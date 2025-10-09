ETV Bharat / state

सहारनपुर में प्रॉपर्टी डीलर की कार सवार बदमाशों ने पीट-पीटकर की हत्या

परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, साजिश के तहत हत्या करने का आरोप.

सहारनपुर में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या
सहारनपुर में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 2:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां कार सवार बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर की स्कूटर में टक्कर मार दी, फिर डीलर की पीट-पीटकर हत्या कर दी. बदमाशों ने पहले प्रॉपर्टी डीलर को बुरी तरह से पीटा, फिर उसे मरा समझकर फरार हो गया. घायल डीलर को होश आया तो परिजनों को फोन कर घटना की जानकारी दी. मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया. परिजनों का आरोप है कि हाजी रईस की हत्या साजिश के तहत की गई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

मृतक का दोस्त फैसल ने बताया कि वह और उसका दोस्त हाजी रईस बुधवार की रात 62 फुटा रोड पर स्कूटर से घर लौट रहे थे, तभी पीछे से एक सफेद कार ने उनकी स्कूटर को टक्कर मार दी, जिससे हम दोनों नीचे गिर गए. इस बीच कार से चार युवक बाहर निकले और एक ने मेरी कनपटी पर पिस्तौल तान दी बाकी तीन लोगों ने हाजी रईस को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया.

उन्होंने बताया कि कार सवार बदमाशों ने रईस को तब तक पीटा जब तक उन्हें यकीन नहीं हो गया कि वह मर चुके हैं. बदमाशों के भाग जाने के बाद फैसल ने अपने परिवार को घटना की जानकारी दी. इसके बाद हाजी को अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतक के भाई ने बताया कि हाजी रईस की बेटी का अपने ससुराल वालों से लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी विवाद को लेकर उसे लगातार धमकियां मिल रही थी. इसी रंजिश के चलते हाजी रईस की हत्या की गई है.

हाजी रईस के भाई ने बताया कि उनकी बेटी ने एक महीने पहले ही जुड़वां लड़कियों को जन्म दिया था. बेटी के ससुराल वाले तलाक की धमकी दे रहे थे, क्योंकि उसके सिर्फ बेटियां ही थी. ससुराल वालों ने उसे घर से भी निकाल दिया था. रईस की लगातार धमकी मिल रही थी.

सीओ सिटी मुनेश चंद्र ने सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि थाना मंडी इलाके के मोहल्ला झोटा वाला निवासी हाजी रईस का शव बुधवार को जिला अस्पताल लाया गया. सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्डम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: यूपी में 24 घंटे के अंदर दूसरा बड़ा एनकाउंटर; सहारनपुर में 1 लाख का इनामी इमरान ढेर, दरोगा के हाथ में लगी गोली

यह भी पढ़ें: सहारनपुर में पकड़ी गई एक करोड़ की अफीम, 22 टन टमाटर के नीचे छिपाकर रखा था, पंजाब में करनी थी सप्लाई

For All Latest Updates

TAGGED:

MURDER IN SAHARANPURSAHARANPUR CRIME NEWSCRIME NEWSUP NEWSSAHARANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.