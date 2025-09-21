ETV Bharat / state

'उदयपुर के बाद अगला पड़ाव संभल'; अमित जानी बोले- संभल में होगी फिल्म की शूटिंग, जो जनजागरण करेगा धमकी मिलेगी

प्रेसवार्ता के दौरान फिल्म निर्माता अमित जानी. ( Photo credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 21, 2025 at 7:56 PM IST 2 Min Read