बाराबंकी की सभी उच्च शिक्षण संस्थानों की मान्यता की शुरू हुई जांच, बनाई गईं 6 कमेटियां

जिला विद्यालय निरीक्षक ओपी त्रिपाठी ने बताया कि कमेटियां बनायी गईं हैं. सोमवार से जांच शुरू करके रिपोर्ट 10 दिनों में देनी है.

Photo Credit: ETV Bharat
जिलाधिकारी ने छह कमेटियां गठित कीं. (Photo Credit: ETV Bharat)
September 21, 2025

बाराबंकी: हाल ही में यूपी के बाराबंकी में स्थित श्रीरामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में एलएलबी पाठ्यक्रम की मान्यता के सवाल पर हुए बवाल के बाद शासन ने बड़ा फैसला लिया है. जिला विद्यालय निरीक्षक ओपी त्रिपाठी ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी ने सभी तहसीलों के एसडीएम की अध्यक्षता में तहसीलवार 06 कमेटियां गठित की हैं.

ये कमेटियां अपनी-अपनी तहसीलों में संचालित निजी विश्वविद्यालयों, निजी व अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों में मान्यता एवं प्रवेश प्रक्रिया की सघन जांच करेंगी.

क्या था मामला: श्रीरामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में 1 सितम्बर को एलएलबी की मान्यता को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों और उनके समर्थन में जुटे एबीवीपी कार्यकर्ताओं से कुछ बाहरी लोगों की कहासुनी और फिर मारपीट हो गई थी. इसके बाद अराजकता फैल गई थी और पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी थी. इसमें 25 एबीवीपी के कार्यकर्ता घायल हुए थे.

Photo Credit: ETV Bharat
तहसील स्तरीय कमेटी गठित (Photo Credit: ETV Bharat)

जिलाधिकारी ने छह कमेटियां गठित कीं: इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था. जांच में पता चला कि उस दिन तक मान्यता नही थी, जबकि यूनिवर्सिटी प्रशासन क्लासेज चला रहा था. इस मामले को शासन ने गम्भीरता से लिया और पूरे जिले की संस्थाओं की जांच के आदेश दिए. जिलाधिकारी ने छह कमेटियां गठित की हैं.

संस्थानों को देना होगा एफिडेविट: यह समितियों अपनी तहसील में स्थित प्रत्येक संस्था से एक निर्धारित प्रारूप पर 100 रुपये के मूल्य के नोटरी पर इस आशय का शपथ लेंगी, जिसमें यह स्पष्ट होगा कि संस्थान केवल मान्यता प्राप्त कोर्स ही संचालित कर रहा है. संचालित सभी कोर्सों की सूची भी समिति प्राप्त करेंगी.

Photo Credit: ETV Bharat
जनपदीय कमेटी में शामिल अधिकारी (Photo Credit: ETV Bharat)

उनके साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य संबंधित कानून द्वारा स्थापित संस्था, जैसे कि आल इण्डिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE), डेन्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया (DCI), बार काउंसिल ऑफ इण्डिया (BCI), डिस्टेन्स एजूकेशन काउंसिल (DEC), इण्डियन नर्सिंग काउंसिल (INC), मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया (MCI), नेशनल काउंसिल फार टीचर्स एजुकेशन (NCTE), फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया(PCI) आदि की मान्यता का विवरण, सीटों की संख्या सहित अथवा विश्वविद्यालय / बोर्ड / नियामक निकाय की स्वीकृति का स्पष्ट उल्लेख होगा.

बिना मान्यता के चलता मिला कोर्स तो होगी कार्रवाई: समिति यह भी सुनिश्चित करेंगी कि किसी भी छात्र का बिना मान्यता वाले कोर्स में प्रवेश नहीं हुआ है. समिति अगर किसी संस्था में अवैधानिक प्रवेश या बिना मान्यता प्राप्त कोर्स संचालित पाएगी, तो संस्थान के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव समिति देगी. ऐसे मामलों में छात्रों से लिये गये सम्पूर्ण शुल्क को ब्याज सहित वापस करने की जिम्मेदारी संस्थान की होगी.

Photo Credit: ETV Bharat
शपथ पत्र का प्रारूप (Photo Credit: ETV Bharat)

28 सितम्बर 2025 तक रिपोर्ट देनी है: सभी समितियों द्वारा संस्थाओं की जांच के बाद, जांच रिपोर्ट 28 सितम्बर 2025 तक नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी. इसके बाद सभी तहसीलों की रिपोर्ट को नोडल अधिकारी जनपदीय समिति के सामने 30 सितम्बर, 2025 तक आगे की कार्रवाई के लिए पेश करेंगे.

जनपदीय कमेटी में कौन होगा: जनपदीय कमेटी के अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे. प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय हसौर को कमेटी का सचिव और नोडल अधिकारी बनाया गया है. पुलिस अधीक्षक, सीएमओ, डीआईओएस तथा राजकीय पालीटेक्निक प्रिंसिपल को सदस्य बनाया गया है. जिला विद्यालय निरीक्षक ओपी त्रिपाठी ने बताया कि कमेटियां बन गईं हैं, सोमवार से जांच शुरू करके रिपोर्ट 10 दिनों में देनी है.

