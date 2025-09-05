बेहद खास है यह हैंडमेड उत्पाद! इलाज के साथ ही मरीजों को हुनरमंद बना रहा है रिनपास

ETV Bharat / state

रांची: 100 साल से मानसिक रोगियों का इलाज करने वाला 'रिनपास' अब अस्पताल नहीं बल्कि स्वस्थ हो चुके मानसिक मरीजों को हुनरमंद बनाने में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है. रिनपास का व्यावसायिक चिकित्सा एवं पुनर्वास केंद्र, रिनपास कैंपस में उनको हुनरमंद बनाने का प्रशिक्षण देता है जो या तो पूरी तरह ठीक हो चुके हैं या फिर इलाज से स्वस्थ होने के करीब हैं.

रिनपास के कैंपस में रहकर ठीक हो चुके करीब 132 महिला-पुरुष क्रूस से बनने वाले विभिन्न उत्पाद एक से बढ़कर एक स्वेटर, मफलर, मोजा, टोकरा, डलिया, चादर, लुंगी, गमछा, कालीन, दरी, फाइल, रजिस्टर, लेटर पैड और अन्य वस्तुओं को बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं तो कइयों का प्रशिक्षण अभी चल रहा है.

संवाददाता उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट (Etv Bharat)

प्रशिक्षण से हुनरमंद हो रहे ठीक हो चुके मरीज: आरजू प्रवीण

महिला मानसिक रोगियों को प्रशिक्षण देने वाली आरजू प्रवीण ईटीवी भारत से कहती हैं कि हम न सिर्फ मानसिक रोगियों का केयर के साथ इलाज करते हैं बल्कि उनके स्वावलंबी बनाने के लिए हुनरमंद भी बनाते हैं.

उन्होंने बताया कि रिनपास में उनके इलाज के साथ साथ वह जो भी काम सीखती हैं, उसके लिए इंसेंटिव भी प्रदान करते हैं. उन्होंने बताया कि अस्पताल में प्रशिक्षण के दौरान मरीजों को 20 रुपये, 30 रुपये और 50 रुपये तक का हर दिन के हिसाब से इंसेंटिव भी मिलता है. हर महीने इंसेंटिव ठीक हो चुके मरीजों के बैंक खातों में भेज दिया जाता है. जब ये मरीज ठीक होकर अपने घर जाते हैं तो ये रकम और यहां मिला प्रशिक्षण उन्हें अपने परिवार और समाज से मानसिक रोगियों को लेकर उपहास नहीं बल्कि सम्मान दिलाता है.

इनके बनाए गए उत्पाद को मिलता है अच्छा रिस्पॉन्स

उन्होंने बताया कि ठीक हो चुके कई लोगों को वह जानती हैं जो ठीक होने के बाद अपने घर लौटी तो वहां भी अपने हुनर को आय का एक स्रोत के रूप में अपना लिया है. आरजू प्रवीण कहती हैं कि त्योहारों या फिर किसी मेले के आयोजन में ठीक हो चुके मानसिक रोगियों के उत्पादों का स्टॉल लगाती हैं तो उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है.