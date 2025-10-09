ETV Bharat / state

ग्रामीण क्षेत्रों के राशन दुकान में नेटवर्क समस्या, ग्रामीणों को नहीं मिल रहा अनाज, सुबह से शाम तक सिर्फ इंतजार

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : भरतपुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क समस्या एक बड़ी चुनौती है. जिसके कारण राशन वितरण जैसे जरुरी काम में दिक्कतें आती हैं. बड़वाही ग्राम पंचायत में 515 कार्डधारी हैं. यहां 1040 वोटर रजिस्टर्ड हैं.लेकिन नेटवर्क समस्या के कारण इन लोगों को राशन नहीं मिल पाता. ग्रामीणों का पूरा समय राशन के इंतजार में खेत के किनारे बैठकर चला जाता है. जिस मशीन से उन्हें राशन वितरण होना है,वहां खराब नेटवर्क के कारण ओटीपी नहीं मिलता,जिससे राशन नहीं बटता.

लाइट के कारण नेटवर्क में समस्या : गांव में रहने वाले वंशधारी बैगा बताते हैं कि नेटवर्क नहीं होने के कारण उन्हें चावल नहीं मिल पा रहा है.जिससे वे परेशान हैं. लाइट आने पर नेटवर्क आता है, लेकिन लाइट जाने के बाद नेटवर्क चला जाता है. कभी-कभी लाइट आने के बावजूद नेटवर्क नहीं आता. वहीं दूसरे ग्रामीणों की माने तो शासकीय उचित मूल्य दुकान पर नेटवर्क नहीं होने के कारण चावल नहीं मिल रहा है. ये समस्या केवल उनके क्षेत्र में ही नहीं है, बल्कि कई अन्य जगहों पर भी देखी जा रही है. कुछ क्षेत्रों में पीओएस मशीन के सर्वर ना मिलने के कारण राशन वितरण प्रभावित हुआ है.

