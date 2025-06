ETV Bharat / state

जयपुर का मोहल्ला महावतान: राजशाही के दौर से चला आ रहा हाथी पालने का काम, अब हो रही परेशानी - MOHALLA MAHAWATAN

June 17, 2025

जयपुर : अपनी स्थापत्य कला और गुलाबी रंग के लिए पूरी दुनिया में पिंकसिटी के नाम से मशहूर जयपुर की चार दिवारी के भीतर बसे अलग-अलग मोहल्लों अपनी विशेष पहचान के लिए जाने जाते हैं. परकोटे के भीतर एक मोहल्ला ऐसा भी है जिसे मोहल्ला महावतान के नाम से जाना जाता है. रामगंज और घाटगेट के बीच स्थित मोहल्ला महावतान में बसने वाले अधिकांश लोग महावत कहलाते हैं और इनका मुख्य पेशा आज भी हाथी पालन ही है. यहां बसने वाले लोग करीब सात पीढ़ियों से हाथियों को पालने का ही काम करते आ रहे हैं. राजशाही के दौर में जयपुर और आमेर की सेना में हाथियों को पालने का काम करते थे. राजशाही का दौर खत्म होने और लोकतंत्र स्थापित होने के बाद भी इन लोगों की आजीविका का साधन आज भी हाथी पालन ही है. दुनिया भर से जयपुर आने वाले पर्यटक भी जयपुर और आमेर हाथियों की सवारी करते हुए नजर आते हैं. वरिष्ठ पत्रकार और इतिहासकार जितेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि जयपुर बसने से पहले आमेर राज्य में सेना में हाथियों की एक अलग टुकड़ी होती थी, जिसमें हजारों हाथी होते थे. इन्हें पालने के लिए महावतों को रखा जाता था. बाद में जयपुर बसने के बाद इन्हीं लोगों को मोहल्ला महावतान में लाकर बसाया गया था. तब से यहीं ये लोग अपने परंपरागत काम को करते हुए आ रहे हैं. जयपुर का मोहल्ला महावतान (ETV Bharat Jaipur) पढ़ें. रियासत काल में इस मोहल्ले में पाले जाते थे हिरण और बारहसिंगे, परिवार के लोग जानवरों को करते थे ट्रेंड 250 साल पहले बसा था मोहल्ला महावतान : मोहल्ला महावतान जयपुर बसने के बाद से ही बसा हुआ है. महावत बिरादरी के बुजुर्ग रफीक पटेल का कहना है कि सवाई जयसिंह ने जब जयपुर शहर बसाया था तब महावतों को भी आमेर से लाकर इसी मोहल्ले में बसाया था और इसे महावतान नाम दिया गया था. पहले हमारे पूर्वज आमेर में बसे हुए थे और आमेर साम्राज्य के लिए हाथियों को पालने का काम करते थे. इसके बदले में उन्हें हर महीने तनख्वाह भी मिलती थी. आज भी करीब 20 हजार के आसपास महावत बिरादरी हैं, जिनका मुख्य पेशा हाथी पालन ही है. सात पीढ़ियों से हाथी पालने का ही काम हो रहा है. ये है इतिहास (ETV Bharat GFX)

