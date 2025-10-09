ETV Bharat / state

ग्रामीण क्षेत्रों के राशन दुकान में नेटवर्क समस्या, ग्रामीणों को नहीं मिल रहा अनाज, सुबह से शाम तक सिर्फ इंतजार

भरतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायतों में राशन दुकान नेटवर्क समस्या से जूझ रहे हैं.

Problem in ration distribution
ग्रामीण क्षेत्रों के राशन दुकान में नेटवर्क समस्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 9, 2025 at 6:47 PM IST

3 Min Read
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : भरतपुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क समस्या एक बड़ी चुनौती है. जिसके कारण राशन वितरण जैसे जरुरी काम में दिक्कतें आती हैं. बड़वाही ग्राम पंचायत में 515 कार्डधारी हैं. यहां 1040 वोटर रजिस्टर्ड हैं.लेकिन नेटवर्क समस्या के कारण इन लोगों को राशन नहीं मिल पाता. ग्रामीणों का पूरा समय राशन के इंतजार में खेत के किनारे बैठकर चला जाता है. जिस मशीन से उन्हें राशन वितरण होना है,वहां खराब नेटवर्क के कारण ओटीपी नहीं मिलता,जिससे राशन नहीं बटता.

लाइट के कारण नेटवर्क में समस्या : गांव में रहने वाले वंशधारी बैगा बताते हैं कि नेटवर्क नहीं होने के कारण उन्हें चावल नहीं मिल पा रहा है.जिससे वे परेशान हैं. लाइट आने पर नेटवर्क आता है, लेकिन लाइट जाने के बाद नेटवर्क चला जाता है. कभी-कभी लाइट आने के बावजूद नेटवर्क नहीं आता. वहीं दूसरे ग्रामीणों की माने तो शासकीय उचित मूल्य दुकान पर नेटवर्क नहीं होने के कारण चावल नहीं मिल रहा है. ये समस्या केवल उनके क्षेत्र में ही नहीं है, बल्कि कई अन्य जगहों पर भी देखी जा रही है. कुछ क्षेत्रों में पीओएस मशीन के सर्वर ना मिलने के कारण राशन वितरण प्रभावित हुआ है.

ग्रामीण क्षेत्रों के राशन दुकान में नेटवर्क समस्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लाइट नहीं होने से टावर और नेटवर्क समस्या आती है.जिससे शासकीय उचित मूल्य दुकान में राशन नहीं मिल पाता है.ऑनलाइन प्रणाली के कारण नेटवर्क की आवश्यकता होती है, लेकिन लाइट और नेटवर्क की समस्या के कारण ग्रामीणों को परेशानी होती है- प्रेमलाल बैगा, ग्रामीण

Problem in ration distribution
सुबह से शाम तक ग्रामीण करते हैं राशन का इंतजार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र में टावर नहीं आता है और लाइट नहीं रहती है.जिसकी वजह से उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. जैसे की ओटीपी नहीं मिलना और चावल नहीं मिलना. उनके क्षेत्र में दो टावर हैं,लेकिन दोनों में काफी दिक्कत है.वहीं इस बारे में राशन दुकान संचालक का कहना है कि नेटवर्क के कारण ओटीपी नहीं मिलता,जिसके कारण राशन वितरण नहीं हो पाता.

Problem in ration distribution
नेटवर्क नहीं आने से ओटीपी नहीं आता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यहां सर्वर डाउन होने के कारण मशीन काम नहीं कर रहा है. यहां दो टावर हैं,लेकिन दोनों ही बंद है.जिसके कारण मशीन से ओटीपी जेनरेट नहीं होता है.इसलिए लोग राशन दुकान में दिन भर बैठे रहते हैं,लेकिन उन्हें राशन नहीं मिल पाता- राजीव उपाध्याय, संचालक, राशन दुकान

Problem in ration distribution
राशन दुकान में नेटवर्क की परेशानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आपको बता दें कि भरतपुर विकासखंड के कुछ क्षेत्रों में आज भी नेटवर्क समस्या है.जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में राशन वितरण नहीं हो पाता है.ग्रामीण सुबह से लेकर शाम तक खेतों में नेटवर्क आने का इंतजार करते हैं.ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि वो इन इलाकों राशन वितरण में हो रही समस्या को दूर करे.ताकि गरीबों को दो वक्त की रोटी मिलने में दिक्कत ना हो.

