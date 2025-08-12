जयपुर: प्रदेश में दिसंबर में प्रस्तावित वन स्टेट वन इलेक्शन से पहले तीन नगरीय निकायों में उपचुनाव होने हैं. जयपुर के हेरिटेज नगर निगम, भीलवाड़ा की गुलाबपुरा नगरपालिका और टोंक की मालपुरा नगरपालिका के 4 वार्डों में 3 सितंबर को उपचुनाव होंगे. इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नलिनी कठोतिया ने बताया कि 31 मई 2025 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए वार्ड सदस्य पद पर उपचुनाव कराने का फैसला लिया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी उपचुनाव कार्यक्रम के अनुसार 19 अगस्त को लोक सूचना जारी की जाएगी. इसके बाद नामांकन पत्र पेश करने की अंतिम तारीख 23 अगस्त रखी गई है. 25 अगस्त तक नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी और 27 अगस्त तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे. इसके बाद 28 अगस्त को चुनाव चिह्नों का आवंटन किया जाएगा और फिर 3 सितंबर को स्थानीय मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे. इन उपचुनाव का परिणाम चार सितंबर को जारी किया जाएगा.

यहां होंगे उपचुनाव : राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा नगर पालिका के वार्ड 28, जयपुर हेरिटेज नगर निगम के वार्ड 63, टोंक जिले के मालपुरा नगर पालिका के वार्ड 31 और 34 में ये उपचुनाव होंगे. इसके लिए उपचुनाव कार्यक्रम जारी किया गया है.

दिसंबर में प्रस्तावित एक स्टेट एक चुनाव : राजस्थान में 312 नगरीय निकायों में दिसंबर में एक साथ चुनाव कराया जाना प्रस्तावित है. इसको लेकर वार्डों के परिसीमन का काम अंतिम चरण में है. इसी महीने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची बनाने की सिफारिश की जाएगी. इस संबंध में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा दावा कर चुके हैं कि अक्टूबर के पहले पखवाड़े तक मतदाता सूची तैयार हो जाएगी. इसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी और आयोग की तैयारी और संसाधनों के आधार पर दिसंबर 2025 में राज्य के सभी नगरीय निकायों में एक साथ चुनाव कराए जा सकेंगे. ऐसे में राजनीतिक दलों के लिए ये उपचुनाव नगरीय निकाय के मुख्य चुनाव से पहले 'प्रैक्टिस मैच' के रूप में देखा जा रहा है.