against DFO
डीएफओ के खिलाफ जनप्रतिनिधियों का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डीएफओ पर गंभीर आरोप : जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाए हैं कि मनेंद्रगढ़ वनमंडल में डीएफओ की पदस्थापना के बाद से भ्रष्टाचार चरम पर है.एक ही सोनहत के ठेकेदार को हर निर्माण कार्य में अनुचित लाभ दिया जा रहा है. भू-जल संरक्षण कार्य, जो अक्टूबर में प्रस्तावित था, उसे जून में ही कागजों में पूरा कर राशि आहरित कर ली गई है. कहीं ट्रांसफर न हो जाए इसलिए राशि पहले निकाल ली गई, इससे यह स्पष्ट होता है कि कार्यों में भारी वित्तीय अनियमितता बरती जा रही है.

Protest against DFO
मनेंद्रगढ़ वनमंडल का मामला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वन प्रबंधन समिति की राशि का दुरुपयोग : वन प्रबंधन समितियों की राशि का दुरुपयोग करते हुए खरीदी प्रक्रिया में क्रय अधिनियम का पालन नहीं किया गया. डीएफओ ने वरिष्ठ कर्मचारियों की उपेक्षा कर जूनियर कर्मचारियों को रेंज प्रभारी बना दिया. जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि डीएफओ ने न सिर्फ उनकी बात को नजरअंदाज किया, बल्कि उनसे अभद्र व्यवहार भी किया. इस घटना से नाराज जनप्रतिनिधियों ने तत्काल डीएफओ कार्यालय के सामने धरना शुरू कर दिया और 'डीएफओ मुर्दाबाद' के नारे लगाए.

Protest against DFO
गड़बड़ी करने का आरोप, तत्काल हटाने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा. धरना प्रदर्शन जारी है और जनप्रतिनिधियों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक डीएफओ का स्थानांतरण नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा.

दुर्ग में आरक्षक ने दी जान, पत्नी को पहले मायके छोड़ा फिर खत्म की जिंदगी


सनातन धर्म और संतों पर आपत्तिजनक पोस्ट का आरोपी टीचर गिरफ्तार

धर्मांतरण-नन गिरफ्तारी विवाद पर नारायणपुर में CPI का प्रदर्शन, रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : मनेंद्रगढ़ वनमंडल में डीएफओ मनीष कश्यप के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया. नगर पालिका मनेंद्रगढ़ के बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के पार्षद डीएफओ कार्यालय के सामने एक साथ धरने पर बैठ गए. इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने डीएफओ पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. जिनमें महुआ बचाओ अभियान में समितियों से जबरन राशि वसूली, लाभांश की राशि में गड़बड़ी,अडानी समूह के पौधारोपण में वन भूमि सीमांकन व मुनारे निर्माण में एक ही ठेकेदार को लगातार ठेका देना और जेम पोर्टल से की जा रही खरीदी में नियमों की अनदेखी प्रमुख है.

डीएफओ को हटाने की मांग : जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि डीएफओ को तत्काल हटाया जाए और पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए. जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा. धरना प्रदर्शन जारी है और जनप्रतिनिधियों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक डीएफओ का स्थानांतरण नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा.

Protest against DFO
डीएफओ के खिलाफ जनप्रतिनिधियों का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डीएफओ पर गंभीर आरोप : जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाए हैं कि मनेंद्रगढ़ वनमंडल में डीएफओ की पदस्थापना के बाद से भ्रष्टाचार चरम पर है.एक ही सोनहत के ठेकेदार को हर निर्माण कार्य में अनुचित लाभ दिया जा रहा है. भू-जल संरक्षण कार्य, जो अक्टूबर में प्रस्तावित था, उसे जून में ही कागजों में पूरा कर राशि आहरित कर ली गई है. कहीं ट्रांसफर न हो जाए इसलिए राशि पहले निकाल ली गई, इससे यह स्पष्ट होता है कि कार्यों में भारी वित्तीय अनियमितता बरती जा रही है.

Protest against DFO
मनेंद्रगढ़ वनमंडल का मामला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वन प्रबंधन समिति की राशि का दुरुपयोग : वन प्रबंधन समितियों की राशि का दुरुपयोग करते हुए खरीदी प्रक्रिया में क्रय अधिनियम का पालन नहीं किया गया. डीएफओ ने वरिष्ठ कर्मचारियों की उपेक्षा कर जूनियर कर्मचारियों को रेंज प्रभारी बना दिया. जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि डीएफओ ने न सिर्फ उनकी बात को नजरअंदाज किया, बल्कि उनसे अभद्र व्यवहार भी किया. इस घटना से नाराज जनप्रतिनिधियों ने तत्काल डीएफओ कार्यालय के सामने धरना शुरू कर दिया और 'डीएफओ मुर्दाबाद' के नारे लगाए.

Protest against DFO
गड़बड़ी करने का आरोप, तत्काल हटाने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा. धरना प्रदर्शन जारी है और जनप्रतिनिधियों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक डीएफओ का स्थानांतरण नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा.

दुर्ग में आरक्षक ने दी जान, पत्नी को पहले मायके छोड़ा फिर खत्म की जिंदगी


सनातन धर्म और संतों पर आपत्तिजनक पोस्ट का आरोपी टीचर गिरफ्तार

धर्मांतरण-नन गिरफ्तारी विवाद पर नारायणपुर में CPI का प्रदर्शन, रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

For All Latest Updates

TAGGED:

PUBLIC REPRESENTATIVES ALLEGATIONSDEMAND FOR IMMEDIATE REMOVALडीएफओजनप्रतिनिधियों का प्रदर्शनPROTEST AGAINST DFO

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

छत्तीसगढ़ की 'सूपा आर्ट' का विस्तार न्यूजीलैंड तक, कोरबा ने दी नयी पहचान; देखिए कमाल की चित्रकारी

चंदा कर गांव वालों ने बनाया नया स्कूल, कांकेर के पोडगांव की हो रही तारीफ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.