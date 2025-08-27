अजमेर : पुष्कर में एक युवक की जीप से टक्कर के मामले में कुमावत समाज के लोगों में जमकर आक्रोश व्याप्त है. समाज के लोगों ने पुष्कर थाने का घेराव करते हुए युवक के शव के साथ थाना परिसर में ही धरने पर बैठ गए हैं. परिजन आरोपी की गिरफ्तारी समेत पुष्कर में अवैध रूप से संचालित जीपों को स्थायी रूप से बंद करने की मांग कर रहे हैं. परिजनों के साथ बड़ी संख्या में कुमावत समाज के लोग भी लामबंद हो गए हैं. प्रशासन और पुलिस की ओर से कुमावत समाज और परिजनों को समझाइश भी की गई, लेकिन लोगों का आक्रोश थम नहीं रहा है. आक्रोशित लोग कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग पर भी अड़े हैं.

पुष्कर एसडीएम गौरव मित्तल ने बताया कि परिजनों और समाज के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई है. तीन मांगे पीड़ित पक्ष की ओर से रखी गई हैं. मुआवजे से संबंधित मांग राज्य सरकार के स्तर की है. दुर्घटना बीमा के तहत जो भी राशि मिलती है वह मृत आश्रित को प्रक्रिया के उपरांत दी जाएगी. दूसरी मांग अवैध रूप से संचालित जीपों को बंद करवाने की है, जिस पर कार्रवाई कर जीपों के संचालन को बंद करवाया जाएगा. मिट्टी के धोरों में सफारी के नाम पर जीपो के अवैध रूप से संचालन को लेकर प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं है.

अजमेर ग्रामीण सीओ रामचंद्र चौधरी ने बताया कि 18 जुलाई को गनाहेड़ा से नई सड़क बनी है, जहां बाइक पर प्रतीक जा रहा था. इस दौरान मिट्टी के धोरों में पर्यटकों को सफारी करवाने वाली थार जीप ने टक्कर मार दी थी. प्रतीक का जयपुर में इलाज चल रहा था, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. प्रतीक की मौत से आक्रोशित परिजनों और कुमावत समाज के लोगों ने खाने के बाहर प्रदर्शन किया. समाज के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर वार्ता की गई है. वार्ता में सहमति बन गई है. मुख्य मांग मुआवजा देने और जीपें बंद होने की है. इस मामले में प्रशासन से वार्ता करके अवैध रूप से संचालित जीपों को बंद करवाया जाएगा. सीओ चौधरी ने बताया कि हादसे के बाद परिजनों ने पुष्कर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिस पर अनुसंधान कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा.

पुष्कर के छोटी बस्ती माली मोहल्ला निवासी प्रतीक कुमावत की 26 अगस्त को इलाज के दौरान मौत हो गई. 20 वर्षीय प्रतीक कुमावत को 18 अप्रैल को पुष्कर में अवैध रूप से संचालित जीप ने टक्कर मार दी थी. इस हादसे में प्रतिक गंभीर रूप से जख्मी हो गया था. प्रतीक का जयपुर में इलाज चल रहा था. 26 अगस्त की रात्रि को इलाज के दौरान प्रतीक की मौत हो गई, इसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया. कुमावत समाज के लोग पुष्कर थाने पहुंचे, जहां उन्होंने थाने का घेराव कर दिया. प्रतीक के शव को भी थाने ले आए. परिजनों के साथ कुमावत समाज के लोग बाहर थाना परिसर में ही धरने पर बैठ गए. थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने. लोगों ने क्लेक्टर लोकबंधु और एसपी वंदिता राणा को मौके पर बुलाने की मांग की.

मृतक की मां को मिले 25 लाख का मुआवजा : कुमावत समाज के पदाधिकारी जगदीश कुमावत बताते हैं कि प्रतीक कुमावत की जीप की टक्कर से मौत हुई है. मृतक की मां को 25 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए. जीप से टक्कर मारने वाले आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए. साथ ही पुष्कर में अवैध रूप से सफारी के नाम पर संचालित दर्जनों जीपों को स्थाई रूप से बंद किया जाए. कुमावत ने कहा कि अंधाधुंध रफ्तार से चलने वाली इन जीपों के कारण पुष्कर में कई हादसे हो चुके हैं. हर बार हादसे के बाद पुलिस सख्ती दिखाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही मिली भगत से पुलिस अवैध रूप से संचालित जीपों से मुंह फेर लेती है, जो अपने आप में पुलिस की भूमिका को भी संदिग्ध बनाती है. परिजन कमला और खुशबू कुमावत ने बताया कि पुष्कर में अवैध रूप से संचालित जीपे बंद होनी चाहिए.