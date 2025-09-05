अब कैंसर की शुरुआत में ही हो जाएगी पहचान, मेरठ CCSU के प्रोफेसर ने तैयार की खास मशीन, पेटेंट भी कराया
एआई लर्निंग मशीन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज सटीक और प्रभावशाली तरीके से हो सकेगा. विश्वविद्यालय को पेटेंट भी मिल गया है.
मेरठ : चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नाम आज एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है. अब एआई-संचालित लर्निंग मशीन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज सटीक और प्रभावशाली तरीके से हो सकेगा. विश्वविद्यालय को पेटेंट भी मिल गया है.
शिक्षक दिवस पर शुक्रवार को विश्वविद्यालय के मीडिया सेल प्रभारी डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि मेरठ के शिक्षकों के सामूहिक प्रयास से एक मशीन लर्निंग- आधारित विधि डेवलप की गई थी. बीते कई सालों से प्रयोग किया जा रहा था. अब इसमें बड़ी सफलता मिली है.
कैंसर की हो सकेगी पहचान : उन्होंने बताया कि अब कैंसर के शुरुआती दौर में ही न सिर्फ उसकी पहचान की जा सकेगी, बल्कि शुरुआती स्टेज में ही पूरी सटीकता और गति के साथ इसका पता लगाने में ये मशीन सक्षम भी है.
वीसी संगीता शुक्ला ने बताया कि विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण और यादगार दिन है. यह तकनीक न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में कैंसर के निदान और उपचार रणनीतियों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है. इस शोध कार्य को हाल ही में भारतीय पेटेंट से विश्वविद्यालय प्रशासन भी उत्साहित है.
अंतर्विभागीय टीम ने मिलकर किया तैयार : इस शोध को विश्वविद्यालय की अंतर्विभागीय टीम ने मिलकर किया है. जिसमें रसायन विज्ञान विभाग की डॉ. नाजिया तरन्नुम और डॉ. दीपक कुमार, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के इंजीनियर प्रवीण कुमार और सैयद विलायत अली रिजवी, गणित विभाग के डॉ. मुकेश कुमार शर्मा शामिल हैं.
रसायन विज्ञान विभाग की प्रोफेसर डॉ. नाजिया तरन्नुम ने बताया कि मशीन लर्निंग से मॉलिक्युलरली इंप्रिंटिड पॉलिमर विश्लेषण प्रणाली तैयार की गई है, इससे कैंसर कोशिकाओं की पहचान करने में 98 प्रतिशत तक सटीकता मिलती है. इस तकनीक की सबसे अहम उपलब्धि यह है कि इससे तैयार किए गए बायोसेंसर बेहद ही किफ़ायती और उपयोग में आसान हैं.
मिनटों में चल जाएगा पता : उन्होंने बताया कि ये रक्त, लार या मूत्र जैसे सामान्य शारीरिक तरल पदार्थों में मौजूद कैंसर मार्करों की बेहद कम मात्रा का भी पता लगाने में भी सक्षम है. पहले जहां कैंसर की पुष्टि में कई दिन लग जाते थे, वहीं अब इस खास तकनीक से कुछ ही मिनटों में निदान मिल सकेगा.
डॉ. मुकेश शर्मा ने बताया कि कैंसर स्थायी बीमारी नहीं है, ट्यूमर बदलते रहते हैं और कई बार इलाज के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं. डॉक्टरों को वास्तविक समय में लगातार सटीक और व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध कराकर यह तकनीक इलाज को और अधिक प्रभावी बना देगी.
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि मशीन लर्निंग और मॉलिक्युलरली इंप्रिंटिड पॉलिमर का यह मेल न सिर्फ बेहतर सेंसर तैयार करेगा, बल्कि यह एक स्मार्ट और लचीला उपकरण भी बनाएगा. यह कैंसर के खिलाफ लड़ाई के हर चरण को तेज कर देगा. फेफड़ा, स्तन, अग्नाशय और त्वचा कैंसर की पहचान में विशेष रूप से ये कारगर है.
