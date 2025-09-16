ETV Bharat / state

पितृपक्ष मेले में 10वें दिन गया सिर और गया कूप में पिंडदान का विधान, नरक भोग रहे पितरों के लिए खुलता है मोक्ष का द्वार

गया: बिहार के गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला चल रहा है, जो हिंदू धर्म में पितरों की शांति और मोक्ष के लिए विशेष महत्व रखता है. इस मेले के ग्यारहवें और गया श्राद्ध के दसवें दिन, आश्विन कृष्ण दशमी को गया सिर और गया कूप में पिंडदान करने का विधान है. मान्यता है कि इन पवित्र पिंड वेदियों पर पिंडदान करने से पितरों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और वे सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं.

गयासुर से जुड़ी पौराणिक मान्यता: पौराणिक कथाओं के अनुसार, गया सिर और गया कूप गयासुर राक्षस के सिर और नाभि पर स्थित हैं. धर्म पुराणों और शास्त्रों में इन पिंड वेदियों का विशेष उल्लेख है, जिसमें इनके महत्व और पिंडदान के फल को विस्तार से बताया गया है. गया सिर को गयासुर के सिर और गया कूप को उसकी नाभि का प्रतीक माना जाता है. इन स्थानों पर पिंडदान करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है.

नरक भोग रहे पितरों के लिए खुलता है मोक्ष का द्वार (ETV Bharat)

पिंडदान के नियम और विधि-विधान का पालन: आश्विन कृष्ण दशमी को गया सिर और गया कूप में पिंडदान करने का विशेष विधान है. तीर्थयात्रियों को पूरे नियम और विधि-विधान के साथ पिंडदान का कर्मकांड करना चाहिए. इन पवित्र वेदियों पर पिंडदान करने से पितरों को न केवल शांति मिलती है, बल्कि उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी होती है. यह कर्मकांड पितरों की आत्मा को मोक्ष प्रदान करने में सहायक माना जाता है.

गया कूप में पिंडदान का विधान (ETV Bharat)

गया सिर है नरक भोग रहे पितरों के लिए मोक्ष का द्वार: गया सिर, जो विष्णुपद मंदिर से दक्षिण दिशा में स्थित है, विशेष रूप से उन पितरों के लिए महत्वपूर्ण है जो नरक में भोग रहे हैं. मान्यता है कि यहां पिंडदान करने से ऐसे पितरों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है. इस स्थान पर पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है, जिससे परिवार में सुख-समृद्धि का आगमन होता है.

गया कूप है प्रेत बाधा से मुक्ति का स्थान: गया सिर से पश्चिम दिशा में एक घेरे में स्थित गया कूप भी अत्यंत पवित्र स्थल है. यहां पिंडदानी आह्वाहित नारियल अर्पित करते हैं. मान्यता है कि गया कूप में पिंडदान और नारियल अर्पण करने से प्रेत बाधा में फंसे पितरों को मुक्ति मिलती है और उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है. यह स्थान विशेष रूप से अकाल मृत्यु वालों के लिए पिंडदान के लिए महत्वपूर्ण है.