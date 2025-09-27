ETV Bharat / state

हजारीबाग में माइनिंग कॉलेज खोलने का प्रस्ताव पारित, आंगनबाड़ी केंद्रों का भी होगा कायाकल्प

हजारीबाग जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट न्यास परिषद की बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प करने और माइनिंग कॉलेज खोलने का प्रस्ताव पारित हुआ है.

DMFT Council Meeting In Hazaribag
हजारीबाग का खनन क्षेत्र. (फोटो-ईटीवी भारत)
हजारीबाग: डीएमएफटी फंड से स्कूल पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने की तैयारी की जा रही है. हजारीबाग जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की न्यास परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया गया है. जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी जमीन पर बनाने का निर्णय लिया गया है. साथ ही जिले में माइनिंग कॉलेज खोलने की बात पर भी सहमति बनी है.

आंगनबाड़ी केंद्रों का होगा कायाकल्प

डीएमएफटी फंड से हजारीबाग के आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प होगा. बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र सरकारी जमीन पर हो. सभी आंगनबाड़ी का स्तर उच्च कोटि का हो.

जानकारी देते हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल और सदर विधायक प्रदीप प्रसाद. (वीडियो-ईटीवी भारत)

विकसित होंगे आंगनबाड़ी केंद्रः सांसद

इस संबंध में हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र शहर का प्ले स्कूल के बराबर है. सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में अगर आंगनबाड़ी बेहतर होंगे और शहर के प्ले स्कूल के जैसे होंगे तो बच्चों को अच्छा माहौल मिलेगा. इसी उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है.

माइनिंग कॉलेज खोलने का भी प्रस्ताव पारित

हजारीबाग के कई इलाकों में खनन का काम चलता है. जिससे जिले को करोड़ों रुपये का राजस्व भी प्राप्त होता है. हजारीबाग जिले में एक भी माइनिंग कॉलेज नहीं है. इसे देखते हुए भी डीएमएफटी के बैठक में सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है कि यहां भी माइनिंग कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए.

माइनिंग कॉलेज खुलने से युवाओं को होगा लाभ

हजारीबाग के सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने बताया कि बड़कागांव के केरेडारी में सैकड़ों की संख्या में युवक विस्थापित हो रहे हैं. वैसे युवकों को माइनिंग कॉलेज से जोड़ा जाए तो उनका भविष्य संवर जा सकता है और उन्हें कई कंपनियों में नौकरी भी मिल सकती है. इसे देखते हुए बैठक में माइनिंग कॉलेज खोलने पर प्रस्ताव पास किया गया है.

हजारीबाग का आंगनबाड़ी केंद्र. (फोटो-ईटीवी भारत)

हजारीबाग में माइनिंग कॉलेज खुलने से छात्रों को लाभ मिलेगा और रोजगार के दरवाजे भी खुलेंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी प्ले स्कूल के तर्ज पर तैयार होगा तो बच्चों को भी अच्छा माहौल मिलेगा.

