ETV Bharat / state

सरिस्का में बाघों को घूमने को अब ज्यादा मिलेगी जगह, विस्थापन में रूचि दिखाने लगे ग्रामीण

सरिस्का क्षेत्र में विस्थापन प्रक्रिया में तेजी ( ETV Bharat Alwar )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 23, 2025 at 5:32 PM IST 4 Min Read

अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व में बढ़ती संख्या के बावजूद बाघों के स्वच्छंद विचरण में परेशानी नहीं आएगी. ग्रामीणों के विस्थापन प्रक्रिया में रूचि दिखाने से गांवों को जल्द सरिस्का से बाहर बसाने की उम्मीद जगी है. सरिस्का के कोर एरिया से 11 में से 5 गांव पहले ही विस्थापित हो चुके. राज्य सरकार के विस्थापन के लिए पुन: सर्वे और 21 साल पार करने वाले व्यक्ति को अलग परिवार मानकर पैकेज की मांग मानने के बाद अब ग्रामीण भी विस्थापन प्रक्रिया के प्रति सहमति जता रहे हैं. सरिस्का टाइगर रिजर्व के डीएफओ (विस्थापन) जगदीश दैया ने बताया कि सरिस्का से विस्थापित किए जाने वाले गांवों के पुन: सर्वे की ग्रामीणों की मांग पूरी होने के बाद सुकोला गांव की सर्वे प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. इसमें करीब 45 परिवार चिह्नित हैं. 2011 के पुराने सर्वे में सुकोला में करीब 22 परिवार थे. पुराने और वर्तमान सर्वे के बीच कई युवक 21 साल की आयु पार कर गए. इन्हें नए सर्वे में अलग परिवार माना. इसी तरह क्रास्का गांव की सर्वे प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी. पुराने सर्वे में क्रास्का में करीब 210 परिवार थे. इनमें 131 परिवार पैकेज लेकर अन्य जगह जा चुके. करीब 79 परिवार तब क्रास्का में बचे थे. यहां पुराने व नए सर्वे के बीच कई युवक 21 साल के हो गए, जिन्हें नए सर्वे में नया परिवार माना जाएगा. अब क्रास्का में 150 परिवारों का विस्थापन होना है. पढ़ें:सरिस्का में पर्यटकों के लिए नई सुविधाएं तैयार, 1 अक्टूबर से खुलेगा नया पर्यटन सीजन लक्ष्मणगढ़ रेंज में बसाने का प्रस्ताव: डीएफओ जगदीश दैया ने बताया कि सरिस्का के सुकोला व क्रास्का के परिवारों को अलवर वन मंडल के लक्ष्मणगढ़ रेंज में चिह्नित भूमि पर बसाने का प्रस्ताव भेजेंगे. इस भूमि पर बसने के लिए ग्रामीणों ने भी सहमति दी है. सुकोला के परिवारों को मिलयारजाट, रायपुर, फुल्लावास एवं बेरला गांवों की चिह्नित जमीन पर बसाने की योजना है.