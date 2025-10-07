ETV Bharat / state

यूपी में 'डेस्टिनेशन वेडिंग' की अपार संभावनाएं; आगरा में बसाई जाएगी इंटरनेशनल वेडिंग सिटी

कॉलेज और संस्थान के लोग छुट्टी मनाने आ सकते हैं. कम दरों पर लोगों को यह सुविधाएं मिलें. उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल वेडिंग सिटी विकसित करने में करीब 1000 करोड़ रुपए का खर्च होंगे, जिसे वेडिंग उद्यमी वहन करेंगे.

मगर, वेडिंग सिटी में हम आगरा किला का सेटअप लगा सकते हैं. इसके साथ ही हट, होटल बनाए जाएंगे. शहर के अन्य होटल्स भी इससे जुड़ेंगे. ग्रीनरी यानी जंगल बनाएंगे. कॉटेज, वॉटर बॉडी, वॉटर फॉल्स के साथ एक छोटा शहर बसाया जा सकता है. ऐसा निर्माण होगा, जहां तीन-चार शादियां एक साथ कराई जा सकें. जब ऑफ सीजन रहे, तो वहां पर शूटिंग की जा सकती है.

इंटरनेशनल वेडिंग सिटी में ये सुविधाएं: वेडिंग और इवेंट प्लानर ऋतुराज सिंह ने बतया कि मोहब्बत की निशानी ताजमहल हर कोई देखना चाहता है. ऐसे में आगरा में इंटरनेशनल वेडिंग सिटी बने. इसके लिए जो जमीन मिले, वहां से ताजमहल दिखना चाहिए. आगरा में इंटरनेशनल वेडिंग सिटी को रजवाड़ा, मुगल और वैदिक संस्कृति के समन्वय से बनाया जाएगा. आगरा किला में शादी नहीं कराई जा सकती है.

आगरा में हमारे कई क्लाइंट हैं, जिनकी जयपुर, उदयपुर और अन्य जगहों पर डेस्टिनेशन वेडिंग कराई है. ऋतुराज सिंह ने कहा कि आगरा में डेस्टिनेशन वेडिंग की अपार संभावनाएं हैं. इस पर हमने आगरा में इंटरनेशनल वेडिंग सिटी का प्रस्ताव बनाया है. इसे सीएम योगी के सामने रखूंगा. आगरा में इंटरनेशन वेडिंग सिटी के लिए करीब 200 एकड़ जमीन चाहिए.

वेडिंग और इवेंट प्लानर ऋतुराज सिंह ने बताया कि आगरा में इंटरनेशनल वेडिंग सिटी का प्रस्ताव सीएम योगी के सामने रखा जाएगा. उन्होंनें कहा कि आगरा के साथ ही मथुरा, वृंदावन, आयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, नोए़डा और ग्रेटर नोएडा में भी वेडिंग सिटी बननी चाहिए. ऋतुराज सिंह ने कहा हमने 12 साल पहले यहां एक शादी कराई थी. इसके बाद अब आया हूं.

आगरा: उत्तर प्रदेश का पहला ‘इंडियन वेडिंग इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव एंड एक्सपो-2025’ आगरा में आयोजित हुआ. इसमें देश भर से पहुंचे वेडिंग प्लानर और होटल इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों ने कहा कि आगरा सहित यूपी के कई शहरों में डेस्टिनेशन वेडिंग की अपार संभावनाएं हैं. प्रतिनिधियाों ने कहा कि भले ही जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर के महल खूबसूरत हैं, लेकिन ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी जैसे स्मारक भी कम नहीं. ETV EXPLAINER में जानेंगे कि यूपी में डेस्टिनेशन वेडिंग की संभावनाएं कहां-कहां मौजूद हैं. आगरा कैसे डेस्टिनेशन वेडिंग का गेटवे बन सकता है?

कृत्रिम झील

वॉटर पार्क

आईलैंड

सफारी लुक के लिए जंगल

रजवाड़ा, मुगल और वैदिक साइट

इंग्लिश गार्डन, विंटेज सेटअप

बहु व्यंजन रेस्टोरेंट, रूफ टॉप लाउंज

एसी हट, होटल, गार्डन और ओपन एरिया

ताज इंस्पायर्ड रोमांस पवेलियन

जयपुर-उदयपुर में वेडिंग, ताजमहल में प्री-वेडिंग शूट: इवेंट प्लानर ऋतुराज सिंह ने बताया कि जिस तरह से कल्चर बदल रहा है. ऐसे में हर सिटी में एक वेडिंग सिटी की जरूरत है. यूपी के बाद उत्तराखंड ले लीजिए. यहां हरिद्वार, ऋषिकेश, मंसूरी, नैनीताल में वेडिंग सिटी बनाई जाएं.

ऐसे ही मध्य प्रदेश में ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर और अन्य शहरों में वेडिंग सिटी बने. आगरा में ताजमहल, आगरा किला, सिकंदरा, मेहताबबाग, फतेहपुर सीकरी समेत अन्य लोकेशन पर प्री-वेडिंग शूट कराया जाए. इससे शादी की यादें और खूबसूरत हो जाएंगी.

शादियों के लिए उत्तम है, उत्तर प्रदेश: वेडिंग एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने बताया कि हम पूरे यूपी को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में देख रहे हैं. यूपी में डेस्टिनेशन वेडिंग का गेटवे आगरा होगा. आगरा में ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा समेत अन्य स्मारक हैं. होटल्स की भरमार है. इसके साथ ही यमुना, चंबल, उटंगन नदी, खारी और पार्वती नदी हैं. प्राचीन मंदिर, बाग-बगीचे हैं. आगरा के अलावा अन्य शहरों में ऐसे संसाधन नहीं हैं.

यूपी की बात करें, तो अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन, ग्रेटर नोएडा और नोएडा भी डेस्टिनेशन वेडिंग की शानदार लोकेशन हैं. इन शहरों की रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी अच्छी है. होटल्स की भरमार है. कहा जा सकता है, कि शादियों के लिए कोई उत्तम प्रदेश है, तो वह उत्तर प्रदेश ही है. वेडिंग सिटी बनाए जाने का प्रस्ताव को सीएम योगी और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के सामने रखा जाएगा.

आगरा का ताजमहल. (Photo Credit: ETV Bharat)

इन क्षेत्रों में मिलेगा रोजगार

इवेंट मैनेजमेंट

होटल्स एंड रिजॉर्ट

कैटरिंग डेकोरेशन

फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर

मेकअप आर्टिस्ट, मेहंदी आर्टिस्ट

बैंड और डीजे, शहनाई वादन

सिंगर और आर्टिस्ट

कपड़ों की डिजाइन

ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर

सजावट और फूलों काम

परिवहन और लॉजिस्टिक्स

पर्यटन और टूरिज्म

यूपी में डेस्टिनेशन वेडिंग की संभावनाएं: डबल ट्री बाय हिल्टन बेंगलुरु के महाप्रबंधक श्याम कुमार बताते हैं, कि आगरा में ताजमहल और आगरा किला समेत अन्य स्मारक की वजह से यह पर्यटन कारोबार का हब है. चार-पांच साल की बात करें तो डेस्टिनेशन वेडिंग बढ़ी है. हर साल यहां पर डेस्टिनेशन वेडिंग का ग्राफ बढ़ रहा है. यूपी में आगरा, मथुरा और वृंदावन हैं, जो भविष्य में बहुत बड़े वेडिंग डेस्टिनेशन बनेंगे.

आगरा में पहले जुटे विदेशी वेडिंग प्लानर: टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा के अध्यक्ष अमूल्य कक्कड़ ने बताया कि आगरा में इंटरनेशनल वेडिंग कार्यशाला हुई थी, जिसमें थाईलैंड, वियतनाम, यूएई, श्रीलंका समेत कई देशों के वेडिंग प्लानर आए. उन्होंने आगरा में डेस्टिनेशन वेंडिग के बारे में विचार शेयर किए. उन्हें बताया गया कि आगरा और आसपास इंटरनेशनल डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए होटल, स्मारक, नदी, धार्मिक लोकेशन हैं, जहां यादगार वेडिंग कराई जा सकती हैं.

बृज के स्वाद के सब दीवाने: बृज का खानपान देश-दुनिया में खूब मशहूर है. देशी-विदेशी सभी बृज का खानपान पसंद करते हैं. इसमें बेड़ई-कचौड़ी, चाट, पराठा, मूंग दाल का हलवा, पेड़े, पेठा, लस्सी, गोलगप्पे, गोवर्धन पूजा पर बनने वाले अन्नकूट समेत कई स्वादिष्ट खाद्य सामग्री शामिल है.

