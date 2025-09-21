ETV Bharat / state

'उदयपुर के बाद अगला पड़ाव संभल'; अमित जानी बोले- संभल में होगी फिल्म की शूटिंग, जो जनजागरण करेगा धमकी मिलेगी

'उदयपुर फाइल्स' के निर्माता अमित जानी ने रविवार को प्रेसवार्ता के दौरान कही बात.

प्रेसवार्ता के दौरान फिल्म निर्माता अमित जानी.
प्रेसवार्ता के दौरान फिल्म निर्माता अमित जानी. (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 21, 2025 at 7:56 PM IST

संभल : 'उदयपुर फाइल्स' के निर्माता अमित जानी रविवार को सदर इलाके के क्षेमनाथ तीर्थ पहुंचे. मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने एक सनसनीखेज बयान दिया. उन्होंने कहा कि उदयपुर के बाद हमारा अगला पड़ाव संभल है. उन्होंने कहा कि जो भी जनजागरण करेगा उसको धमकी मिलेगी, जो मंदिर निर्माण की बात करेगा उसको धमकी मिलेगी. 1978 में संभल की फाइल बन गई थी, अब खुलेगी. उन्होंने कहा कि शूटिंग भी संभल में होनी है अभी पूरा साल यहीं बीतने वाला है.

फिल्म निर्माता अमित जानी का बयान. (Video credit: ETV Bharat)

संभल में रविवार को अमित जानी ने कहा कि सिर्फ फिल्म नहीं बनेगी, बल्कि वो सच उजागर होगा जिसे दबाने की कोशिश दशकों से की गई है. उन्होंने कल्कि धाम को लेकर गहरी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि यहां भगवान का अवतार होना है, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों से लेकर मौजूदा डेमोग्राफिक बदलाव तक, सबने इस पवित्र भूमि पर खतरा खड़ा किया है.

पत्रकारों के सवाल पर अमित जानी ने कहा कि धमकियां तो हर किसी को मिलेंगी जो समाज में जनजागरण का काम करेगा. उन्होंने कहा कि विवेक अग्निहोत्री को मिली थीं, मुझे भी मिल रहीं हैं, लेकिन धमकियों से डरकर रुकना हमारी फितरत नहीं. जो भी राम मंदिर निर्माण की बात करेगा, उसे धमकी मिलेगी, ये तो तय है.

उन्होंने कहा कि संभल की फाइल 1978 में ही बन चुकी थी, अब जब 15% डेमोग्राफिक बदलाव हो चुका है, तो एक नई फाइल खुलेगी. पन्ना दर पन्ना इतिहास को सामने लाया जाएगा और शूटिंग यहीं संभल में होगी. पोस्टर जारी होते ही फिल्म के नाम का खुलासा कर देंगे. उन्होंने बताया कि 'उदयपुर फाइल्स' पूरी दुनिया में रिलीज हो चुकी है और अब अगले महीने ओटीटी पर भी आएगी.


