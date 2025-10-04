ETV Bharat / state

उन्नाव से आज नहीं निकलेगा जुलूस-ए-गौसे आजम, शहरकाजी का फैसला

बरेली के हालात के मद्देनजर लिया फैसला, शहर के प्रमुख उलेमा और जिम्मेदार लोगों ने की बैठक.

procession gaus-e-azam not be taken out unnao today decision city qazi
उन्नाव से आज नहीं निकलेगा जुलूस-ए-गौसे आजम. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 9:44 AM IST

उन्नावः 11वां जुलूस-ए-गौसे-आज़म यानी जुलूस-ए-गौसिया इस बार उन्नाव में नहीं निकलेगा. शहर काजी मौलाना नईम अहमद मिस्बाही ने बरेली के हालात के मद्देनजर यह अहम फैसला लिया गया है. शुक्रवार को सुन्नी तंजीम अइम्मा-ए-मसाजिद और रूयत-ए-हिलाल कमेटी की ओर से एक बैठक आयोजित की गई. इसमें शहर के प्रमुख उलेमा और जिम्मेदार लोग मौजूद रहे. बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी 11वी के अवसर पर होने वाले धार्मिक आयोजनों की तैयारी और शांति-व्यवस्था बनाए रखने पर विचार करना था.



इस वजह से लिया फैसला: देर रात हुई बैठक में शहर क़ाज़ी मौलाना नईम अहमद मिस्बाही ने कहा कि यह सब्र और आस्था का महीना है. इस दौरान निकलने वाले जुलूस और मजलिस में भाईचारा और अनुशासन बनाए रखना बेहद जरूरी है. सभी जिम्मेदार लोगों ने मौजूदा हालात को देखते हुए चिंता जताई. तय किया गया है कि इस साल 4 अक्टूबर को निकलने वाला जुलूस-ए-गौसिया फिलहाल मुल्तवी किया जाएगा.

शहर काजी ने साफ कहा कि अमन और सौहार्द सर्वोपरि है. उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले साल में यह जुलूस अपनी परंपरागत शान-ओ-शौकत और पूरे जोश-खरोश के साथ निकलेगा. बैठक में तय हुआ कि पारंपरिक 11वीं का जुलूस मोहल्ले से निकलेगा और यह पूरी तरह नियमों और परंपराओं के अनुरूप संपन्न होगा. उलेमा ने युवाओं से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह या उकसावे से दूर रहें.

बाइट - मौलाना नईम अहमद मिस्बाही (शहर काजी )

बैठक में मौलाना इरफान खान बिराखी, मौलाना असलम मदनी, मौलाना शुऐब खान बिराखी, हाफिज बनवारी हसन, मौलाना मुशर्रफ हुसैन अज़ीमी समेत कई प्रमुख उलेमा शामिल हुए.

