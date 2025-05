ETV Bharat / state

सोनभद्र में भाजपा सांसद का विरोध, पोस्टर फाड़े, सपा नेता बोले- भाजपाई कर रहे नारी शक्ति का अपमान - SONBHADRA NEWS

भाजपा सांसद के खिलाफ किया प्रदर्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : May 25, 2025 at 8:59 PM IST

सोनभद्र : पहलगाम आतंकी हमले की विधवा महिलाओं पर टिप्पणी करने वाले हरियाणा से बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है. रविवार को स्वर्ण जयंती चौराहे पर सपा कार्यकर्ताओं ने सांसद रामचंद्र जांगड़ा के खिलाफ नारेबाजी की और पोस्टर फाड़ा. सांसद ने कहा था कि जिनका सिंदूर छिन गया, उनमें वीरांगना का भाव नहीं था. सपा के जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा कि भाजपा के लोग लगातार महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं. भाजपा के हरियाणा से सांसद का बयान बहुत ही आपत्तिजनक है. इससे पहले भाजपा के लोग जिसमें मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम भी शामिल हैं, महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं, लेकिन भाजपा ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. इसका सपा कार्यकर्ता जमकर विरोध करते हैं. सपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा सांसद का पोस्टर फाड़ा. (Video Credit; ETV Bharat)

