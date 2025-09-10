ETV Bharat / state

चतरा के घने जंगलों में दर्द की चीखः लकड़ी के पुल पर लटकी बरहे गांव के ग्रामीणों की जिंदगी, कई की जा चुकी है जान

चतरा का बरहे गांव एक स्थायी पुल के कारण विकास से कोसों दूर है. पुल नहीं होने के कारण कई लोगों की जान जा चुकी है.

Barhe village
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 10, 2025 at 8:13 PM IST

Updated : September 10, 2025 at 8:18 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

चतरा: आज का युग डिजिटल क्रांति का युग है, जहां स्मार्टफोन से लेकर अंतरिक्ष मिशन तक सब कुछ उंगलियों की पहुंच में है. लेकिन इसी आधुनिक दुनिया के एक कोने में, ऐसा भी दृश्य है, जहां इस विकास की कल्पना तो दूर, यहां बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं. हम बात कर रहे हैं झारखंड के चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड में स्थित बरहे गांव की, जो विकास की मुख्यधारा से इतना दूर है कि यहां के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं.

घने जंगलों से घिरा यह गांव प्रखंड मुख्यालय से चंद किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन बीच में बहने वाली एक छोटी सी नदी ने इसे सदियों पुरानी गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा है. पुल न होने के कारण हर साल बाढ़ और बरसात के मौसम में ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर अस्थायी लकड़ी के पुल बनाते हैं. ताकि आवागमन कर सकें.

सुविधाओं की कमी और संघर्ष की यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि लाखों लोगों की है, जो सरकारी उदासीनता और नेताओं के झूठे वादों का शिकार होकर दर्दनाक ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं.

एक पुल के कारण दशकों पीछे बरहे गांव

बरहे गांव की यह त्रासदी वर्षों पुरानी है. योगियारा पंचायत के अंतर्गत आने वाला यह गांव एक आदिवासी बहुल इलाका है, जहां ज़्यादातर लोग खेती-बाड़ी और मजदूरी पर निर्भर हैं. इसके लिए इन्हें शहर जाना पड़ता है. लेकिन नदी पार मुख्य सड़क और बाजार तक पहुंचना ही इनके लिए किसी जंग जीतने के समान है. नदी पार करने के लिए कोई स्थायी पुल नहीं है. हर मानसून में नदी उफान पर होती है. ग्रामीणों को या तो पानी में उतरकर इसे पार करना पड़ता है या इंतजार करना पड़ता है.

Barhe village
पुल बना रहे ग्रामीण (ईटीवी भारत)

इस इंतजार में कई जानें जा चुकी हैं. गांव के बुज़ुर्ग कहते हैं कि वे दशकों से इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन हर चुनाव में नेता वोट मांगने आते हैं, पुल बनाने का वादा करते हैं और चले जाते हैं. हमारी आवाज कहां पहुंचती है? हम तो बस वोट बैंक हैं, यह कहते हुए एक बुज़ुर्ग की आँखें नम हो जाती हैं.

इस साल भी, जैसा कि हर साल होता है, ग्रामीणों ने मिलकर लकड़ी का पुल बनाया है. मनोज गंझू, बीरू महतो, मीना देवी और महेंद्र गंझू जैसे स्थानीय लोग इस काम का नेतृत्व कर रहे हैं. पेड़ों की मोटी टहनियों, लट्ठों और बांस की मदद से वे एक अस्थायी पुल तैयार करते हैं, जो पहली तेज बारिश में भी बह सकता है.

लगा चुके कई फरियाद, नहीं होती कोई सुनवाई

गांव के एक साधारण किसान महेंद्र गंझू अपना दर्द बयां करते हुए कहते हैं, "यह पुल हमारी मजबूरी है. हमने सांसद, विधायक, जिलाधिकारी को पत्र लिखे, ज्ञापन दिए, लेकिन किसी ने नहीं सुना. हम गरीब हैं, हमारी आवाज दबा दी जाती है." महेंद्र की आवाज में दर्द साफ झलकता है. उन्होंने बताया कि इस नदी ने उनके गांव के कई मासूम बच्चों को छीन लिया है. बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें पानी का स्तर पता नहीं चलता और वे डूब जाते हैं. पिछले साल ही दो बच्चों की ऐसे ही मौत हो गई थी. हम क्या करें? स्कूल दूसरी तरफ है, अस्पताल दूसरी तरफ है, बाजार दूसरी तरफ है.

Barhe village
पुल बना रहे ग्रामीण (ईटीवी भारत)

स्कूल भी नहीं जा पा रहे बच्चे

इस समस्या का सबसे दर्दनाक पहलू बच्चों और महिलाओं को प्रभावित करता है. उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बरहे के शिक्षक अर्जुन महतो बताते हैं कि बरसात के मौसम में स्कूल पहुंचना मौत से खेलने जैसा है. मैं अपनी मोटरसाइकिल नदी किनारे छोड़ देता हूं और पैदल नदी पार करता हूं. कभी-कभी पानी ज़्यादा हो जाए तो मुझे रात भर गांव में ही रुकना पड़ता है. बच्चे डरे हुए हैं, कई तो स्कूल भी नहीं आते. अर्जुन की बातें बताती हैं कि यहां शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरत भी खतरे में है. गांव वालों के मुताबिक, अब तक कम से कम 5 बच्चे नदी में डूबकर मर चुके हैं.

Barhe village
पुल बना रहे ग्रामीण (ईटीवी भारत)

मीना देवी, जो एक मां हैं, अपनी बेटी की कहानी सुनाती हैं. वे कहती हैं कि मेरी बेटी को स्कूल जाना था, लेकिन बाढ़ आ गई. हम इंतजार करते रहे, लेकिन वो बीमार पड़ गई. उसे अस्पताल ले जाने का कोई रास्ता नहीं था. अब वो ठीक है, लेकिन डर हमेशा बना रहता है.

नदी पर पुल न होने के कारण हुईं कई मौतें

गांव की महिलाओं की हालत और भी खराब है. गृहिणी रीना देवी अपनी दर्द भरी कहानी सुनाती हैं. वे कहती हैं हमारे बाप-दादा भी ऐसे ही जीते थे, लेकिन अब हमारे बच्चे? गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाना नामुमकिन हो जाता है. रात में दर्द होता है, तो नदी पार करने का सवाल ही नहीं उठता. हम भगवान भरोसे हैं. रीना की आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों हैं. वो कहती हैं कि नेताओं ने उन्हें बार-बार धोखा दिया है. चुनाव के वक्त आते हैं, कहते हैं- इस बार पुल बनेगा. हम वोट देते हैं, और वो भूल जाते हैं. अब हम किसी को वोट नहीं देंगे.

Barhe village
पुल बना रहे ग्रामीण (ईटीवी भारत)

रीना जैसी कई महिलाएं अब मुखर हो रही हैं. गांव की सभाओं में अपनी बात रखती हैं, लेकिन उनकी आवाज जंगल के सन्नाटे में खो जाती है. मनोज गंझू की कहानी दिल दहला देने वाली है. वो बताते हैं कि एक महीने पहले उनके बेटे को साँप ने काट लिया था. आधी रात हो गई थी, हम उसे प्रतापपुर अस्पताल ले जा रहे थे. नदी उफान पर थी. हम किनारे पर बैठकर पानी कम होने का इंतजार कर रहे थे. लेकिन मेरा बेटा... वो चला गया. मनोज की आवाज कांप उठी.

यह घटना सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे गांव का दर्द बयां करती है. जंगलों से घिरे इस इलाके में सांप-बिच्छू आम बात है, और तुरंत इलाज न मिलने से अब मौतें भी आम हो गई हैं.

Barhe village
पुल बना रहे ग्रामीण (ईटीवी भारत)

पल्ला झाड़ते अधिकारी और जनप्रतिनिधि

ग्रामीणों का कहना है कि अगर पुल होता, तो कई जानें बच सकती थीं. इस पूरे मामले पर चतरा की उपायुक्त कृति श्री से बात की गई. उन्होंने कहा, हमें जो जानकारी मिलती है, उसके आधार पर हम अनुमान तैयार करते हैं. जिला प्रशासन सूचना मिलने पर कार्रवाई करता है. लेकिन ग्रामीणों को लगता है कि यह सिर्फ औपचारिकता है.

चतरा विधायक जर्नादन पासवान ने समस्या स्वीकार की, लेकिन उन्होंने पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता पर विकास की अनदेखी का आरोप लगाया. विधायक ने आश्वासन दिया, "मैं जल्द ही समस्या का समाधान करवा दूंगा."

महेंद्र गंझू कहते हैं, हमने कई नेता देखे हैं. वो कहते हैं - लोहे का स्वाद घोड़े से पूछो. हमारी हालत भी वैसी ही है. बरहे गांव की यह कहानी विकास की असमानता को उजागर करती है. एक तरफ देश तरक्की के नए आयाम को छू रहा है. वहीं दूसरी तरफ ऐसे गांव भी हैं जहां लोग एक पुल के लिए तरस रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि ऐसे पिछड़े इलाकों में बुनियादी ढांचे का विकास जरूरी है. झारखंड जैसे राज्य में आदिवासी इलाकों की उपेक्षा लंबे समय से चली आ रही है.

Barhe village
पुल बना रहे ग्रामीण (ईटीवी भारत)

ग्रामीणों का सिस्टम पर सवाल?

सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुल न बनने के पीछे बजट की कमी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है. ग्रामीणों की उम्मीद अब टूट चुकी है. उनका कहना है कि लकड़ी का पुल बनाना उनकी नियति बन गई है. हर साल वो इसे बनाते हैं, और हर साल यह बह जाता है. लेकिन उनका दर्द बढ़ता ही जा रहा है. स्थानीय बीरू महतो कहते हैं, हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? कि सरकार सिर्फ अमीरों की है? यह सवाल पूरी व्यवस्था पर है. अगर जल्द ही पुल नहीं बना, तो बरहे गांव जैसे कई गांव विकास से कटे रहेंगे.

यह भी पढ़ें:

जामताड़ा में ग्रामीणों ने बना डाली डायवर्सन सड़क, प्रशासन से कई बार कर चुके थे गुहार

लातेहार में सुकरी नदी पर 19 साल से अधूरा पड़ा पुल, 4 महीने तक टापू में बदल जाते हैं कई गांव

चतरा के सलैया गांव की जिंदगी: बरसात में जान जोखिम में, दुमुहान नदी पर पुल की आस

Last Updated : September 10, 2025 at 8:18 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BRIDGE IN BARHE VILLAGEBARHE VILLAGE CHATRABARHE VILLAGE RIVER BRIDGEचतरा का बरहे गांवBARHE VILLAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.