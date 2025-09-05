ETV Bharat / state

अब कैंसर की शुरुआत में ही हो जाएगी पहचान, मेरठ CCSU के प्रोफेसर ने तैयार की खास मशीन, पेटेंट भी कराया

एआई लर्निंग मशीन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज सटीक और प्रभावशाली तरीके से हो सकेगा. विश्वविद्यालय को पेटेंट भी मिल गया है.

विश्वविद्यालय के नाम एक और उपलब्धि जुड़ी.
विश्वविद्यालय के नाम एक और उपलब्धि जुड़ी. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 9:44 PM IST

3 Min Read

मेरठ : चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नाम आज एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है. अब एआई-संचालित लर्निंग मशीन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज सटीक और प्रभावशाली तरीके से हो सकेगा. विश्वविद्यालय को पेटेंट भी मिल गया है.

शिक्षक दिवस पर शुक्रवार को विश्वविद्यालय के मीडिया सेल प्रभारी डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि मेरठ के शिक्षकों के सामूहिक प्रयास से एक मशीन लर्निंग- आधारित विधि डेवलप की गई थी. बीते कई सालों से प्रयोग किया जा रहा था. अब इसमें बड़ी सफलता मिली है.

कैंसर की हो सकेगी पहचान : उन्होंने बताया कि अब कैंसर के शुरुआती दौर में ही न सिर्फ उसकी पहचान की जा सकेगी, बल्कि शुरुआती स्टेज में ही पूरी सटीकता और गति के साथ इसका पता लगाने में ये मशीन सक्षम भी है.

वीसी संगीता शुक्ला ने बताया कि विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण और यादगार दिन है. यह तकनीक न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में कैंसर के निदान और उपचार रणनीतियों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है. इस शोध कार्य को हाल ही में भारतीय पेटेंट से विश्वविद्यालय प्रशासन भी उत्साहित है.

अंतर्विभागीय टीम ने मिलकर किया तैयार : इस शोध को विश्वविद्यालय की अंतर्विभागीय टीम ने मिलकर किया है. जिसमें रसायन विज्ञान विभाग की डॉ. नाजिया तरन्नुम और डॉ. दीपक कुमार, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के इंजीनियर प्रवीण कुमार और सैयद विलायत अली रिजवी, गणित विभाग के डॉ. मुकेश कुमार शर्मा शामिल हैं.

रसायन विज्ञान विभाग की प्रोफेसर डॉ. नाजिया तरन्नुम ने बताया कि मशीन लर्निंग से मॉलिक्युलरली इंप्रिंटिड पॉलिमर विश्लेषण प्रणाली तैयार की गई है, इससे कैंसर कोशिकाओं की पहचान करने में 98 प्रतिशत तक सटीकता मिलती है. इस तकनीक की सबसे अहम उपलब्धि यह है कि इससे तैयार किए गए बायोसेंसर बेहद ही किफ़ायती और उपयोग में आसान हैं.

मिनटों में चल जाएगा पता : उन्होंने बताया कि ये रक्त, लार या मूत्र जैसे सामान्य शारीरिक तरल पदार्थों में मौजूद कैंसर मार्करों की बेहद कम मात्रा का भी पता लगाने में भी सक्षम है. पहले जहां कैंसर की पुष्टि में कई दिन लग जाते थे, वहीं अब इस खास तकनीक से कुछ ही मिनटों में निदान मिल सकेगा.

डॉ. मुकेश शर्मा ने बताया कि कैंसर स्थायी बीमारी नहीं है, ट्यूमर बदलते रहते हैं और कई बार इलाज के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं. डॉक्टरों को वास्तविक समय में लगातार सटीक और व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध कराकर यह तकनीक इलाज को और अधिक प्रभावी बना देगी.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि मशीन लर्निंग और मॉलिक्युलरली इंप्रिंटिड पॉलिमर का यह मेल न सिर्फ बेहतर सेंसर तैयार करेगा, बल्कि यह एक स्मार्ट और लचीला उपकरण भी बनाएगा. यह कैंसर के खिलाफ लड़ाई के हर चरण को तेज कर देगा. फेफड़ा, स्तन, अग्नाशय और त्वचा कैंसर की पहचान में विशेष रूप से ये कारगर है.

यह भी पढ़ें : यूपी के दो नेत्रहीन टीचरों के जज्बे को सलाम! पहले खुद बने काबिल, अब अपने जैसे बच्चों को IAS-PCS बनाने का लिया संकल्प

For All Latest Updates

TAGGED:

MEERUT CCSU PREPARED AI MACHINEMEERUT NEWSCANCER WILL BE DETECTEDकैंसर की पहचान अब एआई मशीन सेMEERUT NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पितृपक्ष 2025; पितरों की शांति के लिए गया जाना काफी नहीं, जानिए-काशी-प्रयागराज भी पितृमोक्ष के लिए क्यों जरूरी

50-100 बाल रोज झड़ रहे हैं तो न करें चिंता; क्यों टूटते हैं बाल? क्या है गंजेपन का राज, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

चंद्रग्रहण 2025; अयोध्या में 7 सितंबर को दोपहर बाद नहीं होंगे रामलला के दर्शन, शहर के 5 हजार मठ-मंदिर रहेंगे बंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.