अब कैंसर की शुरुआत में ही हो जाएगी पहचान, मेरठ CCSU के प्रोफेसर ने तैयार की खास मशीन, पेटेंट भी कराया

मेरठ : चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नाम आज एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है. अब एआई-संचालित लर्निंग मशीन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज सटीक और प्रभावशाली तरीके से हो सकेगा. विश्वविद्यालय को पेटेंट भी मिल गया है.

शिक्षक दिवस पर शुक्रवार को विश्वविद्यालय के मीडिया सेल प्रभारी डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि मेरठ के शिक्षकों के सामूहिक प्रयास से एक मशीन लर्निंग- आधारित विधि डेवलप की गई थी. बीते कई सालों से प्रयोग किया जा रहा था. अब इसमें बड़ी सफलता मिली है.

कैंसर की हो सकेगी पहचान : उन्होंने बताया कि अब कैंसर के शुरुआती दौर में ही न सिर्फ उसकी पहचान की जा सकेगी, बल्कि शुरुआती स्टेज में ही पूरी सटीकता और गति के साथ इसका पता लगाने में ये मशीन सक्षम भी है.

वीसी संगीता शुक्ला ने बताया कि विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण और यादगार दिन है. यह तकनीक न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में कैंसर के निदान और उपचार रणनीतियों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है. इस शोध कार्य को हाल ही में भारतीय पेटेंट से विश्वविद्यालय प्रशासन भी उत्साहित है.

अंतर्विभागीय टीम ने मिलकर किया तैयार : इस शोध को विश्वविद्यालय की अंतर्विभागीय टीम ने मिलकर किया है. जिसमें रसायन विज्ञान विभाग की डॉ. नाजिया तरन्नुम और डॉ. दीपक कुमार, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के इंजीनियर प्रवीण कुमार और सैयद विलायत अली रिजवी, गणित विभाग के डॉ. मुकेश कुमार शर्मा शामिल हैं.