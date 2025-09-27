ETV Bharat / state

हजारीबाग में माइनिंग कॉलेज खोलने का प्रस्ताव पारित, आंगनबाड़ी केंद्रों का भी होगा कायाकल्प

हजारीबाग का खनन क्षेत्र. ( फोटो-ईटीवी भारत )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 27, 2025 at 7:15 PM IST 2 Min Read