बनारस में दिनदहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की हत्या; नकाबपोश 3 बदमाशों ने कनपटी और गले में मारी गोली, वारदात CCTV में कैद - VARANASI MURDER

फायरिंग से दहल उठा इलाका, बदमाशों का पता लगा रहीं एसओजी समेत 5 टीमें, परिजन बोले- हमारी किसी से रंजिश नहीं.

हत्या से इलाके में सनसनी.
हत्या से इलाके में सनसनी. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 12:50 PM IST

वाराणसी : बाइक सवार नकाबपोश 3 बदमाशों ने दिनदहाड़े गोली मारकर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी. घटना गुरुवार की सुबह सारनाथ इलाके में हुई. वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए. घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. वारदात के पर्दाफाश के लिए 5 टीमें लगाईं गईं हैं.

बदमाशों ने बाइक से जा रहे प्रॉपर्टी डीलर को ओवरटेक किया. इसके बाद कनपटी और गले में गोली मार दी. इससे प्रॉपर्टी डीलर बाइक समेत गिर गया. मौके पर ही उसकी मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर डीसीपी प्रमोद कुमार, एसीपी समेत अन्य अफसर पहुंच गए. सारनाथ पुलिस ने भी घटनास्थल की जांच-पड़ताल की. फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए. वारदात के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है.

पहली तस्वीर में लाल घेरे में बाइक सवार प्रॉपर्टी डीलर, दूसरी तस्वीर में गोली मारकर भागते बदमाश.
पहली तस्वीर में लाल घेरे में बाइक सवार प्रॉपर्टी डीलर, दूसरी तस्वीर में गोली मारकर भागते बदमाश. (Photo Credit; CCTV)

घर से प्लॉट पर जा रहा था प्रॉपर्टी डीलर : गौतम बुद्धा सिटी के रहने वाले महेंद्र गौतम (54) प्रॉपर्टी डीलर थे. गुरुवार की सुबह 9 बजे के आसपास वह अपने घर से बाइक से एक प्लॉट पर जा रहे थे. इस दौरान सारनाथ इलाके में बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें ओवरटेक किया. इसके बाद गोली मार दी. घटना के बाद बदमाश रिंग रोड की तरफ भाग गए.

बाइक पर पीछे बैठे 2 बदमाशों ने चलाई गोली : पास के घर में लगे सीसीटीवी में यह वारदात कैद हो गई. 1 मिनट 17 सेकेंड के फुटेज में एक घर के सामने सड़क पर राहगीर आते-जाते दिखाई दे रहे हैं. इस बीच प्रॉपर्टी डीलर महेंद्र बाइक से पहुंचते हैं. वह कुछ सेकेंड के लिए अपनी बाइक की रफ्तार धीमी करते हैं. इसी बीच पीछे से तीन नकाबपोश बदमाश उन्हें तेजी से ओवरटेक करते हैं. तीनों बदमाशों ने अपने चेहरे को ढंक रखा था.

इसी घर के सामने हुई वारदात.
इसी घर के सामने हुई वारदात. (Photo Credit; CCTV)

चारा लेकर जा रही महिला ने मचाया शोर : पीछे बैठे दो बदमाशों के हाथों में तमंचे थे. उन्होंने प्रापर्टी डीलर पर गोली चला दी. फुटेज में वारदात के दौरान ही एक महिला हाथ में चारा लेकर गुजर रही थी. गोली आवाज की सुनकर वह सहम गई. इसके बाद उसने शोर मचाकर लोगों को घटना की जानकारी दी. वहीं दूसरी ओर पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है.

परिजनों ने किसी पर शक नहीं जताया : डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. एसओजी समेत 5 टीमें वारदात के पर्दाफाश के लिए लगाई गईं हैं. जल्द ही वारदात का खुलासा किया जाएगा. परिजनों ने अभी किसी पर शक नहीं जताया है. परिवार का कहना है किसी से उनकी रंजिश नहीं है.

