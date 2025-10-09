ETV Bharat / state

सहारनपुर में प्रॉपर्टी डीलर की कार सवार बदमाशों ने पीट-पीटकर की हत्या

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां कार सवार बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर की स्कूटर में टक्कर मार दी, फिर डीलर की पीट-पीटकर हत्या कर दी. बदमाशों ने पहले प्रॉपर्टी डीलर को बुरी तरह से पीटा, फिर उसे मरा समझकर फरार हो गया. घायल डीलर को होश आया तो परिजनों को फोन कर घटना की जानकारी दी. मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया. परिजनों का आरोप है कि हाजी रईस की हत्या साजिश के तहत की गई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

मृतक का दोस्त फैसल ने बताया कि वह और उसका दोस्त हाजी रईस बुधवार की रात 62 फुटा रोड पर स्कूटर से घर लौट रहे थे, तभी पीछे से एक सफेद कार ने उनकी स्कूटर को टक्कर मार दी, जिससे हम दोनों नीचे गिर गए. इस बीच कार से चार युवक बाहर निकले और एक ने मेरी कनपटी पर पिस्तौल तान दी बाकी तीन लोगों ने हाजी रईस को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया.



उन्होंने बताया कि कार सवार बदमाशों ने रईस को तब तक पीटा जब तक उन्हें यकीन नहीं हो गया कि वह मर चुके हैं. बदमाशों के भाग जाने के बाद फैसल ने अपने परिवार को घटना की जानकारी दी. इसके बाद हाजी को अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतक के भाई ने बताया कि हाजी रईस की बेटी का अपने ससुराल वालों से लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी विवाद को लेकर उसे लगातार धमकियां मिल रही थी. इसी रंजिश के चलते हाजी रईस की हत्या की गई है.



हाजी रईस के भाई ने बताया कि उनकी बेटी ने एक महीने पहले ही जुड़वां लड़कियों को जन्म दिया था. बेटी के ससुराल वाले तलाक की धमकी दे रहे थे, क्योंकि उसके सिर्फ बेटियां ही थी. ससुराल वालों ने उसे घर से भी निकाल दिया था. रईस की लगातार धमकी मिल रही थी.