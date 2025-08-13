ETV Bharat / state

धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न, अग्निवीरों को क्षैतिज आरक्षण की मंजूरी, धर्मांतरण कानून पर बड़ा फैसला - DHAMI CABINET

धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न ( PHOTO- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : August 13, 2025 at 3:41 PM IST | Updated : August 13, 2025 at 3:58 PM IST 1 Min Read

देहरादून: उत्तराखंड धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई. सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 26 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें आधे से ज्यादा प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी.

अग्निवीर सेवा पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को उत्तराखंड सरकार ने सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था को कैबिनेट ने हरी झंडी दी. इसमें आयु में छूट देने का प्रस्ताव भी पास किया गया. धर्मांतरण कानून को और भी ज्यादा सख्त किया गया. कानून में संशोधन करते हुए गैंगस्टर जैसे कानून लागू होंगे. साथ ही 14 साल तक सजा होगी. वनीकरण निधि प्रबंधन, प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट को कैबिनेट की संस्तुति दी गई. उत्तराखंड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम (UPDCC) के ढांचे का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें कुल 95 पदों का सृजन, जो सिंचाई विभाग से डेपुटेशन पर होंगे. सहकारिता विभाग में उत्तराखंड सहकारी संस्थागत सेवा मंडल का गठन किया गया है, जिसके तहत सहकारी बैंकिंग सेक्टर से संबंधित भर्ती आईबीपीएस के माध्यम से होगी. सिडकुल के 5 प्रतिशत काम उत्तराखंड के लोगों को दिए जाएंगे, जिसका लाभ उत्तराखंड मूल के औद्योगिक संस्थानों के अभ्यर्थियों को मिलेगा. लखवाड़ परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहण की गई भूमि का सर्किल रेट नैनबाग के आधार पर होगा. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की नियमावली को हरी झंडी दी गई. सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग एवं नवाचार (STI) नीति 2025 को मंजूरी दी गई. अपडेट जारी है...

