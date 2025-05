ETV Bharat / state

वाराणसी पुलिस कमिश्नर के PRO ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगे 16 लाख, महिला को रोज करता था व्हाट्सएप कॉल - VARANASI CPS PRO ACCUSED OF FRAUD

पुलिस कमिश्नर के साथ पीआरओ दीपक कुमार ( photo credit ETV Bharat )

वाराणसी: वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के पीआरओ दीपक राणावत पर मैनपुरी की महिला ने बेटे को नौकरी दिलाने के नाम पर 16 लाख की ठगी करने का आरोप लगाया है. पीड़ित महिला ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है कि नौकरी दिलाने के नाम पर अब तक 16 लाख ले चुका है. महिला ने ये रकम गहने गिरवी रखकर और ब्याज पर लेकर कर दी है. जबकि पैसा लेने के बाद से दीपक राणावत ने महीनों से मोबाइल नंबर बंद कर रखा है. महिला की शिकायत पर पुलिस कमिश्नर ने एडीसीपी क्राइम को जांच सौंप दी है. मैनपुरी के आगरा रोड निकट गोपी नाथ बस अड्डे निवासी महिला अनीता ने पुलिस कमिश्नर पीआरओ और एसआई दीपक कुमार राणावत पर शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया है. महिला ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए दीपक कुमार राणावत से संपर्क हुआ. वो पुलिस की वर्दी पहने हुए था. जिसने बेटे को नौकरी दिलाने के नाम पर 16 लाख की ठगी कर ली. ये पैसा दो बार में मथुरा स्थित बस स्टैंड के पास होटल में लिया गया. महिला ने आरोप लगाया कि जिस होटल में पैसा लिया वो किसी दूसरे के नाम पर बुक कराया गया था. 2024 के अगस्त लास्ट से सितंबर के पहले हफ्ते के बीच दो बार में आठ-आठ लाख रूपये दिए. पैसा लेने संदीप नाम का व्यक्ति आया था. जिसको दीपक के कहने पर मैंने ये रूपये दिए थे. अनीता ने बताया कि अगस्त 2024 में दीपक राणावत से बातचीत शुरू हुई. उसने कहा कि मेरा दोस्त संदीप है, जो लोक सेवा आयोग में कार्यरत है. आयोग से निकलने वाली भर्तियों में नौकरी ये दिलाता हैं, जबकि पुलिस विभाग में नौकरी मैं दिलाता हूं. पुलिस विभाग में कई प्रकार का कोटा है और किसी न किसी कोटा में आपके बेटे की नौकरी लगवा दूंगा. अगर पुलिस विभाग में नौकरी नही लगी तो संदीप किसी दूसरे विभाग में नौकरी लगवा देगा.

