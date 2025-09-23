ETV Bharat / state

सरिस्का में बाघों को घूमने को अब ज्यादा मिलेगी जगह, विस्थापन में रूचि दिखाने लगे ग्रामीण

फिर से सर्वे और 21 साल के व्यक्ति को अलग परिवार मानने से सरिस्का क्षेत्र से विस्थापन प्रक्रिया में तेजी की उम्मीद जगी.

Displacement process accelerates in Sariska area
सरिस्का क्षेत्र में विस्थापन प्रक्रिया में तेजी (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 23, 2025 at 5:32 PM IST

4 Min Read
अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व में बढ़ती संख्या के बावजूद बाघों के स्वच्छंद विचरण में परेशानी नहीं आएगी. ग्रामीणों के विस्थापन प्रक्रिया में रूचि दिखाने से गांवों को जल्द सरिस्का से बाहर बसाने की उम्मीद जगी है. सरिस्का के कोर एरिया से 11 में से 5 गांव पहले ही विस्थापित हो चुके. राज्य सरकार के विस्थापन के लिए पुन: सर्वे और 21 साल पार करने वाले व्यक्ति को अलग परिवार मानकर पैकेज की मांग मानने के बाद अब ग्रामीण भी विस्थापन प्रक्रिया के प्रति सहमति जता रहे हैं.

सरिस्का टाइगर रिजर्व के डीएफओ (विस्थापन) जगदीश दैया ने बताया कि सरिस्का से विस्थापित किए जाने वाले गांवों के पुन: सर्वे की ग्रामीणों की मांग पूरी होने के बाद सुकोला गांव की सर्वे प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. इसमें करीब 45 परिवार चिह्नित हैं. 2011 के पुराने सर्वे में सुकोला में करीब 22 परिवार थे. पुराने और वर्तमान सर्वे के बीच कई युवक 21 साल की आयु पार कर गए. इन्हें नए सर्वे में अलग परिवार माना. इसी तरह क्रास्का गांव की सर्वे प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी. पुराने सर्वे में क्रास्का में करीब 210 परिवार थे. इनमें 131 परिवार पैकेज लेकर अन्य जगह जा चुके. करीब 79 परिवार तब क्रास्का में बचे थे. यहां पुराने व नए सर्वे के बीच कई युवक 21 साल के हो गए, जिन्हें नए सर्वे में नया परिवार माना जाएगा. अब क्रास्का में 150 परिवारों का विस्थापन होना है.

लक्ष्मणगढ़ रेंज में बसाने का प्रस्ताव: डीएफओ जगदीश दैया ने बताया कि सरिस्का के सुकोला व क्रास्का के परिवारों को अलवर वन मंडल के लक्ष्मणगढ़ रेंज में चिह्नित भूमि पर बसाने का प्रस्ताव भेजेंगे. इस भूमि पर बसने के लिए ग्रामीणों ने भी सहमति दी है. सुकोला के परिवारों को मिलयारजाट, रायपुर, फुल्लावास एवं बेरला गांवों की चिह्नित जमीन पर बसाने की योजना है.

विस्थापन कार्य में अब तेजी: सरिस्का टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में बसे 11 गांवों को विस्थापित करना था. इसके लिए सरिस्का प्रशासन ने वर्ष 2011 में गांवों में परिवारों का सर्वे कराया था. शुरू में विस्थापन प्रक्रिया धीमी रही क्योंकि ग्रामीणों ने रूचि नहीं ली. एक दशक में केवल 5 गांव (उमरी, भगानी, पानीढाल, रोटक्याला एवं डाबली ) ही पूरी तरह विस्थापित हो पाए. अभी छह गांव (सुकोला, क्रास्का, कांकवाड़ी, हरिपुरा, देवरी व डाबली) बचे हैं. विस्थापन के लिए पुराने सर्वे को करीब 14 साल बीत गए. इस दौरान कई परिवारों के युवक 21 साल की आयु पार कर चुके. विस्थापन प्रक्रिया धीमी होने का कारण भी 21 साल आयु पूरी करने वाले ग्रामीणों को अलग परिवार मान सर्वे में शामिल करने की मांग थी. सरकार ने ग्रामीणों की यह मांग मानी और शेष 6 गांवों का पुन: सर्वे कराने का आदेश दिया.इसके बाद विस्थापन प्रक्रिया ने कुछ गति पकड़ी.

वन्यजीवों को मिलेगी ज्यादा जगह: वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि जंगल से गांवों के हटने पर सरिस्का रिजर्व का वन्यजीव आवास और अधिक सुरक्षित और विस्तृत हो जाएगा. बाघों, तेंदुओं और अन्य जंगली जानवरों को विचरण के लिए ज्यादा प्राकृतिक क्षेत्र मिलेगा. साथ ही सरिस्का के जंगल में मानवीय दखल घटेगी. इससे सरिस्का में बाघों की संख्या और बढ़ेगी.

टैरिटरी की नहीं होगी समस्या: सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है. अभी 11 नर बाघ, 18 बाघिन एवं 20 शावक हैं. शावकों में कई जल्द वयस्क होकर बाघिन मां से अलग होने वाले हैं. ऐसे में सरिस्का में नए बाघों को टैरिटरी बनाने के लिए नए जंगल की जरूरत होगी. नए व पुराने बाघों के बीच टैरिटरी के लिए संघर्ष नहीं हो, इसके लिए सरिस्का में बसे गांवों की विस्थापन प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी. विस्थापन से सरिस्का में जंगल खाली होगा व नए बाघों को टैरिटरी तलाशने में परेशानी नहीं होगी. वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार युवा बाघ का विचरण क्षेत्र 50 से 60 वर्ग किलोमीटर एवं बाघिन का 30 से 40 वर्ग किलोमीटर माना जाता है.

