बढ़े प्रोस्टेट का अब बिना सर्जरी इलाज, ऐसा करने वाला SMS सरकारी क्षेत्र का पहला अस्पताल
एसएमएस के डॉक्टर्स ने रिज्यूम वॉटर वेपर थेरेपी के जरिए प्रोस्टेट का इलाज किया है, जो पेशाब से जुड़ी समस्याओं का मुख्य कारण है.
Published : October 14, 2025 at 4:03 PM IST
जयपुर: सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज हर दिन इलाज के क्षेत्र में एक नये आयाम स्थापित कर रहा है. पिछले कुछ सालों में इलाज की नई पद्धति के माध्यम से मरीजों को आसान और दर्द रहित इलाज उपलब्ध हो पा रहा है. सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से अटैच सुपर स्पेशिएलिटी ब्लॉक में अब प्रोस्टेट का इलाज और आसान होगा. अक्सर देखा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों में अक्सर पेशाब से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं. इसका मुख्य कारण होता है प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ जाना.
अब इस समस्या का इलाज मामूली सर्जरी के भी संभव है. मंगलवार को सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के यूरोलॉजी विभाग ने रिज्यूम वॉटर वेपर थेरेपी के जरिए प्रोस्टेट का इलाज किया है, जिसके बाद यह आधुनिक तकनीक यूरोलॉजी क्षेत्र में एक नई उम्मीद लेकर आई है. खास बात यह है कि आमतौर पर इस पद्धति से इलाज कॉर्पोरेट अस्पतालों में किया जाता है, लेकिन सवाई मानसिंह अस्पताल का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक उत्तर भारत का पहला ऐसा सरकारी अस्पताल है, जहां रिज्यूम वॉटर वेपर थेरेपी के जरिए किया गया है.
क्या है रिज्यूम वॉटर वेपर थेरेपी ? : अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. शिवम प्रियदर्शी ने बताया कि रिज्यूम वॉटर वेपर थेरेपी एक मिनिमली इनवेसिव प्रक्रिया है, जिसमें भाप यानी वाटर वेपर के जरिए मरीज का इलाज किया जाता है. आमतौर पर इससे पहले प्रोस्टेट के इलाज के लिए बड़ी सर्जरी की जाती थी, लेकिन इस तकनीकी से इलाज काफी आसान हो जाएगा.
- इस थेरेपी में भाप का इस्तेमाल किया जाता है.
- डॉक्टर एक खास उपकरण से प्रोस्टेट के अंदर भाप इंजेक्ट करते हैं.
- भाप प्रोस्टेट के अतिरिक्त ऊतक को नष्ट कर देती है.
- धीरे-धीरे शरीर उन ऊतकों को अवशोषित कर लेता है.
- इससे मूत्र का रास्ता खुल जाता है और पेशाब से जुड़ी दिक्कतें कम हो जाती हैं.
बिना एनेस्थीसिया दिए इलाज : SMS अस्पताल में पहली बार इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और मोहाली फोर्टिस से आए डॉक्टर रोहित ने इस ऑपरेशन में अस्पताल के चिकित्सकों का सहयोग किया. डॉक्टर रोहित ने अभी तक रिज्यूम वॉटर वेपर थेरेपी से करीब 150 ऑपरेशन किए हैं. इस मौके पर डॉक्टर रोहित ने कहा कि प्रोस्टेट की बीमारी पुरुषों में पाई जाती है.
प्रोस्टेट बीमारी में कई तरह की समस्याएं पुरुषों को हो जाती हैं. आमतौर पर 45 साल से ऊपर पुरुषों में यह समस्या पाई जाती है, लेकिन कुछ मामलों में यंग एज में भी प्रोस्टेट के मामले देखने को मिलते हैं. रिज्यूम वॉटर वेपर थेरेपी में मरीज को एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं पड़ती.
- पूरी प्रक्रिया में लगभग 30 मिनट लगते हैं.
- यह बिना ऑपरेशन और बिना अस्पताल में भर्ती हुए की जा सकती है.
- अधिकतर मरीज कुछ दिनों में सामान्य दिनचर्या में लौट आते हैं.
- सर्जरी की जरूरत नहीं. ब्लीडिंग बहुत कम.
- यौन क्षमता सामान्य रहती है.
प्रोस्टेट के अतिरिक्त ऊतक को नष्ट किया जाता है. यह थेरेपी एक छोटे उपकरण की मदद से की जाती है, जो पेशाब की नली के रास्ते प्रोस्टेट तक पहुंचता है. वहां नियंत्रित मात्रा में भाप इंजेक्ट की जाती है, जो अतिरिक्त कोशिकाओं को जलाकर नष्ट कर देती है. बाद में शरीर खुद इन मृत ऊतकों को अवशोषित कर लेता है, जिससे मूत्र का रास्ता खुल जाता है और पेशाब करने में आसानी होती है.
सरकार को प्रस्ताव : डॉक्टर शिवम प्रियदर्शी का कहना है कि आज ऑपरेशन किया गया है. उस मशीन को डैमो के लिए लाया गया था, ताकि ऑपरेशन की विश्वसनीयता का पता चल सके. ऐसे में सरकार को मशीन की खरीद का प्रस्ताव भेजा जाएगा और इस मशीन की कीमत तकरीबन 90 लाख रुपये है. उन्होंने कहा कि खास बात यह है कि इलाज की यह तकनीक उन मरीजों के लिए काफी कारगर है जो किसी न किसी गंभीर बीमारी से पहले से जूझ रहे हैं.