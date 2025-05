ETV Bharat / state

राज्यकर्मियों के लिए चारधाम यात्रा समेत क्षेत्रीय पर्यटन हो जरूरी, अनुमन्य अवकाश यात्रा सुविधा में संशोधन का प्रस्ताव - PERMISSIBLE LEAVE TRAVEL

अनुमन्य अवकाश यात्रा सुविधा में संशोधन का प्रस्ताव ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 15, 2025 at 7:59 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 8:04 PM IST 3 Min Read

देहरादून: राजकीय कर्मचारियों का चारधाम यात्रा समेत क्षेत्रीय पर्यटक स्थलों पर जाना जरूरी हो, दरअसल ये बात सचिवालय संघ ने शासन के सामने रखी है जिसमें अनुमन्य अवकाश यात्रा सुविधा के तहत मिलने वाले अवकाश में इसे अनिवार्य किए जाने की मांग की गई है. यही नहीं केंद्र सरकार के "देखो अपना देश" योजना के तहत भी राजकीय कर्मचारियों को जोड़ने की मांग की गई है. उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में राज्य कर्मचारियों के लिए अनुमन्य अवकाश यात्रा सुविधा के तहत कुछ शर्तों में संशोधन किया है. इसमें 5400 ग्रेड वेतन तक के अधिकारी और कर्मचारियों को रेल यात्रा के साथ वायुयान की यात्रा का भी लाभ देने का फैसला लिया गया है. इस दौरान उपार्जित अवकाश की शर्तों में भी संशोधन करते हुए इसकी सीमा को घटाकर न्यूनतम 5 दिन किया गया है. अब तक राज्य कर्मियों को 15 दिन का उपार्जित अवकाश लेने का प्रावधान था. अनुमन्य अवकाश यात्रा सुविधा में संशोधन का प्रस्ताव (ETV BHARAT) वैसे तो राज्य कर्मचारियों के लिए इसे सौगात के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन, कर्मियों का मानना है कि सरकार से अनुमन्य अवकाश यात्रा सुविधा को लेकर कुछ दूसरे संशोधन की मांग की गई थी. जिसे पूरा नहीं किया गया है. उत्तराखंड सचिवालय संघ ने अनुमन्य अवकाश यात्रा सुविधा की शर्तों में संशोधन करते हुए चारधाम यात्रा और उत्तराखंड के स्थानीय पर्यटक स्थलों पर जाने को भी अनिवार्य करने की मांग की है.

देहरादून: राजकीय कर्मचारियों का चारधाम यात्रा समेत क्षेत्रीय पर्यटक स्थलों पर जाना जरूरी हो, दरअसल ये बात सचिवालय संघ ने शासन के सामने रखी है जिसमें अनुमन्य अवकाश यात्रा सुविधा के तहत मिलने वाले अवकाश में इसे अनिवार्य किए जाने की मांग की गई है. यही नहीं केंद्र सरकार के "देखो अपना देश" योजना के तहत भी राजकीय कर्मचारियों को जोड़ने की मांग की गई है. उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में राज्य कर्मचारियों के लिए अनुमन्य अवकाश यात्रा सुविधा के तहत कुछ शर्तों में संशोधन किया है. इसमें 5400 ग्रेड वेतन तक के अधिकारी और कर्मचारियों को रेल यात्रा के साथ वायुयान की यात्रा का भी लाभ देने का फैसला लिया गया है. इस दौरान उपार्जित अवकाश की शर्तों में भी संशोधन करते हुए इसकी सीमा को घटाकर न्यूनतम 5 दिन किया गया है. अब तक राज्य कर्मियों को 15 दिन का उपार्जित अवकाश लेने का प्रावधान था. अनुमन्य अवकाश यात्रा सुविधा में संशोधन का प्रस्ताव (ETV BHARAT) वैसे तो राज्य कर्मचारियों के लिए इसे सौगात के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन, कर्मियों का मानना है कि सरकार से अनुमन्य अवकाश यात्रा सुविधा को लेकर कुछ दूसरे संशोधन की मांग की गई थी. जिसे पूरा नहीं किया गया है. उत्तराखंड सचिवालय संघ ने अनुमन्य अवकाश यात्रा सुविधा की शर्तों में संशोधन करते हुए चारधाम यात्रा और उत्तराखंड के स्थानीय पर्यटक स्थलों पर जाने को भी अनिवार्य करने की मांग की है. राजकीय कर्मचारियों को चार अनुमन्य अवकाश यात्रा सुविधा दी जाती है. जिसमें से एक अवकाश यात्रा सुविधा को राज्य की ही चारधाम यात्रा और स्थानीय पर्यटक स्थलों के लिए अनिवार्य करने की मांग की गई है. ऐसा हुआ तो कर्मचारियों को अपने चार अनुमन्य अवकाश यात्रा सुविधा में से एक अवकाश को उत्तराखंड की चारधाम यात्रा और पर्यटक स्थलों के लिए ही लेना होगा. इसके अलावा अनुमन्य अवकाश यात्रा सुविधा को भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना "देखो अपना देश" से भी लिंक करने की मांग की जा रही है. इसके तहत भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विशेष ट्रेनों में घूमने के अलावा रहने और खाने की पूरी व्यवस्था IRCTC द्वारा की जाती है. राजकीय कर्मियों को भी इसी सुविधा का लाभ मिले इसके लिए इस योजना से राजकीय कर्मचारियोX के LTC को जोड़ने की मांग हो रही है. हालांकि, वित्त विभाग की सहमति से हाल ही में अनुमन्य अवकाश यात्रा सुविधा की शर्तों में संशोधन किया गया है. ऐसे में सचिवालय संघ की इस मांग को इसमें जोड़ा जा सकेगा कहना काफी मुश्किल है. हालांकि, संघ इसके लिए शासन से लेकर सरकार तक से गुहार लगाने की बात कह रहा है. पढ़ें- त्रिस्तरीय पंचायतों में तैनात प्रशासकों का नहीं बढ़ेगा कार्यकाल, कुछ दिनों में अध्यादेश को मिल सकती है मंजूरी -

Last Updated : May 15, 2025 at 8:04 PM IST