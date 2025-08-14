पटना : सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश, जिसमें दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है, उसने पूरे देश में पशु प्रबंधन को लेकर नई बहस छेड़ दी है. बिहार में यह मुद्दा और भी जटिल बना हुआ है. राजधानी पटना की बात करें तो यहां बीते 1 वर्ष से आवारा कुत्तों का नसबंदी अभियान और उनका वैक्सीनेशन बंद पड़ा हुआ है. राज्य में सीमित बुनियादी ढांचा, कम जन-जागरूकता और तेजी से बढ़ती कुत्ता काटने की घटनाओं को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

बिहार की सड़कों पर 2 लाख आवारा कुत्ते : पशुपालन मंत्रालय की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार में आवारा कुत्तों की संख्या 1.4 लाख से 2.4 लाख के बीच है. यह आंकड़े एक चेतावनी है कि राज्य में हर गली और मोहल्ला इनका ठिकाना बन चुका है.

बिहार आर्थिक सर्वेक्षण (2023–24) बताता है कि कुत्ता काटने के मामले 2021–22 में 9809 से बढ़कर 2022–23 में 207181 तक पहुंच गए. यानी लगभग 200 गुणा की वृद्धि हुई. औसतन हर दिन करीब 600 लोग कुत्तों के हमले का शिकार हो रहे हैं. पटना जिले में सर्वाधिक 22599 मामले दर्ज हुए हैं. जबकि नालंदा में 17074, गोपालगंज 15253, वैशाली 13110, पश्चिम चंपारण 11291 और पूर्वी चंपारण में 9975 मामले दर्ज किए गए हैं.

बिहार में आवारा कुत्ते (ETV Bharat)

रेबीज से मौत के मामले कम लेकिन चिंता है जरूर : रेबीज से मौत के मामले राज्य में कम हैं, लेकिन चिंता का कारण बने हुए हैं. IDSP के आंकड़ों के अनुसार, 2022 में 1, 2023 में 3 और 2024 में 2 मौतें दर्ज की गईं. IDSP ने साल 2025 का आंकड़ा नहीं बताया है, लेकिन कुत्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कुत्ता काटने की घटना होने का खतरा बरकरार है.

सरकार की पहल और चुनौतियां : बिहार सरकार ने आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) कार्यक्रम को लागू किया है, जिसमें नसबंदी और रेबीज टीकाकरण शामिल है. 2019–20 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (AWBI) ने राज्य में 7909 पशुओं की नसबंदी और टीकाकरण के लिए सहायता दी थी.

हालांकि, इस कार्यक्रम का प्रभाव सीमित रहा है. कारण हैं पर्याप्त शेल्टर होम की कमी, प्रशिक्षित स्टाफ की कमी और फंड का सही उपयोग न होना. 2023 में केंद्र ने ABC नियमों में बदलाव कर राज्य और स्थानीय स्तर पर निगरानी समितियां बनाने का प्रावधान किया, लेकिन बिहार में यह व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं हो पाई है.

एक पीआईएल से रुक गया अभियान : पटना में एक PRWC नामक एनजीओ 'पशु मित्र' नामक पहल के तहत पटना नगर निगम के साथ मिलकर कुत्तों का नसबंदी अभियान चलता था. एनजीओ के स्टाफ कुत्तों को पकड़कर रामाचक बैरिया के डॉग हॉस्पिटल में लेकर जाते थे. वहां नसबंदी, टीकाकरण और एक हफ्ते तक निगरानी के बाद उन्हें मूल स्थान पर वापस छोड़ा जाता था. इस प्रक्रिया में प्रति कुत्ते ₹1000 खर्च होता था. एजेंसी को रोजाना 30 कुत्तों को पड़कर नसबंदी का लक्ष्य था.

बीते वर्ष एक पीपुल्स फॉर एनिमल्स (PFA) नामक एनजीओ ने यह आरोप लगाते हुए पटना हाई कोर्ट में PIL दाखिल किया कि PMC ने एक ऐसे ब्लैकलिस्टेड संगठन को ठेका दिया था, जो पशुओं के साथ क्रूर व्यवहार में लिप्त था. इस PIL की वजह से नसबंदी अभियान पर अस्थायी रोक लग गई थी.

PRWC के एक अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि उन लोगों को फिर से पटना नगर निगम क्षेत्र में आवारा कुत्तों के नसबंदी और उनके टीकाकरण की अनुमति मिल गई है. उन्हें उम्मीद है कि 18 अगस्त तक उनके दिल्ली हेड क्वार्टर से प्रोजेक्ट रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा.

''पीआरसी प्राप्त होते ही पटना में आवारा कुत्तों को पकड़ने और उनकी नसबंदी के साथ-साथ एंटी रेबीज टीकाकरण का अभियान भी शुरू कर दिया जाएगा. भारत सरकार के एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम के तहत ही हमारी टीम काम करती है. जिन संगठनों ने हम पर प्रश्न खड़े किए थे वह सभी गलत साबित हुए हैं.''- अरविंद कुमार, PRWC अधिकारी

विशेषज्ञ की राय : पटना में कुत्ता काटने पर सबसे अधिक एंटी रेबीज का टीका लगवाने के लिए लोग इनकम टैक्स चौराहा स्थित न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल पहुंचते हैं. अस्पताल के अधीक्षक डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि कुत्ता काटने के मामले में समय पर एंटी-रेबीज वैक्सीन बेहद जरूरी है, वरना संक्रमण जानलेवा हो सकता है.

''हमारे अस्पताल में प्रतिदिन एंटी रेबीज का लगभग 100 टीकाकरण होता है, जिसमें 60- 70 नए मामले होते हैं और बाकी बचे पुराने मामले होते हैं. जिसमें लोग पहला टीका दूसरे जगह से लेकर आते हैं और बाकी का डोज यहां पर लगवाते हैं. बिहार में सरकारी अस्पतालों में ही एंटी रेबीज का टीका मिलता है.''- डॉ. मनोज कुमार, अधीक्षक, न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल

