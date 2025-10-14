ETV Bharat / state

बढ़े प्रोस्टेट का अब बिना सर्जरी इलाज, ऐसा करने वाला SMS सरकारी क्षेत्र का पहला अस्पताल

एसएमएस के डॉक्टर्स ने रिज्यूम वॉटर वेपर थेरेपी के जरिए प्रोस्टेट का इलाज किया है, जो पेशाब से जुड़ी समस्याओं का मुख्य कारण है.

Rezum Water Vapor Therapy
रिज्यूम वॉटर वेपर थेरेपी से प्रोस्टेट का इलाज (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 14, 2025 at 4:03 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज हर दिन इलाज के क्षेत्र में एक नये आयाम स्थापित कर रहा है. पिछले कुछ सालों में इलाज की नई पद्धति के माध्यम से मरीजों को आसान और दर्द रहित इलाज उपलब्ध हो पा रहा है. सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से अटैच सुपर स्पेशिएलिटी ब्लॉक में अब प्रोस्टेट का इलाज और आसान होगा. अक्सर देखा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों में अक्सर पेशाब से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं. इसका मुख्य कारण होता है प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ जाना.

अब इस समस्या का इलाज मामूली सर्जरी के भी संभव है. मंगलवार को सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के यूरोलॉजी विभाग ने रिज्यूम वॉटर वेपर थेरेपी के जरिए प्रोस्टेट का इलाज किया है, जिसके बाद यह आधुनिक तकनीक यूरोलॉजी क्षेत्र में एक नई उम्मीद लेकर आई है. खास बात यह है कि आमतौर पर इस पद्धति से इलाज कॉर्पोरेट अस्पतालों में किया जाता है, लेकिन सवाई मानसिंह अस्पताल का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक उत्तर भारत का पहला ऐसा सरकारी अस्पताल है, जहां रिज्यूम वॉटर वेपर थेरेपी के जरिए किया गया है.

डॉक्टरों ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

क्या है रिज्यूम वॉटर वेपर थेरेपी ? : अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. शिवम प्रियदर्शी ने बताया कि रिज्यूम वॉटर वेपर थेरेपी एक मिनिमली इनवेसिव प्रक्रिया है, जिसमें भाप यानी वाटर वेपर के जरिए मरीज का इलाज किया जाता है. आमतौर पर इससे पहले प्रोस्टेट के इलाज के लिए बड़ी सर्जरी की जाती थी, लेकिन इस तकनीकी से इलाज काफी आसान हो जाएगा.

  • इस थेरेपी में भाप का इस्तेमाल किया जाता है.
  • डॉक्टर एक खास उपकरण से प्रोस्टेट के अंदर भाप इंजेक्ट करते हैं.
  • भाप प्रोस्टेट के अतिरिक्त ऊतक को नष्ट कर देती है.
  • धीरे-धीरे शरीर उन ऊतकों को अवशोषित कर लेता है.
  • इससे मूत्र का रास्ता खुल जाता है और पेशाब से जुड़ी दिक्कतें कम हो जाती हैं.

बिना एनेस्थीसिया दिए इलाज : SMS अस्पताल में पहली बार इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और मोहाली फोर्टिस से आए डॉक्टर रोहित ने इस ऑपरेशन में अस्पताल के चिकित्सकों का सहयोग किया. डॉक्टर रोहित ने अभी तक रिज्यूम वॉटर वेपर थेरेपी से करीब 150 ऑपरेशन किए हैं. इस मौके पर डॉक्टर रोहित ने कहा कि प्रोस्टेट की बीमारी पुरुषों में पाई जाती है.

SMS Hospital Doctors
यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर्स (ETV Bharat Jaipur)

प्रोस्टेट बीमारी में कई तरह की समस्याएं पुरुषों को हो जाती हैं. आमतौर पर 45 साल से ऊपर पुरुषों में यह समस्या पाई जाती है, लेकिन कुछ मामलों में यंग एज में भी प्रोस्टेट के मामले देखने को मिलते हैं. रिज्यूम वॉटर वेपर थेरेपी में मरीज को एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं पड़ती.

  • पूरी प्रक्रिया में लगभग 30 मिनट लगते हैं.
  • यह बिना ऑपरेशन और बिना अस्पताल में भर्ती हुए की जा सकती है.
  • अधिकतर मरीज कुछ दिनों में सामान्य दिनचर्या में लौट आते हैं.
  • सर्जरी की जरूरत नहीं. ब्लीडिंग बहुत कम.
  • यौन क्षमता सामान्य रहती है.

प्रोस्टेट के अतिरिक्त ऊतक को नष्ट किया जाता है. यह थेरेपी एक छोटे उपकरण की मदद से की जाती है, जो पेशाब की नली के रास्ते प्रोस्टेट तक पहुंचता है. वहां नियंत्रित मात्रा में भाप इंजेक्ट की जाती है, जो अतिरिक्त कोशिकाओं को जलाकर नष्ट कर देती है. बाद में शरीर खुद इन मृत ऊतकों को अवशोषित कर लेता है, जिससे मूत्र का रास्ता खुल जाता है और पेशाब करने में आसानी होती है.

पढ़ें : SMS अस्पताल के डॉक्टरों ने मरीज के पेट से निकाले घड़ी, कील और लोहे के नट-बोल्ट

सरकार को प्रस्ताव : डॉक्टर शिवम प्रियदर्शी का कहना है कि आज ऑपरेशन किया गया है. उस मशीन को डैमो के लिए लाया गया था, ताकि ऑपरेशन की विश्वसनीयता का पता चल सके. ऐसे में सरकार को मशीन की खरीद का प्रस्ताव भेजा जाएगा और इस मशीन की कीमत तकरीबन 90 लाख रुपये है. उन्होंने कहा कि खास बात यह है कि इलाज की यह तकनीक उन मरीजों के लिए काफी कारगर है जो किसी न किसी गंभीर बीमारी से पहले से जूझ रहे हैं.

TAGGED:

REZUM WATER VAPOR THERAPY
JAIPUR SMS HOSPITAL
TREATMENT WITHOUT SURGERY
बिना सर्जरी इलाज
PROSTATE GLAND TREATMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EPFO का 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को दीवाली गिफ्ट, कम डॉक्यूमेंटस से निकालिए रकम, मिनिमम बैलेंस का भी जानें नियम

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026: 15 से 19 जनवरी तक सजेगा शब्दों और विचारों का महाकुम्भ

भारत में जल्द लॉन्च होने वाली हैं ये 5 बेहतरीन कारें, जानें लिस्ट में कौन हैं शामिल

20 या 21 अक्टूबर? जानें इस बार कब मनाई जाएगी दिवाली, जानें क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.