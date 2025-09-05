बेहद खास है यह हैंडमेड उत्पाद! इलाज के साथ ही मरीजों को हुनरमंद बना रहा है रिनपास

रांची का रिनपास' अब ठीक हो चुके मानसिक रोगियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर के रुप में उभरकर सामने आ रहा है.
Published : September 5, 2025 at 6:54 PM IST|
Updated : September 5, 2025 at 7:13 PM IST
रांची: 100 साल से मानसिक रोगियों का इलाज करने वाला 'रिनपास' अब अस्पताल नहीं बल्कि स्वस्थ हो चुके मानसिक मरीजों को हुनरमंद बनाने में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है. रिनपास का व्यावसायिक चिकित्सा एवं पुनर्वास केंद्र, रिनपास कैंपस में उनको हुनरमंद बनाने का प्रशिक्षण देता है जो या तो पूरी तरह ठीक हो चुके हैं या फिर इलाज से स्वस्थ होने के करीब हैं.
रिनपास के कैंपस में रहकर ठीक हो चुके करीब 132 महिला-पुरुष क्रूस से बनने वाले विभिन्न उत्पाद एक से बढ़कर एक स्वेटर, मफलर, मोजा, टोकरा, डलिया, चादर, लुंगी, गमछा, कालीन, दरी, फाइल, रजिस्टर, लेटर पैड और अन्य वस्तुओं को बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं तो कइयों का प्रशिक्षण अभी चल रहा है.
प्रशिक्षण से हुनरमंद हो रहे ठीक हो चुके मरीज: आरजू प्रवीण
महिला मानसिक रोगियों को प्रशिक्षण देने वाली आरजू प्रवीण ईटीवी भारत से कहती हैं कि हम न सिर्फ मानसिक रोगियों का केयर के साथ इलाज करते हैं बल्कि उनके स्वावलंबी बनाने के लिए हुनरमंद भी बनाते हैं.
उन्होंने बताया कि रिनपास में उनके इलाज के साथ साथ वह जो भी काम सीखती हैं, उसके लिए इंसेंटिव भी प्रदान करते हैं. उन्होंने बताया कि अस्पताल में प्रशिक्षण के दौरान मरीजों को 20 रुपये, 30 रुपये और 50 रुपये तक का हर दिन के हिसाब से इंसेंटिव भी मिलता है. हर महीने इंसेंटिव ठीक हो चुके मरीजों के बैंक खातों में भेज दिया जाता है. जब ये मरीज ठीक होकर अपने घर जाते हैं तो ये रकम और यहां मिला प्रशिक्षण उन्हें अपने परिवार और समाज से मानसिक रोगियों को लेकर उपहास नहीं बल्कि सम्मान दिलाता है.
इनके बनाए गए उत्पाद को मिलता है अच्छा रिस्पॉन्स
उन्होंने बताया कि ठीक हो चुके कई लोगों को वह जानती हैं जो ठीक होने के बाद अपने घर लौटी तो वहां भी अपने हुनर को आय का एक स्रोत के रूप में अपना लिया है. आरजू प्रवीण कहती हैं कि त्योहारों या फिर किसी मेले के आयोजन में ठीक हो चुके मानसिक रोगियों के उत्पादों का स्टॉल लगाती हैं तो उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है.
स्वस्थ हो चुके लोगों को मिला जीने का जरिया
रांची की रीना तिर्की ने रिनपास में ठीक हो चुके मानसिक रोगियों के द्वारा बनाये गए कई जरूरी उत्पादों को खरीदा है. वह इसकी वजह कुछ यूं बताती हैं कि 'यहां जब वह आई तो यह देखकर अच्छा लगा कि ठीक हो चुके मानसिक रोगी प्रशिक्षण पाकर जीने का जरिया जान गए हैं. एक से बढ़कर एक आकर्षक और उपयोगी समान उन्होंने बनाया है, यह देखकर अच्छा लगता है.
मिला कला और प्रतिभा दिखाने का अवसर
रांची के गोस्सनर कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर प्रियंका सोरेन कहती हैं कि रिनपास में मरीजों के इलाज के साथ उनको कैसे स्वावलंबी बनाया जाता है वो चीज यहां दिखती है. ठीक हो चुके मानसिक रोगियों को अपनी कला और प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है, तो समाज के लिए यह सीख भी है कि इन ठीक हो चुके मानसिक रोगियों में बहुत क्षमता है और जब ये अपने घर या परिवार में लौटे तो उन्हें सिर्फ दवाईयों के साथ जिंदा न रखकर उनकी योग्यता, कौशलता और हुनर के अनुसार ऐसे कामों में लगाएं जहां उनका मन भी लगे और जीवन यापन भी हो सके.
उन्होंने आगे कहा कि वैसे लोग जिन्होंने मानसिक रोगियों को अस्पताल में भर्ती कराकर छोड़ दिया है, वे ठीक हो चुके लोगों को वापस ले जाएं क्योकि ये ठीक हो चुके लोग अपने परिवार, बच्चों के बीच ज्यादा खुश रहेंगे. क्योंकि ये हुनरमंद और स्वावलंबी बन चुके हैं.
ये भी पढ़ें: ब्रिटिश हुकूमत की नस्लवादी सोच और दोयम दर्जे के व्यवहार का गवाह रहा है RINPAS, 100 साल से जारी है मिशन सेवा
रिनपास का शताब्दी दिवस कार्यक्रमः सीएम ने कहा- इलाज के आधुनिक संसाधनों से होगा लैस
कुख्यात अपराधी के वार्ड से मिले कई आपत्तिजनक समान, रिनपास में करवा रहा था इलाज