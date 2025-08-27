ETV Bharat / state

Watch: कुरुक्षेत्र के फर्नीचर शोरूम में लगी भीषण आग, जिंदा जलने से गाय की मौत, कई घर भी चपेट में आए - FIRE IN FURNITURE SHOWROOM

कुरुक्षेत्र के फर्नीचर शोरूम में आग से व्यापक नुकसान हुआ है. 8 दमकल वाहनों ने कड़ी मशक्कत कर 4-5 घंटे में आग पर काबू पाया.

fire in furniture showroom
कुरुक्षेत्र के फर्नीचर शोरूम में आग से व्यापक नुकसान (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 27, 2025 at 2:44 PM IST

3 Min Read

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के झांसा रोड के नजदीक भिवानी खेड़ा गांव की कॉलोनी में मंगलवार सुबह फर्नीचर शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई. आग के कारण किराये पर चल रहे फर्नीचर शोरूम सहित कई मकानों को व्यापक नुकसान हुआ है. कई घंटों के मशक्कत के बाद 7-8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया. वहीं पीड़ित परिवारों का कहना है कि सूचना के तुरंत बाद 112 की टीम पहुंच गई लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने आने में एक घंटा बिलंव कर दिया. स्थानीय थाना के जांच अधिकारी ने शार्ट सर्किट से आग लगने की संभावना व्यक्त की. वहीं शोरूम संचालक ने कहा कि ग्रिप निकालकर पावर कट कर दिया गया था. समझ में नहीं आ रहा आग कैसे लगी.

क्या बोले पीड़ित फर्नीचर शोरूम के संचालक: आग के कारण तबाह हुए कृष्ण फर्नीचर शोरूम के संचालक जनार्दन ने कहा कि 'आग के कारण 80-90 लाख रुपये का मेरा नुकसान हुआ है. वहीं मेरे मकान मालिक की एक गाय की मौत हो गई. बाइक कई अन्य सामान जलकर राख हो गया है. पड़ोस के कई घरों को नुकसान हुआ है. कर्ज, और मार्केट के सप्लायरों से पैसा लेकर काम कर रहा था. औजार, महंगी मशीनें, पूंजी, कर्ज और काम करने वाले ठेकेदारों का बकाया सब समाप्त हो गया. मेरी मांग है सरकार मदद करे ताकि फिर से मैं अपना काम कर शुरू कर सकें.'

फर्नीचर शोरूम में आग से करोड़ों का नुकसान (Etv Bharat)

3 साल पहले किराये पर लिया था मकान: शोरूम के मालिक जनार्दन ने बताया कि उन्होंने यह जगह करीब 3 साल पहले किराए पर ली थी और होलसेल और ऑर्डर पर फर्नीचर बनाने का काम करते थे. अब आग ने उनकी सालों की मेहनत पलभर में छीन ली. हादसे के बाद शोरूम मालिक और मकान मालिकों का रो-रोकर बुरा हाल है.

fire in furniture showroom
फर्नीचर शोरूम में आग से व्यापक नुकसान (Etv Bharat)

फायर ब्रिगेड की टीम लेट से पहुंची: आग से तबाह हुए मकान मालिक के परिवार की महिला सदस्य परमजीत कौर ने बताया कि 'हादसा शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ. जानकारी के तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन दमकल विभाग की टीम देरी से मौके पर पहुंची. इसके बाद 8 दमकल वाहनों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक शोरूम का अधिकांश सामान राख हो चुका था.

fire in furniture showroom
फर्नीचर शोरूम में आग (Etv Bharat)

आग की लपटें इतनी तेज थी कि पास बने एक पड़ोसी के मकान को भी अपनी चपेट में ले लिया. मकान की हालत खस्ता हो गई और ऊपर के हिस्से में रह रहे परिवार ने छत से कूदकर अपनी जान बचाई. परिवार के सदस्यों ने आंखों देखा हाल सुनाते हुए कहा कि उनकी जिंदगी तो बच गई, लेकिन वह मंजर कभी भुलाया नहीं जा सकता है.'

सुबह 4 बजे मिली थी आग लगने की सूचना: मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि 'पुलिस को डायल 112 के जरिए सुबह 4 बजे सूचना मिली थी. पुलिस ने मौके पर आकर देखा तो काफी आग भयानक थी और करीब सात आठ गाड़ियों ने चार-पांच घंटे में जाकर आग पर काबू पाया है. आग से काफी नुकसान हुआ है. शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट ही आग लगने का करन लग रहा है. मामले की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने पर आग का कारण स्पष्ट हो पायेगा.'

ये भी पढ़ें- झज्जर में अवैध पीवीसी गोदाम में लगी भीषण आग, धुंआ-धुंआ हुआ पूरा क्षेत्र, आस-पास के वर्कशॉप में आग फैलने का खतरा - BAHADURGARH WAREHOUSE FIRE

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के झांसा रोड के नजदीक भिवानी खेड़ा गांव की कॉलोनी में मंगलवार सुबह फर्नीचर शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई. आग के कारण किराये पर चल रहे फर्नीचर शोरूम सहित कई मकानों को व्यापक नुकसान हुआ है. कई घंटों के मशक्कत के बाद 7-8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया. वहीं पीड़ित परिवारों का कहना है कि सूचना के तुरंत बाद 112 की टीम पहुंच गई लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने आने में एक घंटा बिलंव कर दिया. स्थानीय थाना के जांच अधिकारी ने शार्ट सर्किट से आग लगने की संभावना व्यक्त की. वहीं शोरूम संचालक ने कहा कि ग्रिप निकालकर पावर कट कर दिया गया था. समझ में नहीं आ रहा आग कैसे लगी.

क्या बोले पीड़ित फर्नीचर शोरूम के संचालक: आग के कारण तबाह हुए कृष्ण फर्नीचर शोरूम के संचालक जनार्दन ने कहा कि 'आग के कारण 80-90 लाख रुपये का मेरा नुकसान हुआ है. वहीं मेरे मकान मालिक की एक गाय की मौत हो गई. बाइक कई अन्य सामान जलकर राख हो गया है. पड़ोस के कई घरों को नुकसान हुआ है. कर्ज, और मार्केट के सप्लायरों से पैसा लेकर काम कर रहा था. औजार, महंगी मशीनें, पूंजी, कर्ज और काम करने वाले ठेकेदारों का बकाया सब समाप्त हो गया. मेरी मांग है सरकार मदद करे ताकि फिर से मैं अपना काम कर शुरू कर सकें.'

फर्नीचर शोरूम में आग से करोड़ों का नुकसान (Etv Bharat)

3 साल पहले किराये पर लिया था मकान: शोरूम के मालिक जनार्दन ने बताया कि उन्होंने यह जगह करीब 3 साल पहले किराए पर ली थी और होलसेल और ऑर्डर पर फर्नीचर बनाने का काम करते थे. अब आग ने उनकी सालों की मेहनत पलभर में छीन ली. हादसे के बाद शोरूम मालिक और मकान मालिकों का रो-रोकर बुरा हाल है.

fire in furniture showroom
फर्नीचर शोरूम में आग से व्यापक नुकसान (Etv Bharat)

फायर ब्रिगेड की टीम लेट से पहुंची: आग से तबाह हुए मकान मालिक के परिवार की महिला सदस्य परमजीत कौर ने बताया कि 'हादसा शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ. जानकारी के तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन दमकल विभाग की टीम देरी से मौके पर पहुंची. इसके बाद 8 दमकल वाहनों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक शोरूम का अधिकांश सामान राख हो चुका था.

fire in furniture showroom
फर्नीचर शोरूम में आग (Etv Bharat)

आग की लपटें इतनी तेज थी कि पास बने एक पड़ोसी के मकान को भी अपनी चपेट में ले लिया. मकान की हालत खस्ता हो गई और ऊपर के हिस्से में रह रहे परिवार ने छत से कूदकर अपनी जान बचाई. परिवार के सदस्यों ने आंखों देखा हाल सुनाते हुए कहा कि उनकी जिंदगी तो बच गई, लेकिन वह मंजर कभी भुलाया नहीं जा सकता है.'

सुबह 4 बजे मिली थी आग लगने की सूचना: मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि 'पुलिस को डायल 112 के जरिए सुबह 4 बजे सूचना मिली थी. पुलिस ने मौके पर आकर देखा तो काफी आग भयानक थी और करीब सात आठ गाड़ियों ने चार-पांच घंटे में जाकर आग पर काबू पाया है. आग से काफी नुकसान हुआ है. शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट ही आग लगने का करन लग रहा है. मामले की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने पर आग का कारण स्पष्ट हो पायेगा.'

ये भी पढ़ें- झज्जर में अवैध पीवीसी गोदाम में लगी भीषण आग, धुंआ-धुंआ हुआ पूरा क्षेत्र, आस-पास के वर्कशॉप में आग फैलने का खतरा - BAHADURGARH WAREHOUSE FIRE

For All Latest Updates

TAGGED:

FIRE IN KURUKSHETRAफर्नीचर शोरूम में आगकुरुक्षेत्र में आगFIRE DUE TO SHORT CIRCUITFIRE IN FURNITURE SHOWROOM

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

कुरुक्षेत्र में "बाणगंगा" के अनसुलझे रहस्य, कभी नहीं सूखने वाले सरोवर के साथ एक "धातु" भी बना हुआ मिस्ट्री

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.