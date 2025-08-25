सिरोही: जिले के माउंट आबू के घने जंगलों में वनभ्रमण के दौरान लापता हुए एक प्रोफेसर आखिरकार 42 घंटे बाद सुरक्षित मिल गए. यह घटना उस समय हुई जब प्रोफेसर अपने साथियों के साथ जंगल में भ्रमण के लिए निकले थे और रास्ते में बिछड़ गए. उनके साथियों ने उनकी खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस और वन विभाग को सूचना दी गई.

जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया. पुलिस, वन विभाग, सीआरपीएफ, आपदा प्रबंधन दल और स्थानीय ग्रामीणों की सहायता से जंगल के कई हिस्सों में लगातार तलाशी अभियान चलाया गया. ड्रोन कैमरों और ट्रैकिंग उपकरणों का भी सहारा लिया गया.

जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने बताया कि अभिमन्यु सिंह उदयपुर की बीएन कॉलेज में प्रोफेसर हैं. वे अपने साथियों के साथ घूमने आए थे. ट्रैकिंग के दौरान वे अपने साथियों से बिछड़ गए. उन्हें 42 घंटे की खोजबीन के बाद वन विभाग की टीम ने शेरगांव की पहाड़ियों से सुरक्षित बाहर निकाला और प्राथमिक स्वास्थ्य जांच के लिए पास के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. डॉक्टरों के अनुसार प्रोफेसर को हल्की थकान और डिहाइड्रेशन की समस्या थी, लेकिन उनकी स्थिति अब स्थिर है. उन्होंने कहा कि यह रेस्क्यू ऑपरेशन सभी विभागों के समन्वय और त्वरित कार्रवाई का परिणाम है.

जंगल में अकेले जाने से बचें पयर्टक: उन्होंने कहा कि जंगलों में घूमने वाले पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को हमेशा अपनी लोकेशन की जानकारी परिजनों को देनी चाहिए और अकेले जाने से बचना चाहिए. इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जंगल क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई जाएगी.

ट्रैकिंग पर अस्थायी रोक: उधर, माउंट आबू के वन क्षेत्र में अब ट्रैकिंग गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है. उपवन संरक्षक शुभम जैन ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक वन्य क्षेत्र में ट्रैकिंग प्रतिबंधित रहेगी. यह निर्णय भारी बारिश की चेतावनी और घने कोहरे की स्थिति को देखते हुए लिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि यह कदम पर्यटकों और ट्रैकिंग करने वालों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.