बढ़े प्रोस्टेट का अब बिना सर्जरी इलाज, ऐसा करने वाला SMS सरकारी क्षेत्र का पहला अस्पताल

रिज्यूम वॉटर वेपर थेरेपी से प्रोस्टेट का इलाज ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज हर दिन इलाज के क्षेत्र में एक नये आयाम स्थापित कर रहा है. पिछले कुछ सालों में इलाज की नई पद्धति के माध्यम से मरीजों को आसान और दर्द रहित इलाज उपलब्ध हो पा रहा है. सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से अटैच सुपर स्पेशिएलिटी ब्लॉक में अब प्रोस्टेट का इलाज और आसान होगा. अक्सर देखा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों में अक्सर पेशाब से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं. इसका मुख्य कारण होता है प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ जाना. अब इस समस्या का इलाज मामूली सर्जरी के भी संभव है. मंगलवार को सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के यूरोलॉजी विभाग ने रिज्यूम वॉटर वेपर थेरेपी के जरिए प्रोस्टेट का इलाज किया है, जिसके बाद यह आधुनिक तकनीक यूरोलॉजी क्षेत्र में एक नई उम्मीद लेकर आई है. खास बात यह है कि आमतौर पर इस पद्धति से इलाज कॉर्पोरेट अस्पतालों में किया जाता है, लेकिन सवाई मानसिंह अस्पताल का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक उत्तर भारत का पहला ऐसा सरकारी अस्पताल है, जहां रिज्यूम वॉटर वेपर थेरेपी के जरिए किया गया है. डॉक्टरों ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) क्या है रिज्यूम वॉटर वेपर थेरेपी ? : अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. शिवम प्रियदर्शी ने बताया कि रिज्यूम वॉटर वेपर थेरेपी एक मिनिमली इनवेसिव प्रक्रिया है, जिसमें भाप यानी वाटर वेपर के जरिए मरीज का इलाज किया जाता है. आमतौर पर इससे पहले प्रोस्टेट के इलाज के लिए बड़ी सर्जरी की जाती थी, लेकिन इस तकनीकी से इलाज काफी आसान हो जाएगा.