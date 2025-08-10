जयपुर : राजधानी के जयसिंहपुरा खोर इलाके में हिट एंड रन मामले ने तूल पकड़ लिया है. रक्षाबंधन को जयसिंहपुरा खोर थाना इलाके में नायला रोड पर नगर निगम की कचरा उठाने वाली गाड़ी ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी थी. हादसे में राम कल्याण सैनी की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है. रविवार को परिजनों के साथ काफी संख्या में स्थानीय लोग जयसिंहपुरा खोर के 2 नंबर बस स्टैंड पर एकत्रित हुए और धरने पर बैठ गए. मामले की जानकारी मिलते ही विधायक बालमुकुंद आचार्य समेत पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे. विधायक ने मौके पर 11 लाख रुपए नकद आर्थिक सहायता राशि दी. 20 लाख रुपए कीमत का प्लॉट, डेयरी बूथ और संविदा पर नौकरी का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद लोगों ने धरना समाप्त किया.

परिवार को 11 लाख की सहायता : विधायक बालमुकुंद आचार्य ने बताया कि भाजपा सरकार दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है. दुर्घटना बहुत ही दुखद है. राम कल्याण की मौत से परिवार का सहारा छिन गया. मृतक राम कल्याण के दो लड़के और एक लड़की है. बच्चों की शिक्षा और विवाह की जिम्मेदारी ली है. मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 11 लाख रुपए नकद राशि दी गई है, जिसमें 5 लाख रुपए नगर निगम की सफाई कंपनी की ओर से, 5 लाख रुपए उनकी तरफ से (जिसमें 1 लाख पार्षद नंदकिशोर सैनी, 1 लाख रुपए पार्षद सुरेश सैनी के शामिल) और एक लाख रुपए व्यापारी निक्की शर्मा की ओर से दिए गए हैं.

युवक की मौत के बाद लोग धरने पर बैठे (ETV Bharat Jaipur)

पढे़ं. परबतसर में भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर की टक्कर से दो युवकों की दर्दनाक मौत

पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए कीमत का एक 100 गज का प्लॉट दिया जाएगा. इसके अलावा लोगों के सहयोग से और भी आर्थिक सहायता की जाएगी. दुर्घटना क्लेम के साथ सरकार और कानूनी तौर पर जो मुआवजा मिल सकता है, वह भी दिलवाया जाएगा. एक डेयरी बूथ और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी की व्यवस्था भी करवाई जाएगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत पूरी सरकार पीड़ित परिवार के दुख में साथ है. संभवतः जो भी सहायता हो सकती है, वह की जाएगी.

संविदा पर नौकरी का आश्वासन : एसीपी आमेर भोपाल सिंह भाटी ने बताया कि विधायक बालमुकुंद आचार्य धरना स्थल पर पहुंचे. परिजनों और स्थानीय लोगों से बातचीत करके 11 लाख रुपए सहायता राशि पीड़ित परिवार को दी गई है. इसके साथ ही एक डेयरी बूथ और संविदा पर नौकरी का आश्वासन दिया गया है. पुलिस की ओर से मामला दर्ज करके जांच पड़ताल की जा रही है. आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया गया है.

युवक की मौत के बाद आक्रोश (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. रक्षाबंधन से पहले बड़ा हादसा : दौसा में लोहे से भरा ट्रोला कार से टकराया, दो सगी बहनों सहित 5 की मौत

स्थानीय निवासी यशपाल गुर्जर ने बताया कि मृतक के बच्चों को कक्षा 12 तक निशुल्क पढ़ाने की जिम्मेदारी ली है. इसके साथ स्थानीय लोगों की मांग की जयसिंहपुरा खोर इलाके में तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगनी चाहिए. नगर निगम की गाड़ियों समेत अन्य वाहन तेज रफ्तार में दौड़ते हैं, जिससे दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है. पुलिस प्रशासन की ओर से ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए.

बता दें कि शनिवार को रक्षाबंधन के दिन राम कल्याण सैनी उर्फ बिल्लू अपनी पत्नी के साथ जयसिंहपुरा खोर से गोला का बास अलवर अपने ससुराल जा रहा था. इस दौरान नायला रोड पर तेज रफ्तार में आ रही नगर निगम की कचरा उठाने वाली गाड़ी ने टक्कर मार दी. टक्कर मारकर चालक गाड़ी को भगाकर ले गया. लोगों ने राम कल्याण सैनी को सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. रक्षाबंधन के दिन परिवार में मातम छा गया.