कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के झांसा रोड के नजदीक भिवानी खेड़ा गांव की कॉलोनी में मंगलवार सुबह फर्नीचर शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई. आग के कारण किराये पर चल रहे फर्नीचर शोरूम सहित कई मकानों को व्यापक नुकसान हुआ है. कई घंटों के मशक्कत के बाद 7-8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया. वहीं पीड़ित परिवारों का कहना है कि सूचना के तुरंत बाद 112 की टीम पहुंच गई लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने आने में एक घंटा बिलंव कर दिया. स्थानीय थाना के जांच अधिकारी ने शार्ट सर्किट से आग लगने की संभावना व्यक्त की. वहीं शोरूम संचालक ने कहा कि ग्रिप निकालकर पावर कट कर दिया गया था. समझ में नहीं आ रहा आग कैसे लगी.

क्या बोले पीड़ित फर्नीचर शोरूम के संचालक: आग के कारण तबाह हुए कृष्ण फर्नीचर शोरूम के संचालक जनार्दन ने कहा कि 'आग के कारण 80-90 लाख रुपये का मेरा नुकसान हुआ है. वहीं मेरे मकान मालिक की एक गाय की मौत हो गई. बाइक कई अन्य सामान जलकर राख हो गया है. पड़ोस के कई घरों को नुकसान हुआ है. कर्ज, और मार्केट के सप्लायरों से पैसा लेकर काम कर रहा था. औजार, महंगी मशीनें, पूंजी, कर्ज और काम करने वाले ठेकेदारों का बकाया सब समाप्त हो गया. मेरी मांग है सरकार मदद करे ताकि फिर से मैं अपना काम कर शुरू कर सकें.'

फर्नीचर शोरूम में आग से करोड़ों का नुकसान (Etv Bharat)

3 साल पहले किराये पर लिया था मकान: शोरूम के मालिक जनार्दन ने बताया कि उन्होंने यह जगह करीब 3 साल पहले किराए पर ली थी और होलसेल और ऑर्डर पर फर्नीचर बनाने का काम करते थे. अब आग ने उनकी सालों की मेहनत पलभर में छीन ली. हादसे के बाद शोरूम मालिक और मकान मालिकों का रो-रोकर बुरा हाल है.

फर्नीचर शोरूम में आग से व्यापक नुकसान (Etv Bharat)

फायर ब्रिगेड की टीम लेट से पहुंची: आग से तबाह हुए मकान मालिक के परिवार की महिला सदस्य परमजीत कौर ने बताया कि 'हादसा शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ. जानकारी के तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन दमकल विभाग की टीम देरी से मौके पर पहुंची. इसके बाद 8 दमकल वाहनों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक शोरूम का अधिकांश सामान राख हो चुका था.

फर्नीचर शोरूम में आग (Etv Bharat)

आग की लपटें इतनी तेज थी कि पास बने एक पड़ोसी के मकान को भी अपनी चपेट में ले लिया. मकान की हालत खस्ता हो गई और ऊपर के हिस्से में रह रहे परिवार ने छत से कूदकर अपनी जान बचाई. परिवार के सदस्यों ने आंखों देखा हाल सुनाते हुए कहा कि उनकी जिंदगी तो बच गई, लेकिन वह मंजर कभी भुलाया नहीं जा सकता है.'

सुबह 4 बजे मिली थी आग लगने की सूचना: मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि 'पुलिस को डायल 112 के जरिए सुबह 4 बजे सूचना मिली थी. पुलिस ने मौके पर आकर देखा तो काफी आग भयानक थी और करीब सात आठ गाड़ियों ने चार-पांच घंटे में जाकर आग पर काबू पाया है. आग से काफी नुकसान हुआ है. शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट ही आग लगने का करन लग रहा है. मामले की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने पर आग का कारण स्पष्ट हो पायेगा.'



